Evanescence, фестиваль ЗОЖ и Рэмбо: афиша молодежных мероприятий Воронеж

Фестивали и концерты

Evanescence

Evanescence- всемирно известная рок-группа с проникновенным женским вокалом ЭмиЛи - возвращается в Россию в сентябре 2019 года. Коллектив представит программу из лучших хитов за всю свою историю, а также исполнит новые песни с последнего альбома «Synthesis». 12+

Куда идти: Event Hall в сити-парке «Град»

Когда идти: 22 сентябряв 20.00

С кем идти: С теми, кто обожает рок

FreshSound

Яркое мероприятие в рамках Дня города. Фестиваль музыкальных коллективов ждет гостей. В этом году на сцене выступит целый ряд групп: «Алиса Бендер», «Конец Каникул», «Околоокna», «Сказки черного города» и другие. 0+

Куда идти: Адмиралтейская плошадь

Когда идти: 21 сентября с 15.00

С кем идти: С теми, кто любит открывать для себя новое

Street Dance Contest

На этих выходных в пространстве «Винзавод» соберутся самые драйвовые танцоры. Они будут соревноваться в трех номинациях: Popping, Hip-Hop и All Styles. Призовой фонд в каждой - 5 тысяч рублей. Для участия в баттлах нужно зарегистрироваться по ссылке vk.com/vinzavodpro. Для зрителей вход свободный. 0+

Куда идти: «Винзавод», ул. Кольцовская, 24д

Когда идти: 21 сентябряс 15.00 до 21.00

С кем идти: С теми, кто любит дэнсить

GoGreen

В воскресенье в Центральном парке Воронежа пройдет самый настоящий фестиваль ЗОЖ. Гостей ждут более 60 разнообразных представителей сферы экологии, йоги, спорта, развития и рукоделия. Помимо этого будет возможность поучаствовать в бесплатных мастер-классах, послушать лекции о здоровом образе жизни и попробовать шедевры веганской и сыроедческой кухни. 0+

Куда идти: Центральныйпарк (бывший«Динамо»)

Когда идти: 22 сентябряс 11.00 до 20:00

С кем идти: С теми, кто за правильное питание

MOOD

Будет громко, будет стильно, будет много хип-хопа! За музыкальную составляющую отвечают: ДимаДи.Кей, Никита Кимоно, АнтонД.А.Р и Саша Сальма. 18+

Куда идти: Двор«Пушка», проспектРеволюции, 39

Когда идти: 20 сентября, 23.00

С кем идти: С теми, кто любит отрываться

Игры и мастер-классы

«Мафия»

«Мафия» не перестает быть самой популярной игрой у молодежи, аналогов которой нет: игроки должны распознать, кто из них говорит правду, по мимике и словам друг друга. Если вы переживаете по поводу того, что не с кем идти или вы не умеете играть - отбросьте все сомнения! На игре вы точно найдете себе приятную компанию, а ведущий доступно объяснит правила. Все подробности в группе vk.com/nosorog_mafia 16+

Куда идти: «Желтый Носорог», ул. Дзержинского, 16

Когда идти: 22 сентябряв 17:00

С кем идти: С друзьями

Hobby Games

Магазин настольных игр Hobby Games ежедневно проводит игротеки и турниры. 21 сентября пройдет выездная игротека «Играем с нами» в «Пушке». Приходите и играйте совершенно бесплатно. 16+

Куда идти: Двор «Пушка», проспект Революции, 39

Когда идти: 21 сентябряс 12.00 до 17.00

С кем идти: С любителями игр

Warhammer 40000

Магазин настольных игр «Единорог» приглашает всех любителей Warhammer 40000 на первый парный турнир по игре. Записаться и ознакомиться с регламентом можно в группе vk.com/edinorog_vrn 12+

Куда идти: «Единорог», ТЦ«Петровскийпассаж», ул. 20 летВЛКСМ, д. 54А

Когда идти: 14 и 15 сентябряс 12.00

С кем идти: С любителями игр

Театр и кино

«Бог войны»

Две молодые семьи собрались за одним столом, чтобы обсудить драку их детей. Но никто и не представлял, во что может вылиться такая беседа. А еще этот хомяк. Спектакль о том, что происходит, когда перестаешь контролировать свои эмоции. 16+

Куда идти: Дом актера, ул. Дзержинского, 5

Когда идти: 22 сентября, 18.00

С кем идти: С любителями комедий

«Рэмбо: Последня якровь»

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной дляу бийства. Рэмбо снова ступит на смертельно опасный путь - путь мести, который ему придется пройти до конца. Смотри продолжение легендарной

Истории в кино. 18+

Куда идти: Твой любимый кинотеатр в городе

Когда идти: В любое время

С кем идти: Со своими подругами