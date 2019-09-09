2019-09-09T17:54:40+03:00
Дом. Семья

Юбки, бабочки и костюм «Супермена»: в Воронеже прошел фестиваль домашних животных

Pets Fest Day собрал десятки собак разных пород [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Фестиваль домашних животных в Воронеже.Фестиваль домашних животных в Воронеже.Фото: Кирилл Мишин

Первый фестиваль домашних животных прошел в Воронеже в арт-пространстве «Винзавод» 8 сентября. На Pets Fest Day пришли владельцы самых разных пород: от такс до лабрадоров. Организаторы предусмотрели тот факт, что характеры маленьких и крупных собак отличаются. Они попросили гостей, прибывшими первыми, следить за временем и освободить площадку к приходу воронежцев с животными покрупнее. Стоит сказать, что для фестиваля хозяева наряди своих питомцев в самые праздничные наряды: можно было встретить собак в бабочке, юбке и даже костюме «Супермена».

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Для самых юных любителей собак была подготовлена отдельная программа: аниматоры, розыгрыши, бесплатный аквагримм и т.д. Но, несмотря на все разнообразие площадок, дети то и дело бежали погладить четвероногих красавцев.

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Взрослые собачники так же остались довольны фестивалем Pets Fest Day. Они с удовольствием общались и рассказывали забавные истории о своих питомцах.

- Моника - очень хитрая девочка. Была ситуация, когда она поранила ножку и стала хромать. Потом я случайно заметила, как она на кухне бегает. Вот так вот она «спалилась». Что касается фестиваля: мы в восторге. Классно, когда собаки вместе гуляют. Если фестиваль будет ежегодным, то с удовольствием будем на него ходить, - рассказала Ангелина, хозяйка пуделя по кличке Моника.

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day. Фото: Кирилл Мишин

Pets Fest Day.Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль домашних животных в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль домашних животных в Воронеже.Фото: Кирилл Мишин

Первый фестиваль домашних животных в Воронеже.Даниил ОПАРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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