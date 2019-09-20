В Воронеже открылся самый большой детский сад

Вместе с заместителем градоначальника по социальной политике Надеждой Савицкой и заведующей новым садиком под номером 24 Еленой Колтаковой председатель Воронежской областной Думы посмотрел, как устроено учреждение и в каких условиях там пребывают дети.

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Пока их совсем немного, ведь садик начал работать только накануне – 18 сентября. Малышей приводят родители всего на несколько часов, чтобы они могли адаптироваться к новой обстановке. По словам Елены Колтаковой, карапузы спокойно отнеслись к такому повороту в их судьбе. А вот про родителей этого не скажешь – мамы не могут оставить своих чад даже на несколько часов и заглядывают в окна, чтобы проверить обстановку.

Стоит отметить, что садик построили в рамках нацпроекта «Демография» в одном из самых густонаселенных микрорайонов города – на бульваре Олимпийский, недалеко от ул. Шишкова. Потребность в дошкольном учреждении здесь настолько высока, что на момент открытия детсад оказался полностью укомплектованным. Проектная мощность садика рассчитана на 310 детей - 14 групп, в том числе четыре для детей до трех лет. Это почти в два раза больше, чем в типовых современных учреждениях. При этом 24-ый садик – далеко не единственный в микрорайоне, помимо него есть еще три.

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Проект, по которому построили дошкольное учреждение, победил на архитектурном форуме «Зодчество VRN-2018»:

- У нас большое количество открытых пространств, современный подход к педагогике – чтобы развивающая среда была не только в группах, но и вообще по всей территории сада. Педагогический состав – 28 человек, в том числе психолог и логопед. Детей будут учить простейшей математике, грамоте, танцам, рисованию, - отметила заведующая детсадом.

На строительство объекта ушло более 236 млн рублей, из них более 73 млн – средства федерального бюджета, остальные – деньги области и города.

Оснащение садика успела оценить Алена Бородина, которой 3,4 года. По словам ее папы Александра, девочка спокойно остается с воспитателями и знакомится с другими ребятишками в своей первой группе.

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Старшие товарищи Алены уже начали учиться рисованию красками, но пока только с использованием пальцев, хотя и под классическую музыку.

- Этот детский сад – современный объект, отвечающий самым высоким требованиям. Педагогический коллектив здесь состоит из квалифицированных специалистов, которые адресно занимаются с каждым ребенком, находя индивидуальный подход, - отметил председатель областной Думы.

Владимир Нетесов подчеркнул, что в этом году в Воронежской области построили 21 детский сад и девять школ, а в следующем планируется сдать в эксплуатацию два садика и 13 пристроек к существующим дошкольным учреждениям:

- Это новые современные объекты, отвечающие самым высоким требованиям. Спасибо нашему департаменту образования области, их городским коллегам, которые подготовили для садика педагогический состав. Мы видим их отношение к детям.

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Кроме того, Владимир Нетесов и Надежда Савицкая наградили строителей детского садика.

- Здесь хорошие воспитатели, замечательные дети, хорошая благоустроенная территория с игровыми элементами. Очень понравилось, что это современное, светлое здание – строители выполнили свою работу качественно, - подчеркнул председатель регионального заксобрания.