В Воронежской области построят уникальный селекционный центр

В ходе поездки глава региона озвучил хорошие новости не только для района.

«В СЕЛАХ ТАКОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕ УВИДИТЕ»

Так высказался о своем детище председатель совета директоров компании «Воронежкомплект» Александр Ермашов. Предприятие находится в селе Лещаное Воробьевского района, и средняя зарплата на нем составляет, по словам руководителя, больше 30 тысяч рублей. Трудятся там 32 человека. В их обязанности входит ремонт отечественных, белорусских, импортных тракторов, сборка вакуумных насосов, зубовых борон - на предприятии рассказали, что аграрии по сей день охотно их берут: стоят они недорого, а свою функцию - выравнивание почвы и закрытие в ней влаги - выполняют на отлично.

- 18 лет назад мы выкупили предприятие из банкротства, сохранили весь персонал, создали для людей комфортные условия: провели отопление, коммуникации, обновили станки. Предприятие абсолютно востребованное и рентабельное. То, что оно находится в селе, не говорит ни о чем, поскольку к нам приезжают ремонтироваться даже из соседних регионов: Волгограда, Тамбова, Саратова. Ведь проблема в том, что сегодня практически нет хороших мастерских по ремонту и обслуживанию сельхозтехники. Все делается «на коленке» в поле. А мы даем гарантии на отремонтированные коробки передач. В селах вы такое производство не увидите. Это сделано для того, чтобы люди не бежали в города, а трудились на своей земле, - рассказал глава компании.

Сейчас на предприятии идет стройка новых производственных площадок. С их вводом компания примет на работу еще как минимум десять сотрудников.

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МИЛЛИАРДЫ НА СВИНИНЕ

Затем уже в Воробьевке Александр Гусев пообщался с юными футболистами. Их встреча состоялась на новом стадионе «Антарес», который построили год назад. На поле можно не только гонять мяч, но и заниматься легкой атлетикой - для этого там сделали беговые дорожки, сектор для прыжков в длину. Трибуны, электронное табло, раздевалки с душевыми позволяют проводить на стадионе межрайонные соревнования.

Глава региона сфотографировался с ребятишками и пригласил их в детскую спортшколу «Факела»:

- Перед нами сегодня стоит задача развивать в регионе футбол, - сказал губернатор.

После этого он побывал на очередной стройке компании «Агроэко». На сей раз в Воробьевском районе она возводит станцию контрольного тестирования свиней. В объект планируется вложить более миллиарда рублей. Работы начались этим летом и должны завершиться весной, следующим летом центр должен заработать. На предприятии будут трудиться 36 человек. Их задача - тестировать разные породы свиней на товарные качества: набор веса, иммунитет.

В комплексах «Агроэко» выращивают три породы: ландрас, йоркшир и дюрок. Для того чтобы они не вырождались, генетики компании проводят эксперименты по их скрещиванию. А работники воробьевского центра будут наблюдать, насколько удачным получился гибрид.

Александр Гусев сообщил, что в правительстве области прорабатывается вопрос о создании в районе крупного селекционного центра по свиноводству:

- Работы займут два - три года. Это еще около четырех миллиардов рублей - очень хорошие инвестиции. Для нас также важно создать генетический фонд крупного рогатого скота - как в молочном, так и в мясном животноводстве.

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НА 20% ОБЕСПЕЧИМ СТРАНУ СЕМЕНАМИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Затем в администрации Воробьевского района губернатор провел выездное совещание правительства области.

Первым выступил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов. По его словам, региону предстоит сыграть ключевую роль в производстве семян сахарной свеклы. В России с этим исконно русским корнеплодом возникла нехорошая ситуация: аграриям приходится закупать семена из-за рубежа. То же самое происходит с картофелем, подсолнечником. Такая зависимость может обернуться для сельского хозяйства катастрофой.

Между тем в Воронежской области есть целый институт сахарной свеклы им. Мазлумова, крупное коммерческое предприятие того же профиля. Но семян все равно пока очень мало. Чтобы использовать этот потенциал в полной мере, в нашем регионе создали компанию «СоюзСемСвекла». Ее проект «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства» победил в конкурсе Минсельхоза и стал участником подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации». Цель проекта - в регионе на 100%, а по стране - на 20% закрыть потребность в семенах этого растения.

За 2019 - 2025 годы «СоюзСемСвекла» должна создать 20 новых высокопродуктивных гибридов, а также довести объем производства семян минимум до 252 тысяч посевных единиц в год. Финансирование проекта составит 4,1 млрд рублей.

- Тема, безусловно, важная, влияющая на продовольственную безопасность страны. Завод по производству семян сахарной свеклы, который построен в Рамонском районе, способен успешно выполнить работу. Теперь важно испытать полученные гибриды и отобрать лучшие, - сказал губернатор.

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«В РАЙОНЕ НАЧАЛИСЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ СДВИГИ»

Также на заседании обсудили деятельность МФЦ. Губернатор отметил, что центры «Мои документы» существенно облегчили людям получение государственных услуг, и подчеркнул: их работу нужно обязательно развивать - уходить от бумажного оборота в электронный.

Следующий вопрос касался благоустройства общественных территорий, а также нового конкурса «Территория идей», в котором можно выиграть грант на проект по обустройству своего села.

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В завершение глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко отчитался о состоянии дел в муниципалитете. В целом губернатор остался доволен темпами развития района.

- Радует то, что в районе начались существенные сдвиги. Они заметны в формировании общественных пространств, которые есть практически в каждом селе. Социальные объекты находятся в неплохом состоянии. Заметен потенциал роста. Практически на каждом объекте идет стройка, будь то небольшой завод или маленькое сельхозпредприятие. На это нужно делать ставку, потому что большие инвестпроекты могут появляться не так часто, как нам хотелось бы, - резюмировал Александр Гусев.