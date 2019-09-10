Сбербанк снизил ставки по ипотечным и потребительским кредитам

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Семьи с несколькими детьми получили возможность рефинансировать свой прежний займ под госпрограмму. А для студентов подготовили демократичный образовательный кредит. Об этих и других новостях на брифинге рассказал Денис Скребец, заместитель Председателя - управляющий головным отделением по Воронежской области Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

Ипотека за час

Рассматриваете ли вы готовое или строящееся жилье, хотите приобрести загородную недвижимость или гараж, а, может быть, ваша мечта - построить самостоятельно дом? В любом из этих случаев у нас для вас приятные новости. Ставки на кредиты под такие цели снижены в Сбербанке.

В этом году уже более 8600 семей стали владельцами квартир с помощью ипотеки от Сбербанка, быть может, пришло время и вам обновить свои квадратные метры?

- Для участников зарплатного проекта нашего банка мы увеличили дисконт по ипотеке до 0,5 процентных пункта. Это дополнительный бонус для клиентов. Минимальная процентная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и скидки 0,3%, если объект недвижимости выбран на сайте «ДомКлик». Кроме того, у нас действуют совместные программы с застройщиками по субсидированию ставки. Минимальная процентная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов может составить 7,6% годовых, - отметил Денис Скребец.

Если еще несколько лет назад для получения ипотечного кредита нужно было собирать внушительный пакет документов, то сегодня достаточно мобильного устройства, паспорта и банковской карты. Ваша заявка будет рассмотрена в течение часа. Не удивительно, что упрощенный процесс привлекает все больше людей.

- Банк развивается, чтобы клиенту было максимально удобно и он мог беречь свое время. Сегодня большую часть банковских операций можно совершить удаленно. Только договор нужно подписать на бумаге – но и это изменится. Количество важных сервисов будет только увеличиваться. Наша основная задача – помогать каждому, - подчеркнул управляющий головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк.

Жилье стало доступнее для семей

12 августа произошло во многом знаковое событие для многодетных семей. С этого дня Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам для таких мам и пап в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Теперь они начинаются от 5% годовых.

Предложением могут воспользоваться воронежцы, как впрочем и другие россияне, у которых в период с 1 января 2018 года по 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок. Вам наверняка интересно: «Что делать, если квартиру в кредит семья купить успела, а второй малыш появился уже после этого?»

- Это один из самых актуальных вопросов. Со 2 сентября мы начали прием заявлений от клиентов на перевод действующих договоров на условия программы. В первый же день к нам обратилось более 50 семей, - подчеркнула Юлия Подрезова, начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Головного отделения по Воронежской области ПАО Сбербанк. - Кроме того, чтобы поддержать ребят, которые только-только поженились и имеют потребность приобрести квартиру, мы предлагаем их родителям стать созаемщиками. В любом случае необходимо помнить, что в наших Центрах ипотечного кредитования вам обязательно помогут и расскажут все нюансы - нужно только прийти на консультацию.

Образовательный кредит для студентов

В последнее время наблюдается рост объемов потребительского кредитования. Люди берут займы на ремонт, покупку мебели, техники, чтобы отдохнуть или поправить здоровье или же, чтобы устроить свадьбу. Поэтому еще одна важная новость: ставки для потребительских кредитов в Сбербанке также стали ниже. Максимальное снижение - на 1,5 процентных пункта. Новая минимальная ставка составляет 11,4%.

- Мы следим, чтобы наши ставки были конкурентоспособными. Оперативно реагируем на изменяющиеся обстоятельства. В августе и сентябре у нас произошло комплексное снижение процентных ставок не только по жилищным займам, но и по другим кредитным продуктам, - отметил Денис Скребец. – Если говорить в цифрах, то по сравнению с 8 месяцами предыдущего года, за аналогичный период текущего 2019 года темп роста потребительского кредитования составил 125%.

Еще раз подчеркнем: предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов. Минимальная ставка доступна на суммы от 300 тысяч рублей для займов без обеспечения и под поручительство, и на суммы от 500 тысяч рублей для потребительских кредитов на рефинансирование.

Кроме того, Сбербанком совместно с Министерством науки и высшего образования было принято решение о возобновлении выдачи кредитов на обучение. С 1 августа студенты ВУЗов, имеющих лицензию, могут получить займ без залога и поручителей по льготной ставке на текущий момент не превышает 9%. Во время обучения и три месяца после студент может погашать не основной долг, а только проценты по кредиту: в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года.

- Банк решил вернуться к программе. До этого 3500 клиентов по всей стране ежегодно приступали к обучению благодаря льготному образовательному кредиту. Это важное направление. Мы выдаем кредит на срок всего обучения и дополнительно на 10 лет, чтобы молодой человек мог все выплатить, уже получив профессию. Конечно, при желании кредит можно погасить и досрочно. Мы надеемся, что это поможет молодым людям получать желаемое образование, не руководствуясь главным образом принципом финансовой доступности - подытожил Денис Скребец.

Чтобы оформить образовательный кредит, нужно прийти в отделение Сбербанка с паспортом и договором с учебным заведением о платном обучении. Также потребуется счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется дополнительно заручиться согласием законных представителей.

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