"Это похоже на обычный прокол ушей": как мы вешали бирки воронежским дворняжкам

Итак, главный адрес на сегодня: Переверткина, конечная 66-го автобуса. Жители этого района написали жалобу на стаю бродячих собак, которые представляются им опасными.

- Мы здесь уже работали. Изначально было десять особей - шестерых забрали, вот остались четыре кобеля: два черных, белый и коричневый, - поясняет Наталия Саунина, руководитель команды.

Все районы города распределены между несколькими группами специалистов: Железнодорожный, Левобережный, Ленинский и Советский обслуживает ИП Саунина Н.А. (стерилизация проводится в ветклинике «Солнечный пес»; Центральный - ООО «Доктор В» (клиника «Доктор ВЕТ»), Коминтерновский - ИП Гриднева Н.А. (стерилизуют животных во ВГАУ).

Ребята уже знают, где начинается и заканчивается территория этой стаи, знают все их места. Чаще всего они лежат и караулят мясной ларек, где их подкармливают, однако сейчас их там нет. И где они, непонятно. Походив кругам, решаем ехать дальше по проблемным адресам, а сюда вернуться позже.

Бродячие собаки - большая проблема для Воронежа.Фото: Надежда ЭСТРИНА

Средство передвижения для такой непростой миссии соответствующее: серый УАЗик, повидавший уже многое в этой жизни. Однако на нем можно проехать и по полю, и по бездорожью, что удобно для такой работы.

- Это уже наша третья машина, раньше были обычные легковые иномарки, но они явно не подходили для такого дела, - рассказал муж Наталии, Максим.

Внутри автомобиль выглядит так: два свободных передних кресла - пассажирское и водительское, а сзади - две достаточно большие клетки, сваренные Максимом вручную, и немного места для пассажиров. Буквально два небольших пятачка, так как все заставлено снаряжением: специальные ружье и трубка для стрельбы дротиками, снотворное, уколы.

Работают ребята по контракту с городскими управами, в которые поступают жалобы, как правило, на уличных собак. В их обязанности входит отлов, перевозка животных до медучреждения и возврат на место, где они были пойманы. В клинике, с которой у отловщиков заключен договор, должны стерилизовать или кастрировать, прививать, вешать бирку на ухо, держать у себя несколько дней, пока не заживут швы. Все процедуры делаются за счет выделяемых администрацией города средств.

Передвигаются ловцы на специальной машине с оборудованием.Фото: Надежда ЭСТРИНА

Самое главное - отловить «девочек»

На всех участках, где собаки «отработаны», у ловцов есть свои люди, так называемые кураторы. Как правило, это неравнодушные жители, которые подкармливают животных и следят за ними. Если же что-то случается, команде сразу докладывают. С одной стороны, это удобно, но тут же есть ряд сложностей: допустим, если жители увидят новую собаку в стае, им придется сначала писать жалобу в управу, потому что по контракту ребята могут отлавливать только определенное количество животных. (Например, в Железнодорожном районе заявлена 191 собака.) Самое главное - отловить «девочек», иначе они расплодятся. И иногда выходит так, что за время, пока Наталия и Максим ждут указ на отлов этой самой собаки, она может принести щенят, как, например, произошло на одной стройке.

По участку уже давно бегает дворняжка, про нее сообщают регулярно, но отловщики даже ни разу не видели ее, в шутку называют неуловимой. Вот и сегодня решили попытать удачу и заехать на этот объект. Наталия начинает разговаривать с местным рабочим и выяснять, видели ли нашу цель на днях.

- Сегодня не видел. Да она ж у нас ощенилась: там вон, под той будкой, штук восемь малышей сидят пищат, - отчитался мужчина.

- Как ощенилась!? Никто ж не говорил, что она беременная! - расстроенно восклицает Наталия.

В ходе разговора выясняется, что щенята еще слишком маленькие, чтобы отбирать у них мать. Придется снова ждать.

В этой профессии много нюансов, которые тяжело решить с моральной точки зрения. Например, команда Сауниной не забирает мать у маленьких щенят - дает им время вырасти. Но если есть возможность избежать появления потомства, то это непременно делают: чаще всего беременных сук немедленно стерилизуют.

- Да, возможно, это жестоко, но поймите, она родит штук десять щенят, и их потом опять лови, а чего доброго не успеем - и их отравят или застрелят, - поясняет Наталия.

В обязанности наших собеседников входит отлов, перевозка животных до медучреждения и возврат на место, где они были пойманы.Фото: Надежда ЭСТРИНА

Отличным примером в данной ситуации служит собака, которую поймать не могут уже пару лет. Дело в том, что живет она на левобережном кладбище. Сейчас на территории порядка 50 особей и большая часть из них - щенки этой «мадам». Радует, что здесь за ними ухаживают местные сторожа. Рябушку - прародительницу рода - никак не могут поймать, потому что больно она запуганная, от каждого шороха убегает. Так что первый же вопрос по прибытии на место:

- А Рябушку сегодня нигде не видели?

К сожалению, замечена не была. Но приехали мы сюда, как оказалось, не зря. Среди выросших с зимы щенят обнаружились две самки - значит, срочно надо увозить на стерилизацию.

Ружье, укол или трубка

Итак, процесс ловли. Все работают, как механизм в часах: сначала Наталия прикармливает животных и пробует до них дотронуться:

- Так я определяю, насколько ручные собаки, нужно им колоть успокоительное или можно погрузить без него. Конечно, мы всегда рады делать все без снотворного: так животным легче.

Если собаки неручные, то Максим использует трубку или ружье с дротиками: на расстояние пять-шесть метров - трубку, если так близко не подобраться – ружье.

- Вообще, мы не имеем права использовать ружье или трубку в общественных местах, на глазах у людей, поэтому обычно это делаем в промышленных зонах или рано утром, когда на улицах города никого, - объясняет Наталия.

Собаки дикие. Та, что коричнево-тигровая, еще как-то подходит к людям, так что было решено, сделать ей укол. Другая - серая - даже близко не подбегает. В нее Максим решил стрелять через трубку.

Использовать ружье или трубку в общественных местах для усыпления собак запрещено.Фото: Надежда ЭСТРИНА

Обе передние двери машины открыты, чтобы был сквозной коридор. К одной двери Наталия приманивает дворняжку, через другую ее муж и напарник прицеливается. Как только предоставляется удачный ракурс, выдувает дротик. Собака с визгом убегает вглубь кладбища. Позже оказалось, что внутрь животного попала маленькая доза препарата.

Поиски этой негодяйки отнимают минут 40. А вот ее сестрица благополучно заснула минуты за три. Пока мальчики ищут полусонную собаку, «спящую красавицу» мы грузим в клетку.

- Бывают такие случаи, когда наркоз не берет животное или берет не сразу. У нас есть один прецедент: в собаку стреляли четыре раза, а она оставалась трезва. Ветеринары говорят, что такое может случаться, но очень редко, как в принципе и у людей, - рассказала наша собеседница.

Вот и в эту пришлось вколоть дротика три, не меньше.

Пока возимся на кладбище, Наталии звонят и говорят о вновь подброшенных из частного сектора щенках в какой-то из частей города.

- Это какое-то наказание с частным сектором: постоянно подбрасывают, а мы постоянно ловим. Только к моменту отлова их становится больше раза в два. Мы пытаемся проводить пропагандистскую политику в пользу стерилизации, но пока не сильно успешно. Ну, не хочешь ты разводить собак - раскошелься один раз и простерилизуй свое животное. Сделали бы у нас еще, как в некоторых субъектах, день бесплатной стерилизации или скидочный день - глядишь, и проблема бы решилась потихоньку, - раздосадованно рассказывает Наталия.

За три года ни одного щенка

Возвращаемся на Переверткина - все еще никого. Решаем обойти более обширную территорию. Доходим до улицы 25 Января, где обитает другая стая. Идем проведать, так как все животные там уже с бирками. Один двор полон собак больших и маленьких, и всех тискают дети, никто даже «гав» не говорит.

- И вот отсюда нам постоянно присылают жалобы, что живут злые собаки, и вообще житья они людям не дают, - жалуется Наталия.

Сколько бегает бездомных собак по городу, никто точно сказать не может, ребята говорят, что около десяти тысяч, но цифра весьма примерная.

Замечаем двух новых псов: парня и девчонку.

- Они пришли сюда не так давно, - поясняет местная ребятня.

Вот и результат этой программы: за три года во дворе не прибавилось ни одного щенка.

Сколько бегает бездомных собак по городу, никто точно сказать не может.Фото: Надежда ЭСТРИНА

Забираем двух новичков даже без препарата, совсем уж они ручные. Видя это, со всех концов двора сразу же сбегается детвора и начинает закидывать вопросами: «А вы их куда? А зачем? Точно вернете? А когда?».

Подбираем в этом же дворе собаку со слетевшей биркой и отправляемся в ветклинику. Все уже очнулись от успокоительного, так как ребята еще вкалывают им препарат, который помогает выведению лекарства из организма.

Бирки: хорошо или плохо?

В клинике отдельно оборудована комната для беспризорников. Большие клетки, в некоторых по несколько собак, которые были подобраны с одной территории. Ловцы размещают пойманных животных и пересаживают в «переноску» пса, которого нужно выпустить. Пока парни перетаскивают собак, Наталия дает некоторым глистогонный препарат:

- Если мы видим, что у животного есть какие-то заболевания, то пролечиваем их за свой счет.

Обычно бирки на уши вешают после стерилизации, когда животное находится под наркозом. Собаке со слетевшей биркой пришлось ввести немного успокоительного, чтобы ей не было больно. Потом в специальный инструмент вставляется желтая пластиковая бирка, на которой пишется дата, а также указывается, что собака стерилизована или кастрирована и привита. Сама процедура напоминает обычный прокол ушей, как у людей.

Бирки на уши вешают после стерилизации, когда животное находится под наркозом.Фото: Надежда ЭСТРИНА

Есть несколько видов бирок: круглые разных цветов ставят на ветеринарном факультете ВГАУ, овальные желтые - в ветклинике «Солнечный пес» (где мы и находились), круглые желтые используют в клинике «Доктор ВЕТ». Сейчас бирковать могут и в других местах, например в ветгоспитале «Друзья», где часто лечат и стерилизуют животных за счет пожертвований, а потом выпускают на улицу.

После того как все процедуры сделаны, едем возвращать собак в места их обитания.

Однако находятся и противники биркования, как, например, председатель Воронежской государственной общественной организации «Дора» Юрий Шамарин:

- Я против бирок: ну что это, они же не бараны. Как эти уши гноятся потом, и собакам некомфортно с ними. Такое отношение к животным, будто мы в третьей стране живем.

Хотя, увидев достаточно много биркованных псов в тот день, не могу сказать, что это доставляет им какие-либо неудобства, если только первое время. Да и другого способа спасения беспризорников пока что нет.

Что дальше?

На данный момент существует одна большая проблема, которая ставит под вопрос будущее бродяжек. С 1 января 2020 года в силу вступает закон «Об ответственном обращении с животными», в котором вводится запрет на любые средства, приводящие к смерти беспризорников. Но есть нюанс: в законе прописано, что отвозить животных в места временного содержания, в нашем случае в веткилиники, нельзя. То есть, бродяжек должны отлавливать и везти в приют и никуда больше. Получается, животных должны оперировать, прививать, держать в приюте до заживления швов. Те, которые не представляют опасности, отправляются обратно, остальные остаются. Здесь возникает проблема: муниципального приюта в Воронеже нет, хотя построить обещают с 2016-го. Сами отловщики говорят, что надеются на внесение поправок в закон, иначе вопрос с бродячими животными снова встанет ребром.