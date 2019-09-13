2019-09-12T22:01:30+03:00
Общество

Что думают о пятнице, 13 хирург, альпинист и каскадер

Представители профессий, связанных с риском, рассказали о личных приметах
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Представители многих профессий каждый день рискуют. Им что, не выходить сегодня на работу?Представители многих профессий каждый день рискуют. Им что, не выходить сегодня на работу?Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Сегодня тысячи людей по всему миру отложат важные сделки и перенесут долгожданные встречи. Кто-то и вовсе на весь день запрется дома, отключив телефон: "Пусть ничего не произойдет!" Да, это пятница, 13. Мы расспросили представителей самых разных профессий, связанных с риском. Поинтересовались, какие приметы есть в их сферах деятельности, и верят ли они в то, что сегодня стоит ждать особенно подлых и мерзких неудач.

Евгения Маламид, тренер по скалолазанию:

- Всегда замечаю пятницу, 13 в календаре. Но не верю, что в этот день случаются несчастья. Если на эту дату выпадают соревнования или перелеты, как-то не зацикливаюсь. Что касается примет, в которые верят скалолазы - зачастую это что-то личное. Суеверия могут быть связаны с одеждой. Если скалолаз когда-то выигрывал соревнования в определенных вещах, старается снова их надевать. Но в экстремальных видах спорта вообще нельзя быть суеверным. Это будет отвлекать от настоящей цели.

Евгений Швецов, администратор букмекерской конторы:

- Не сказал бы, что в пятницу 13-е клиенты делают меньше ставок, чем обычно. Все зависит от того, будет ли крупный матч. Если он придется на пятницу, 13-е, ставок будет хоть отбавляй!

Владимир Кириченко, бывший каскадер:

- Есть одна хорошая поговорка: «Не должно быть одноразовых каскадеров». Будет ли это 13-е, 12-е или 11-е - они выполняют свою работу. Обычно это подготовленные люди, главная задача которых - обезопасить работу актера. Суевериям тут места нет.

Дмитрий Глебов, инструктор по роупджампингу (прыжки с веревкой):

- В миф о пятнице, 13-го не верим, даже если на этот день выпадают прыжки. Примет в любом экстремальном виде деятельности полно - парашютисты и летчики не любят использовать слово «последний», предпочитая говорить «крайний». Считается, что «последний прыжок» - это как «последний путь». А ещё когда-то в аэроклубах считалось, что бриться и фотографироваться перед прыжками - плохая примета.

Михаил Гончаров, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы:

- Многое случается ежемесячно в полнолуние. И еще, конечно, спасатели знают, что у каждого времени года свои причуды. Когда мороз, у нас регулярные обморожения. Когда жара - это происшествия на воде. Можно сказать, что у спасателей - знание закономерностей, а не приметы.

Федор Селиванов, хирург:

- В пятницу, 13-е верю, отношусь к ней немного с опаской. Естественно, все срочные операции мы делаем тогда, когда это необходимо. Но плановые стараемся не ставить на большие церковные праздники. Перед операцией крещусь и накладываю крестное знамя на операционное поле.

Сергей Овчинников, промышленный альпинист:

- У нас есть приметы, связанные с дождем. Когда намокают тросы и руки - это довольно опасно. Когда появился запах дождя в воздухе, ласточки низко летают - на все это мы можем обращать внимание. Если трос хорошо пропитается водой, он может сорваться, и обратно закрепить его не получится. Фактически это будет свободное падение.

Диана, сотрудник цирка:

- Никаких суеверий у наших артистов нет. Возможно, потому, что 13 - счастливое число для цирковых артистов. Дело в том, что по стандарту диаметр арены - как раз 13 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В следующем году социальную доплату воронежские пенсионеры будут получать из федерального бюджета
На первом заседании осенней сессии регионального парламента, которое 12 сентября провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты приняли ряд законов, касающихся социальной сферы
Новости 24
Воронежцы могут поучаствовать в гонках на внедорожниках, квадроциклах и мотоциклах
В выходные в Воронеже резко похолодает
В воронежском микрорайоне установили новый игровой комплекс за полмиллиона
В Воронежской области мужчина до смерти забил приятеля дубинкой
Житель Нововоронежа зарезал собутыльника
Владимир Нетёсов поздравил народную артистку России Екатерину Молодцову с юбилеем
Воронежцев приглашают на «Русское лето»
В следующем году социальную доплату воронежские пенсионеры будут получать из федерального бюджета
В Воронеже поймали алабая, который покусал четверых человек
Воронежский фонд капремонта: «Система вентиляции в доме на улице 25 Октября была неисправна из-за плохого содержания!»
Более 40 млн рублей потратят на подключение воронежских медорганизаций к центральному архиву
За жизнь девочки, пострадавшей на пожаре в Воронежской области, будут бороться врачи федерального ожогового центра
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
У страха глаза велики: школьница из Воронежской области решила, что ее хотят похитить
На границе Воронежской области с Луганском ловили "террористов"
В ночь с 12 на 13 сентября в Воронеже будут ловить пьяных водителей
Житель области угнал в Воронеже скутер, чтобы доехать до дома
Воронежцев научат управлять собачьей упряжкой
С карты жительницы Воронежа испарились 150 тыс рублей после звонка лже-службы безопасности банка