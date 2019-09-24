Александр Гусев:«Чистая вода будет приоритетом в развитии инженерных систем»

20 сентября в военном городке Воронеж-45, что расположен на территории Грибановского района, прошла торжественная церемония открытия Аллеи воинской славы в местном парке «Патриот». Здесь установили первые три бюста великих русских полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова и Георгия Жукова. Парк станет площадкой для спортивных соревнований, боевой подготовки, выставок военной техники и, конечно, для отдыха местных жителей.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул значимость нового объекта для патриотического воспитания молодежи. Он поблагодарил предпринимателей и коммерческие структуры, которые выступили в качестве спонсоров. Вместе с тем глава региона отметил, что у его рабочего визита была и другая цель - оценить состояние жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры военного городка.

«МЫ УСКОРИМ ПРОЦЕСС РЕМОНТА»

В Воронеже-45 живут порядка двух тысяч человек - военнослужащие и члены их семей. Командир войсковой части полковник Роман Громышов рассказал, что служат здесь не только призывники, но и поступившие в армию по контракту. Им и их семьям предоставляются все необходимые условия для комфортного проживания.

Александр Гусев посетил местный детсад № 144, куда ходят более 160 воспитанников. После ремонта и переоснащения садик заметно преобразился. Заведующая Светлана Ясакова поблагодарила главу региона за поддержку: «Теперь у нас тепло и уютно! Детишки с удовольствием приходят, спасибо!»

Более десяти жилых многоквартирных домов по улице Плехановской в военном городке построены в 1960-х годах и сегодня требуют капитального ремонта. Командование войсковой части обратилось к главе региона с просьбой ускорить проведение работ.

- Жилищный фонд требует ремонта, и есть все предпосылки для того, чтобы мы это сделали. Все двенадцать зданий включили в план капитального ремонта с 2020 по 2023 год. Руководство объекта договорилось с Минобороны, и сейчас в Фонд капремонта перечисляются деньги в нужном объеме. Мы ускорим процесс ремонта. Я думаю, что уложимся в два года. Работы обязательно начнем в 2020-м и зайдем комплексно, чтобы решить проблему. Территория компактная, и хотелось бы сразу привести ее в порядок, поэтому мы не только проведем капитальный ремонт домов, но и сделаем благоустройство территории. Задача такая, чтобы в городах с названием Воронеж на улицах Плехановских жилой фонд несильно отличался, - заявил губернатор.

ВСЕ ВНИМАНИЕ – ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках рабочей поездки в Борисоглебск Александр Гусев принял участие в запуске станции водоподготовки на водозаборе «Ростань». Благодаря новому объекту качество питьевой воды в домах борисоглебцев соответствует всем нормам. Символическую кнопку, запустившую процесс, вместе с губернатором нажали председатель совета директоров АО «Борхиммаш» Витаутас Поцюс и глава администрации Борисоглебска Андрей Пищугин.

Глава региона принял участие в запуске станции водоподготовки на водозаборе «Ростань».

До 2014 года водоснабжение жителей обеспечивали три городских и 17 ведомственных водозаборов - их суммарная производительность 13,6 тысячи кубических метров в сутки. В то же время расчетное потребление воды в городе и прилегающих населенных пунктах с учетом развития составляет до 52 тысяч кубометров.

Строительство водозабора на участке «Ростань» длилось с 2008-го по 2014 год, а стоимость работ составила более 1,3 млрд рублей. Это один из двух основных источников водоснабжения - со скважинами производительностью 44 тысячи кубометров воды в сутки. Другой участок «Чигорак», для сравнения, выдает только 8 тысяч.

Однако вода из скважин на участке «Ростань» отличается повышенными мутностью и содержанием железа. Чтобы решить проблему ее качества, в августе 2018 года было начато строительство станции водоподготовки производительностью 600 кубометров в час в непрерывном режиме.

Львиную долю расходов на реализацию проекта - 40 млн рублей - взяло на себя АО «Борхиммаш»: предприятие заключило договор меценатской поддержки с администрацией Борисоглебска.

- Объект очень важный, исправляет проектную недальновидность, которая случилась при начале строительства. Сегодня много внимания и со стороны наших коллег из федеральных структур, и на уровне региона и муниципалитетов уделяется здоровью населения, увеличению продолжительности жизни, тому, что называется в национальных проектах народосбережением. Качественная питьевая вода, безусловно, один из элементов народосбережения, а станция водоподготовки в Борисоглебске - пример того, как мы должны двигаться и по другим населенным пунктам и районам. Такую программу мы, безусловно, будем формировать для всей области, и чистая вода будет являться приоритетом в развитии инженерных систем, - прокомментировал Александр Гусев.

По результатам исследований, проведенных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, вода после станции водоподготовки соответствует всем требованиям. Губернатор поблагодарил руководство предприятия-спонсора за участие в строительстве объекта и реализации других социально значимых проектов.

- В социально-экономическом партнерстве - это мое личное убеждение - мы должны двигаться в две стороны. Руководители предприятий - в сторону решения социальных проблем, а правительство области или районная администрация - в сторону помощи в развитии экономики предприятий. Отрадно, что находятся неравнодушные люди, правильные руководители, которые такие решения принимают, - отметил глава региона.

УНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ

В заключение рабочей поездки Александр Гусев поздравил руководство и коллектив одного из крупнейших промышленных предприятий региона с юбилеем. В ДК «Звездный» в Борисоглебске прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня образования АО «Борхиммаш».

- Это не просто одно из старейших предприятий Воронежской области, оно еще и устойчиво работает и активно развивается. Очень важно, что во времена, когда вся экономика региона переживала трудности, вы сумели сохранить коллектив, найти свою нишу в бизнесе, и сегодня есть перспективы развития. Желаю, чтобы все ваши планы сбылись и коллектив мог чувствовать уверенность в завтрашнем дне, - обратился к собравшимся губернатор.

Также Александр Гусев зачитал поздравление от заместителя председателя Правительства РФ Алексея Гордеева.

- Предприятие прошло путь от железнодорожных мастерских до машиностроительного завода, ставшего лидером в области химического и газового машиностроения. Сегодня это высокоэффективный перспективный завод с богатой историей, уникальным опытом, большим потенциалом. Ваше оборудование успешно работает на всех крупных магистральных газопроводах, месторождениях добычи газа и других объектах. Ваша продукция востребована на рынке, постоянный рост объемов производства позволяет коллективу предприятия уверенно смотреть в будущее. На вашем заводе работают уникальные специалисты, а богатые традиции предприятия успешно продолжает молодежь, - говорилось в сообщении.

Александр Гусев вручил федеральные и областные награды работникам завода. Сотрудники предприятия получили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также благодарности губернатора Воронежской области. Председатель Совета директоров Витаутас Поцюс был награжден почетным знаком «За заслуги перед Воронежской областью».

Глава региона подчеркнул, что предприятие - надежный социальный партнер правительства области, совместно уже реализован ряд проектов, важных для Борисоглебска и его жителей. В планах на ближайшие годы - строительство современного спортивного объекта.