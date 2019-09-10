2019-09-10T10:27:27+03:00
Общество

Девятый «Город-сад» посетили 308 тысяч человек

Победителей фестиваля в минувшую пятницу, 6 сентября, в Воронежском центральном парке наградил губернатор Александр Гусев
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В чем секрет популярности «Города-сада»? Во-первых, правительство области привлекло к его организации президента Московского международного фестиваля садов и цветов Карину Лазареву. Это отразилось на уровне мероприятия - наполнении выставки. Во-вторых, не без помощи иностранных консультантов в области флористики, дизайна и организации городских пространств год от года растет мастерство участников. И в- третьих, оказалось, что благодатная Воронежская земля просто создана для экспериментов с садово-парковыми растениями!

В 2018-м «Город-сад» посетили почти 280 тысяч человек. Тогда казалось, что это максимальное количество. Но в нынешнем году цифра выросла до 308 тысяч.

«НЕ ПРОСТО ЗАБРАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, НО И ДАТЬ ЧТО-ТО ВЗАМЕН»

У каждого «Город-сад» свой. По традиции прекрасную половину невозможно было оторвать от цветочных платьев и беседок, а мужчин - от шашлыков из воронежской свинины. Желающие также могли выпить кефир и съесть мед. После этого уже было не грех сфотографироваться в повозке, запряженной каменными волами. Дети тут же в зоне «Сено-солома» катались на качелях…

Александр Гусев посмотрел фестивальные работы.

Александр Гусев посмотрел фестивальные работы.

Визит губернатора Александра Гусева для участников фестиваля оказался немного волнительным, но приятным.

Так, Гран-при в номинации «Сад большой» получила администрация Воронежа. Экспозиция называется «Театр начинается с вешалки» (одна из тем выставки). Конструкция напоминает лебединое озеро: фигурный деревянный настил вызывает ассоциации с водной гладью, а вешалки, расположенные на островках-клумбах, - грациозных лебедей. В мэрии подчеркнули, что экспозиция представляет собой капитальное сооружение. Оно останется в парке надолго не только как арт-объект, но и как фон для фотосессий.

Экспозиция «Театр начинается с вешалки».

Экспозиция «Театр начинается с вешалки».

Интересный сад создали дизайнеры из Орла - они передали свое представление о Воронеже через растения, которые есть у нас:

- Спасибо большое организаторам - очень творческие люди, нам помогали и даже в последний день перед открытием все еще улыбались. Хотя труд, который они проделали, очень тяжелый. А Воронеж вдохновил на создание сада своими местами: я еду на машине и вижу дымку над водохранилищем. Поэтому сад светлый. В оформлении мы использовали ваш мел как напоминание о меловых скалах в Лисках. Сам город рельефный, поэтому мы создали видимость рельефа. Плюс растения - вот она ваша гвоздика, которая цветет постоянно. Почему бы не привнести ее в сады? Как и шалфей. Это то, как мы видим Воронеж. Любой посетитель, сфотографировав фрагмент композиции, может совершенно спокойно воссоздать это в своем саду. Мы хотели не просто забрать от воронежцев впечатления, но и что-то дать им взамен.

«БУДЕМ СОЗИДАТЬ!»

Губернатору очень понравилась внеконкурсная работа, посвященная Андрею Платонову. Ландшафтный архитектор Вадим Краснов придумал образ железной дороги, которая была близка писателю по жизни и к которой он не раз обращался в творчестве. Перед нами арки, образующие туннель. В его центре - старая железная дорога примерно из того же времени, когда жил Андрей Платонов. Свою работу архитектор успел показать в Москве, где ее высоко оценило профессиональное сообщество.

Внеконкурсная работа, посвященная Андрею Платонову.

Внеконкурсная работа, посвященная Андрею Платонову.

- Этот сад яркий, один из лучших. И я бы предложила привезти его в столицу в следующем году и показать на MoscowFlowerShow, потому что уровень исполнения композиции высочайший, - отметила Карина Лазарева.

Гран-при фестиваля в номинации «Сено-солома и эко-арт» по традиции ушел в Ломовской природно-ландшафтный парк. Негасимый «мотор» Ломо в - его директор Василий Козлов - не только создал этно-хутор, но и привез артистов, которые исполнили народные песни в костюмах воронежской губернии.

- На фестивале работаем как в последний день - много и тяжело. Когда получается, испытываем большое наслаждение. И дело даже не в Гран-при, а в том, чтобы донести всю философию инсталляций. Я тут вспомнил вашу предвыборную цитату: «Будем созидать». И, пользуясь публичной возможностью, перед горожанами и молодыми людьми хочу сказать спасибо за провинцию, в которой я живу, - за Воробьевский район. За последний год вы его просто преобразили: появляются новые рабочие места, комплексы. Я знаю, что в этом месяце вы собираетесь приехать к нам. Мы волнуемся, готовимся, ждем вас, - сказал губернатору Василий Козлов.

«ВРЯД ЛИ ПРЕДПОЛАГАЛИ, ЧТО ФЕСТИВАЛЬ СТАНЕТ ТАКИМ МАСШТАБНЫМ»

- Люди, которые делали самые первые шаги в этом направлении, организовывали фестиваль, вряд ли предполагали, что он станет таким масштабным и настолько любимым всеми воронежцами и гостями нашего города. Конечно, в этом большая заслуга организаторов, которые много дней потратили на подготовку к мероприятию, много сил приложили к тому, чтобы оно получилось. И я хочу от себя, от правительства Воронежской области их поблагодарить. Но главные участники, главные носители этой красоты, которую мы здесь видим, - конечно, люди, изготовившие и представившие свои экспозиции. Люди очень творческие, креативные, которые вкладывают в свои произведения душу. Это чувствуется и поэтому вызывает не только интерес жителей нашего города, но и, не побоюсь этого слова, любовь к мероприятию и тому, что здесь демонстрируется. Огромное спасибо всем участникам, - сказал глава региона.

Он напомнил, что помимо Года театра в рамках фестиваля прозвучали еще две очень важные темы:

- 120-летие со дня рождения Андрея Платонова - и мы видим экспозиции, посвященные этой дате. 85 лет со дня образования Воронежской области - тоже отражено в экспозициях. Мне кажется, вот такая широта охвата тем и тот творческий потенциал, который раскрыли люди, представившие нам свои композиции, и является самым главным магнитом, самой главной силой притяжения на эти четыре дня в наш Воронежский центральный парк. Очень надеюсь, что масштаб фестиваля будет неуклонно расти, - отметил Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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