Zivert, модный форум и 50 оттенков белого: афиша молодежных мероприятий Воронежа

Фестивали и концерты

Zivert

Год назад она стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес. Zivert сразу стала одной из самых популярных и востребованных певиц в стране. Ее синглы возглавляют чарты, видеоролики стремительно набирают просмотры, а гастрольный график расписан на полгода вперед! Zivert исполнительница таких суперхитов, как "Life", "Сияй", "Зеленые волны". Ее дебютный альбом «Сияй» пронизан атмосферой конца 80-х и начала 90-х годов, наполнен простым вечным смыслом в сочетании с сочными современными битами. 16+

Куда идти: The Voda, улица Дарвина, 1э

Когда идти: 14 сентября, 20.00

С кем идти: С теми, кто слушает Life на повторе

А какие мероприятия нравятся вам?Фото: Кирилл Мишин

Stand-up show

Самое масштабное мероприятие городского стендапа, на котором воронежские комики и гости из других городов представят лучшие шутки из своего нового материала. На протяжении нескольких месяцев они писали монологи, оттачивали их на Открытых микрофонах, участвовали в телевизионных проектах и стендап-фестивалях. Каждый выступающий — это ни на кого не похожий стиль и собственный взгляд на происходящее. 18+

Куда идти: ТЦ «Петровский пассаж», ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 54А

Когда идти: 14 сентября, 19.00

С кем идти: С людьми, с которыми можно хорошо повеселиться

Главное - подобрать хорошую компаниюФото: Кирилл Мишин

Верни мне мой 2007

14 сентября пройдёт вечеринка, посвященная 10-летию с 2007 года, плотно засевшего в сердцах людей и актуального по сей день. Программа будет состоять из проверенных хитов, которые покинули концертный плейлист групп навсегда, а также новых треков и конкурсов с ценными призами. 0+

Куда идти: Station Mir, ул. Генерала Лизюкова, 4

Когда идти: 14 сентября, 19.00

С кем идти: Со своими старыми друзьями

Игры и мастер-классы

Beauty Forum

15 сентября в The Voda состоится Beauty Forum – большой праздник стиля, красоты и здоровья! Он объединит ведущих профессионалов Черноземья и познакомит гостей форума с новинками, бестселлерами и трендами бьюти-индустрии. Специальный гость — популярный стилист, телеведущий Александр Рогов. 18+

Куда идти: The Voda, улица Дарвина, 1э

Когда идти: 15 сентября, 15.00

С кем идти: С теми, кто разбирается в моде

Russian Speaking Club

Мероприятие специально для тех, кто хочет усовершенствовать свой английский язык. Участники клуба играют в настольные и ролевые игры, обсуждают интересные темы и совершенствуют английский язык. На этих выходных пройдет уникальный выезд в кулинарную студию, где гости среди прочего будут готовить вкусный шоколадный мусс. Каждый сможет участвовать в этом процессе и воспринимать иностранную речь на слух, также при желании можно обсудить различные тонкости грамматики и произношения. Особенность клуба в том, что на каждой встрече можно пообщаться с гостями из разных стран. Все подробности в группе «В контакте» https://vk.com/nosorog36_language. 0+

Куда идти: Кулинарная студия "Tarte", ул. Шишкова, д. 70, офис 15.

Когда идти: 15 сентября, 14.30

С кем идти: С теми, кто любит английский

Осень - не повод сидеть домаФото: Кирилл Мишин

День рождения Hobby Games

Магазину настольных игр Hobby Games исполняется год, в честь этого пройдет серия мероприятий. В пятницу, 13 сентября, с 18.00 стартует праздничная игроночь для всех желающих. 14 сентября состоится словесная ролевая игра о подземельях и драконах - Pathfinder. На следующий день, 15 сентября, турнир по невероятно популярной игре Magic the Gathering. 16+

Куда идти: Hobby Games, ул. 25 Октября, 50

Когда идти: 13 сентября с 18.00, 14 сентября с 14.00, 15 сентября с 18.00 до 21.00

С кем идти: С любителями игр

Настольная игротека для новичков и профессионалов

Магазин настольных игр «Единорог» ждет гостей. 14 и 15 сентября пройдёт схватка для новичков, «Казуальный коммандер» и настольная игротека. Все подробности можно найти в группе «В контакте». 12+

Куда идти: «Единорог», ТЦ «Петровский пассаж», ул. 20 лет ВЛКСМ д.54А

Когда идти: 14 и 15 сентября с 12.00

С кем идти: С любителями игр Театр и кино

"50 оттенков белого"

Актеры театра «Кот» расскажут и покажут, что происходит, когда интеллигентный юмор смешивают с острыми проблемами. Бескомпромиссная комедийная притча о вреде современного искусства в формате тонкой диалоговой драмы. Стильная и умная история о том, как разные взгляды на искусство могут разрушить дружбу старых друзей. А могут и укрепить. 14+

Куда идти: Дом актера, ул. Дзержинского, 5

Когда идти: 15 сентября, 18.00

С кем идти: С любителями комедий «Стриптизерши»

Фильм расскажет о ярких, сексуальных и очень амбициозных девушках. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план, как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизн и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша. В главных ролях: Дженнифер Лопез, Карди Би, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Констанс Ву, Лиззо и другие. 16+

Куда идти: Твой любимый кинотеатр в городе

Когда идти: В любое время

С кем идти: Со своими подругами