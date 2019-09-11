Опасно и грязно: воронежцы вновь выступили против строительства дороги от Шишкова до Тимирязева

Собрание жильцов ЖК «Ботанический сад» и «Березовая роща» прошло накануне, 10 сентября. Повод для общего сбора серьезный: люди обеспокоены строительством дороги от улицы Шишкова до Тимирязева. Согласно проекту, четырехполосная дорога составит протяженностью почти три километра. Она пройдет между домом № 6 по улице Олимпийский бульвар и 106-й школой. Неравнодушные горожане даже создали петицию, на данный момент ее подписали более 500 человек.

- Жители в целом недовольны, что такая дорога строится вблизи домов, напротив школы, которую посещают тысяча детей. Разрешено будет ездить со скоростью 70 км/ч, а по факту - все 89 км/ч. Опасно. Пенсионеры окажутся вынуждены ходить через надземные переходы. Население хочет, чтобы его услышали, - рассказал «КП» местный житель Георгий Гофбауэр.

Поясним, что 70 км/ч - лишь расчетная скорость движения по проекту. Повышать лимит в черте города на отдельно взятой улице никто не будет. Иными словами, допустимая по правилам скорость составит стандартные 60 км/ч. С учетом ненаказуемого порога превышения водители будут ездить 79 км/ч.

На собрании жильцы активно составляли «список угроз», исходящих от новой дороги.Фото: Кирилл Мишин

Но не только близость к многоэтажкам и школе попала в «список угроз», исходящих от новой дороги. Людей волнует вырубка леса. Вот что нам рассказала член инициативной группы Людмила Коломейцева:

- Я против дороги, потому что она будет проходить у нас под окнами. Это будет постоянный шум, выхлопные газы. Мы не сможем открывать окна. Помимо этого начнут вырубать часть Ботанического сада, затронут экспериментальные поля сельхозакадемии, - негодует женщина. - Считаю, что дорога не решит проблему загруженности, а, наоборот, создаст трудности.

Тех, кто поддерживает идею строительства дороги, намного меньше, чем выступающих против нее.Фото: Кирилл Мишин

Но на собрание пришли и те, кто поддерживает идею администрации города. Они говорят, что если правильно сделать дорогу, то это поможет уменьшить поток машин в районе ЖК «Ботанический сад».

И тем, и другим предстоит четко сформулировать свои требования и высказать их на публичных слушаниях, которые состоятся 23 сентября в 11:00 в «Доме архитектора».