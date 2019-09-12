2019-09-12T18:17:06+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на «Русское лето»

14 и 15 сентября в Центральном парке города пройдет фестиваль, на котором выступят писатель Захар Прилепин и лидеры группы 25/17
Татьяна МИСТЮКОВА
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В начале года Захар Прилепин предложил губернатору Александру Гусеву провести в Воронеже мультижанровый фестиваль традиционной культуры «Русское лето». Главная идея мероприятия - приобщение к русской традиции и популяризация традиционных ценностей. Александр Гусев поддержал инициативу, затем к исполнению подключился областной департамент культуры.

- Это экспериментальное, даже инновационное мероприятие. И мы рады, что этот смелый эксперимент реализуется у нас, на Воронежской земле. Основной идеей, которая свяжет между собой все площадки фестиваля, станет мысль о том, что мы народ со славной историей и нам есть чем гордиться, - отметила первый заместитель руководителя департамента культуры области Мария Мазур.

Интересный и действительно мультижанровый фестиваль ждет воронежцев уже на этих выходных.

На открытии с лекцией «Сергей Есенин: советский или антисоветский?» выступит Захар Прилепин. Начало - в 11.30. Тут же будет работать крупнейшая в Черноземье книжная ярмарка: приедут 58 издательств. Кроме того, в Воронеж собираются писатели Егор Яковлев, Владимир Корнилов, Феликс Маляренко, Алексей Колобродов, Игорь Малышев, Михаил Елизаров.

Также на фестивале покажут моно-спектакль артиста МХАТа Михаила Сиворина по роману Захара Прилепина «Ты что такой похнюпый?». Активный театр привезет постановку «Обитель», где сыграют лидеры любимой группы Александра Гусева 25/17, и спектакль по мотивам стихов Цветаевой «Сонечка». Гостями фестиваля станут театры «Лад» и «Папьемашенники».

В рамках музыкальной программы в первый день воронежцы смогут послушать совместное выступление группы «Калинов мост» и мужского хора Воронежской филармонии ART”o”dox. 15 сентября гостей ждет выступление МАВАШИ group. А в воскресенье - поэтический рэп-перформанс от РИЧа, музыкальный эксперимент со словом от Бранимира и любимые песни от группы Джанго.

Более подробную программу фестиваля можно узнать на сайте vk.com/russkoe_leto_fest. Все мероприятия - бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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