Глава Воронежа: «Мы рассмотрим возможность строительства в Подгорном еще одного детского сада»

24 сентября в микрорайоне Подгорное, на ул. Дмитрия Горина открылся детский сад на 220 мест. Потребность в садике была высокая из-за активной жилой застройки. Люди перебираются сюда за недорогим жильем и чистым воздухом - микрорайон фактически находится в черте города и в то же время остается тихим и уютным уголком. Все это время родителям приходилось отвозить детей в садики, которые находятся далеко от дома. Тесновато стало и в местной школе.

В этом году обе эти проблемы удалось решить - в Подгорном построили новый садик, а также сделали пристройку к школе. Оба объекта находятся не только на одной улице, но и имеют почти одинаковый адрес: если номер дома садика 61/1, то пристройки – 61.

По словам заведующей детсадом Людмилы Крутских, на сегодняшний момент все малыши из микрорайона, которые нуждались в местах, их получили. Дошкольное учреждение будут посещать как дети от 3 до 7 лет, так и малыши от 1,5 до 3 лет. В садике для них создали 120 ясельных мест.

- Штат сотрудников укомплектован полностью. Помимо воспитателей у нас есть логопед, педагоги по изобразительному искусству, английскому языку, грамоте, математике. Кроме рисования наши дети будут заниматься конструированием-моделированием, проводить опыты и ставить эксперименты, - рассказала Людмила Крутских.

Вадим Кстенин уже выезжал с инспекционной проверкой на объект, когда он еще строился.

В свою очередь глава Воронежа Вадим Кстенин напомнил, что выезжал с инспекционной проверкой на объект, когда он еще строился:

- Я тогда пообещал, что в обязательном порядке приеду и проконтролирую качество работ по их завершению. Могу сказать, что все сделано с очень высоким качеством. Отрадно, что строительная организация привела в порядок не только территорию, которая относится непосредственно к садику, но и благоустроила территорию извне.

По словам Вадима Кстенина, подрядчик также благоустроил площадку, которая относится к школьной пристройке:

- Радует такой ответственный подход. Этот садик строила компания «Кит». Он появился здесь неспроста – это очень густонаселенный микрорайон, здесь идет большое жилищное строительство. И сегодня мы видим, что даже данного детского сада через три-четыре года будет не хватать. У нас здесь есть земельная площадка, которую можно использовать под строительство второго садика. Здесь можно сделать объединенный детский садик. У нас есть очень интересные проекты.

Одним из таких проектов мэр назвал садик, который недавно открыли на ул. Шишкова на 310 мест.

- Но это не единственные садики, которые мы сдали в этом году. Всего в городе построили шесть дошкольных учреждений. Также могу сообщить, что мы закончили проектирование восьми больших пристроек к существующим садикам. Сейчас документация готовится к конкурсным процедурам по определению подрядных организаций, которые их будут строить. И однозначно эти пристройки будут введены в эксплуатацию в следующем году. Вместе с тем у нас имеются еще три садика, о которых мы широко не рассказывали – это два объекта на ул. Января на один на 45 Стрелковой дивизии. Все они находятся на высокой степени готовности. Их возводят строители за собственные средства с последующим выкупом муниципалитетом, - отметил Вадим Кстенин.