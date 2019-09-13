Что думают о пятнице, 13 хирург, альпинист и каскадер

Сегодня тысячи людей по всему миру отложат важные сделки и перенесут долгожданные встречи. Кто-то и вовсе на весь день запрется дома, отключив телефон: "Пусть ничего не произойдет!" Да, это пятница, 13. Мы расспросили представителей самых разных профессий, связанных с риском. Поинтересовались, какие приметы есть в их сферах деятельности, и верят ли они в то, что сегодня стоит ждать особенно подлых и мерзких неудач.

Евгения Маламид, тренер по скалолазанию:

- Всегда замечаю пятницу, 13 в календаре. Но не верю, что в этот день случаются несчастья. Если на эту дату выпадают соревнования или перелеты, как-то не зацикливаюсь. Что касается примет, в которые верят скалолазы - зачастую это что-то личное. Суеверия могут быть связаны с одеждой. Если скалолаз когда-то выигрывал соревнования в определенных вещах, старается снова их надевать. Но в экстремальных видах спорта вообще нельзя быть суеверным. Это будет отвлекать от настоящей цели.

Евгений Швецов, администратор букмекерской конторы:

- Не сказал бы, что в пятницу 13-е клиенты делают меньше ставок, чем обычно. Все зависит от того, будет ли крупный матч. Если он придется на пятницу, 13-е, ставок будет хоть отбавляй!

Владимир Кириченко, бывший каскадер:

- Есть одна хорошая поговорка: «Не должно быть одноразовых каскадеров». Будет ли это 13-е, 12-е или 11-е - они выполняют свою работу. Обычно это подготовленные люди, главная задача которых - обезопасить работу актера. Суевериям тут места нет.

Дмитрий Глебов, инструктор по роупджампингу (прыжки с веревкой):

- В миф о пятнице, 13-го не верим, даже если на этот день выпадают прыжки. Примет в любом экстремальном виде деятельности полно - парашютисты и летчики не любят использовать слово «последний», предпочитая говорить «крайний». Считается, что «последний прыжок» - это как «последний путь». А ещё когда-то в аэроклубах считалось, что бриться и фотографироваться перед прыжками - плохая примета.

Михаил Гончаров, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы:

- Многое случается ежемесячно в полнолуние. И еще, конечно, спасатели знают, что у каждого времени года свои причуды. Когда мороз, у нас регулярные обморожения. Когда жара - это происшествия на воде. Можно сказать, что у спасателей - знание закономерностей, а не приметы.

Федор Селиванов, хирург:

- В пятницу, 13-е верю, отношусь к ней немного с опаской. Естественно, все срочные операции мы делаем тогда, когда это необходимо. Но плановые стараемся не ставить на большие церковные праздники. Перед операцией крещусь и накладываю крестное знамя на операционное поле.

Сергей Овчинников, промышленный альпинист:

- У нас есть приметы, связанные с дождем. Когда намокают тросы и руки - это довольно опасно. Когда появился запах дождя в воздухе, ласточки низко летают - на все это мы можем обращать внимание. Если трос хорошо пропитается водой, он может сорваться, и обратно закрепить его не получится. Фактически это будет свободное падение.

Диана, сотрудник цирка:

- Никаких суеверий у наших артистов нет. Возможно, потому, что 13 - счастливое число для цирковых артистов. Дело в том, что по стандарту диаметр арены - как раз 13 метров.