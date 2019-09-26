В Воронеже открылся садик, который мэрия выкупила у застройщика

В 2018 году финансовая компания «Аксиома» завершила строительство детского садика на 100 мест на ул. Краснознаменной, 57/2. Учреждение оборудовали на двух первых этажах высотки, застройщиком которой, как не сложно догадаться, выступила та же самая компания.

Дошкольное учреждение вошло в состав находящегося неподалеку 77-го садика. На оформление необходимых бумаг и выкуп садика в муниципальную собственность ушло определенное время, и малышей смогли принять в августе этого года.

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Посмотреть, как карапузы обустроились, 25 сентября приехал глава Воронежа Вадим Кстенин. Он прошел по этажам садика, заглянул в группы, посмотрел, как дети осваивают музыкальные инструменты, учатся рисовать красками на стекле осенние листья и грибы. Невзирая на высоких гостей и журналистов с камерами, они с удовольствием занимались своими делами.

Внешне непримечательный детский сад внутри впечатляет своим ярким и необычным дизайном. Козырьком-домиком оформлены двери в пищеблок, игровые комнаты, буфет. На первом этаже рядом с хозяйственной кладовой висит информационный стенд о птицах со сверхспособностями. Оказывается, пингвин может погружаться на 540 метров, длина клюва австралийского пеликана составляет 34-47 см, птица под названием гриф Рюппеля может летать на такой же высоте, как и самолет – подниматься более чем на 11 тыс. метров, а самый говорливый из пернатых – серый попугай жако. Он запоминает 800 слов. В общем, есть чему позавидовать.

Коридоры и проходы в садике небольшие по площади, зато помещения, в которых находятся дети наоборот просторные. Воспитатели проводят с малышами занятия как в группах, так и в холлах, специально для этого оборудованных. Особенность сада - установленная крышная котельная, которая уже начала отопительный сезон. Поэтому все воспитанники, в том числе те, кто ходит в ясли, чувствуют себя комфортно.

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Садик Вадиму Кстенину очень понравился – то, как он оформлен и оснащен. Мэр отметил, что этот сад может стать примером для всех застройщиков, и по качеству работ, и по подходам к оформлению. Кроме того, создание встроенных детских садов при возведении жилых комплексов дает муниципалитету не только возможность обеспечить воронежцев необходимыми местами в дошкольных учреждениях шаговой доступности, но и при этом снизить стоимость таких объектов для бюджета.

- Мне очень понравился детский сад, это очень эффективное решение и эту практику нужно продолжать, - сказал Вадим Юрьевич.

- Мы постарались привлечь профессионалов. Нам не хотелось, чтобы это было что-то стандартное, и в то же время, чтобы это учреждение впитало в себя самые современные модные тенденции, и чтобы здесь детям было, в первую очередь, удобно. Я сам хотя и нахожусь уже в зрелом возрасте, но очень явственно помню детские ощущения от садика. Было не совсем комфортно. И хотелось, чтобы дети, которые будут посещать этот садик, остались довольны абсолютно всем. Начиная от всяких мелочей – маленьких умывальников, унитазов и всего остального. Чтобы ребенку тут было также комфортно, как и дома, - отметил генеральный директор «Аксиомы» Иван Кандыбин.

Он пояснил, что зоны садика поделены с учетом образовательного процесса малышей. В садике не кабинеты, а фабрики – например, есть фабрика звука, где дети пытаются слушать и извлекать звуки из простейших инструментов. Они с удовольствием бьют маленькими молоточками по маленьким металлофонам. Есть фабрика исследований.

– Это нужно для того, чтобы ребенок мог позаниматься тем, что ему интересно. И в дальнейшем, если у него есть какие-то определенные таланты, их в себе развить, - пояснил Иван Кандыбин.

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НАША СПРАВКА

В этом году в Воронеже ввели в строй 12 новых социальных объектов – 4 школы и 2 пристройки к существующим, а также 6 детских садов.

Школы появились на ул. Шидловского, 6 в микрорайоне «Озерки», ул. Артамонова, 38/1, ул. Жилой массив Олимпийский, 14, ул. Федора Тютчева, 6/1 в микрорайоне Боровое. Пристройки – к СОШ №84 на ул. Тепличная, 20 Б и к СОШ №46 на ул. Дмитрия Горина, 61 в микрорайоне Подгорное.

Детские сады построили на ул. Шишкова, 140 б, ул. Дмитрия Горина, 61/1, в микрорайоне Малышево на ул. Лесная, 65, в Подклетном на ул. Красочная, 1, в Боровом на ул. Сельская, 2а и в Отрожке на ул. Артамонова, 38/2.