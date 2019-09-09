Поехать в Севастополь и заразиться ферратизмом

Юго-Западное побережье Крыма – это море, горы и степь. Они дружат друг с другом и создают неповторимый ландшафт, наполненный соленым автоматом трав.

С этого года увидеть окрестности Севастополя с высоты птичьего полета может практически каждый. Нужна лишь капля отваги и минимальная физическая подготовка.

«ЖЕЛЕЗНАЯ УЛИЦА»

Так дословно с итальянского можно перевести via ferrata. В Италии, Австрии такой вид экстремального отдыха популярен давно. Он представляет собой скальные маршруты разной степени сложности, на которых на всем их протяжении в горной породе анкерами закреплены металлический страховочный трос, а также стальные скобы – упоры для ног. Ферратные маршруты делятся на горизонтальные и вертикальные.

На человека надевается альпинистские «трусы» с двумя страховочными тросами (они крепятся к тросу в скале) и амортизатором-рывком. Последний защищает позвоночник от травм при падении – берет всю нагрузку на себя.

Металлический трос в скале – дело рук опытных альпинистов. Именно они составляют видовые ферратные маршруты, которые до этого могли пройти лишь профессионалы.

В окрестностях Города-героя красивых мест настолько много, что их решили объединить в одну Большую Севастопольскую тропу.

ГОРА ПРОРОКА ИЛЬИ

Над Ласпинской долиной величественно возвышается гора Ильяс-Кая. В переводе с крымскотатарского – скала Ильи. В средние века на горе стояла укрепленная монастырская церковь пророка Ильи, от которой сегодня практически ничего не осталось.

Для альпинистов это место особенное из-за видов, которые открываются с вершины. По одну сторону – прибрежная часть поселка Ласпи и изумрудное море, по другую – Байдарская долина (межгорная котловина) и озеро, из которого Севастополь берет пресную воду.

"Лучше гор могут быть только горы".Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

С виа ферратой можно забраться на вершину горы – на 681 метр. Длина всего маршрута – 1,8 тыс. метров – около 4 часов в пути. Маршрут начинается от трассы Севастополь-Ялта: где-то 2/3 пути придется карабкаться вверх. Временами кажется, что это самый сложный участок – практически все время нужно подниматься по горному лесу. Затем дорога становится интереснее – растительности все меньше, деревья остаются где-то внизу, а вверху – скалы. Чтобы идти дальше, нужно специальное снаряжение, без которого можно погибнуть.

Из обязательного: если нет альпинистских «трусов» и шлема, их можно взять на прокат у специализированной организации, которая сопровождает ферратистов. Спасатели проведут инструктаж и при необходимости пройдут с неопытными скалолазами весь путь.

А он не сказать, что простой. Вторая часть маршрута практически горизонтальная, проходит по гребню горы: с одной (а местами и с двух) сторон находится пропасть. При прохождении участка страховка обязательна. Нужно внимательно смотреть под ноги, хотя это не просто: от открывающихся видов захватывает дух.

Половина пути пройдена.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Третий этап – самый короткий и самый сложный. Всего лишь 120 метров, на которые нужно забраться по отвесной скале. И тут пригодится растяжка и крепкие ноги, так как поднимать свое тело вверх по ступеням нужно нижними конечностями. Верхние в это время держатся за выступы и расположенные выше ступени. От земного притяжения и страха высоты дыхание становится тяжелым, руки потеют, ноги дрожат. И так вверх ступенька за ступенькой, одной рукой перецепляя карабины от своей страховки к тросу в скале. Внезапно гора заканчивается, остается подняться на несколько метров. Пути назад нет…

На высшей точке маршрута можно дать волю чувствам. Но их уже не осталось. А есть море, солнце, горы и осознание того, что человек должен сохранить всю эту красоту для будущих поколений.

В конце подъема эмоций практически не остается.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Спуск с горы находится по другую сторону склона. Обратная дорога идет все время вниз и на ее преодоление страховка уже не требуется.

- Подъем в горы разделен на три этапа. Первая часть – горизонтальная. Самый легкий участок, доступный даже для маленьких детей. Чем характеризуется? Вы идете, и справа и слева у вас обрыв, скалы. Но вы не рискуете, потому что у вас через трос идет непрерывная страховка. Это позволяет людям с любым уровнем подготовки совершать пешие походы в горы. Раньше, когда этот участок не был оборудован, там ходили только подготовленные люди. На горизонтальную часть допускаются дети от 5 лет, на вертикальную – люди, чей вес больше 40 килограммов. Если меньше, то тоже можно, но с дополнительной верхней страховкой, - пояснил президент федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов.