Сергей Гаврилов: «Если мы потеряем авиацию, то у нас не будет и яровых-озимых»

Директор Александр Норман показал депутату учебные корпуса, мастерские, лаборатории и аудитории, рассказал о перспективах развития заведения. Техникум в нынешнем году прошел отбор на получение гранта, который будет использован для модернизации мастерских. Современное оборудование даст возможность вести подготовку на новом уровне, участвовать в чемпионатах рабочих профессий.

Здравствуй, племя младое

Затем состоялась встреча парламентария с третьекурсниками. Представляя депутата студентам, руководитель профсоюзной организации ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» Виктор Богданов отметил давнее сотрудничество авиастроителей с депутатом.

«К вам в гости приехал человек, с которым нас связывают не только совместные проекты по линии профсоюзной организации. Мы ценим, что при поддержке Сергея Анатольевича у нас проходят конкурсы профессионального мастерства, спортивные состязания, творческие соревнования. Он частый гость в Совете ветеранов и у молодежи, - сказал Виктор Богданов. - Но есть и другие факты, о которых мало кто знает. В истории ВАСО были угрозы, что на заводе останется только агрегатное производство. Но благодаря твердой позиции нашего депутата удалось отстоять производство самолетов».

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Отвечая на вопросы студентов,Сергей Гаврилов четко обозначил свою позицию по развитию авиакосмической отрасли, - именно это особенно волновало будущих авиастроителей.

«В 90-е годы наша страна, промышленность понесли невосполнимые кадровые потери. Тогда учителя, врачи, инженерно-технические работники, словом, элита страны, были вынуждены переквалифицироваться. Кто-то сменил работу, кто-то уехал, некоторые ушли в бизнес... Это поколение уже пенсионеры. Но мы до сих пор ощущаем дефицит инженеров, конструкторов, технологов, ученых, да и руководителей, включая высшее звено», - отметил Сергей Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что в лице учащихся авиационного техникума видит будущих специалистов авиапрома, которым, безусловно, нужно время, чтобы набраться опыта.

«Перед вами открывается уникальная возможность возрождать авиастроение России. Наша задача сделать эту работу еще и финансово привлекательной, - сказал депутат. - Крепкий авиапром - это гарант нашего суверенитета и безопасности. Аэрокосмическая отрасль не только приоритетна, это своеобразный локомотив для развития высоких технологий. Я приехал пообщаться с вами, понять, чем вы дышите», - добавил депутат.

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Первым делом самолеты... из Воронежа

В последние годы в Воронежской области быстро развивается сельское хозяйство, и это хорошо. Но при этом Воронеж не должен потерять статус одного из центров авиастроения, считает Сергей Гаврилов. Глупо разбазаривать уникальный интеллектуальный потенциал региона, терять узких специалистов, а вместе с ними и компетенции в строительстве самолетов.

«Многие российские корпорации реализовывают в Воронеже крупнейшие проекты - такие как единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.рф и другие. Это еще одно подтверждение высокого интеллектуального уровня наших специалистов в области новейших технологий. Мы превосходим многие страны в области классического образования, и это нужно сберечь. Когда вы придете на производство, вы сумеете реализовать заложенные в вас знания в техникуме. Вы почувствуете, какие вы крутые», - сказал студентам Сергей Гаврилов.

...Студенты задавали депутату разные вопросы. Но первым делом поинтересовались ситуацией на ВАСО. Завод переживает сложные времена. Сохранится ли там производство? Сергей Гаврилов напомнил присутствующим, что экономическая ситуация в стране остается тяжелой. Существенные средства приходится вкладывать в импортозамещение, в развитие оборонно-промышленного комплекса, тем самым отрывая их от науки и образования. Внутренняя экономическая политика не является оптимальной, особенно в области развития промышленности, включая авиапром, подчеркнул депутат. У КПРФ много вопросов к нашему правительству.

«Тем не менее, не все в России зависит исключительно от правительства, - говорит Сергей Гаврилов. - В отличие от 90-х, у нас нет дискуссии, нужна ли нам авиация и космонавтика. Уже нету сторонников идеи жить исключительно за счет продажи газа-нефти, других природных ресурсов. Этот период пройден, у всех есть понимание, что авиакосмическая промышленность необходима».

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Сам депутат убежден, что авиапром нужно поддерживать на государственном уровне и развивать не только в Казани либо Ульяновске, но и в Воронеже. В первую очередь в Воронеже. Сергей Гаврилов не представляет наш город без авиационной промышленности.

«Если мы потеряем авиацию, то у нас не будет никаких яровых и озимых, - говорит депутат. - В этом я абсолютно убежден. Нас раздавят западные концерны. С потерей гражданского авиастроения будет утеряно и военное. А это уже вопросы суверенитета и безопасности нашей страны».

Общение продолжалось несколько часов. «Визиты депутатов такого уровня у нас бывают нечасто, - говорит директор техникума Александр Норман. - Для ребят было важно услышать ответы на вопросы, которые их всерьез волнуют».

Подобный диалог с будущими авиастроителями очень важен, подытожил встречу депутат Госдумы Сергей Гаврилов. В стране осталось не так много центров, где готовят кадры для авиастроения. Обучение в техникуме необходимо не только сохранить на нынешнем уровне, но и развивать. Мы не можем упустить лидерство в сфере подготовки квалифцированных специалистов для авиационной и космической промышленности.

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