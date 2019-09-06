Фестиваль домашних животных, двое голых мужчин, море из смолы: афиша молодежных мероприятий Воронежа

Фестивали

«Утренник»

Уже в эту субботу в Воронеже пройдет крупный фестиваль независимой музыки под открытым небом. 7 сентября во дворе арт-центра «Коммуна» на двух сценах выступят яркие представители новой волны отечественной музыки и лучшие воронежские группы. Хедлайнерами мероприятия станут группы RSAC (NBA, Поезда) и «АИГЕЛ» (Татарин) 18+

Куда идти: «Коммуна», проспект Революции, 43

Когда идти: 7 сентября, 16.00

С кем идти: С любителями концертов под открытым небом

Pets fest day

В воскресенье в пространстве «Винзавод» пройдет фестиваль домашних животных. Гостей Pets Fest Day ждут бесплатные консультации, мастер-классы от ветеринаров, пункт быстрой вакцинации и стрижки для собак, парад пород, интересные фотозоны, шоу-программа, детские площадки и многое другое. Желающим посетить фестиваль вместе со своими четвероногими приятелями нужно пройти быструю регистрацию по ссылке. 12+

Куда идти: «Винзавод», ул. Кольцовская, 24д

Когда идти: 8 сентября в 14.00

С кем идти: Со своими четвероногими друзьями

«Внезапно-2»

Небольшой уютный фестиваль для фанатов сразу нескольких разновидностей рока: инди, панк, немного скримо и даже пост-рока. Ожидается выступление группы «Ножевая драка в телефонной будке», OUTLIERS, APER CLIPS и LONG NIGHT ECHOES. 18+

Куда идти: «Бар НЗБ», ул. Фридриха Энгельса, 60А

Когда идти: 8 сентября, 17.00

С кем идти: С теми, кто слушает рок

Игры и мастер-классы

Турнир по Pathfinder и Warhammer

Магазин настольных игр Hobby Games ежедневно проводит игротеки и турниры. 7 сентября там пройдет день словесных ролевых игр, все желающие могут сыграть в игру о подземельях и драконах Pathfinder. На следующий день, 8 сентября, намечен турнир по Warhammer 40 000, а следом за ним будет возможность посоревноваться в очень популярной коллекционной игре Magic the Gathering. 16+

Куда идти: Hobby Games, ул. 25 Октября, 50

Когда идти: 7 сентября с 14.00, 8 сентября с 11.00 до 17.00 и с 18.00 до 21.00.

С кем идти: С любителями игр

Настольная игротека для новичков и профессионалов

Ещё один популярный магазин настольных игр «Единорог» находится в самом центре Воронежа в ТЦ «Петровский пассаж». Гостей ждут ежедневные мероприятия как для новичков, так и для мастеров настольных игр. 7 и 8 сентября пройдёт схватка для новичков и Казуальный командер и настольная игротека. Все подробности можно найти в группе «В контакте». 12+

Куда идти: «Единорог», ТЦ «Петровский пассаж», ул. 20 лет ВЛКСМ д.54А

Когда идти: 7 и 8 сентября с 12.00

С кем идти: С любителями игр

Море из смолы

В баре «Пушка» 8 сентября состоится мастер-класс по рисованию смолой. Под внимательным руководством преподавателей Юлии Новиковой и Татьяны Семенчиной все желающие смогут научаться рисовать море. Записаться можно по телефону +7 (980) 532-48-00, количество мест ограничено! 18+

Куда идти: «ПУШКА», проспект Революции, 39

Когда идти: 8 сентября

С кем идти: С теми, кто, как и мы, хочет на море

Театр и кино

Двое голых мужчин

Частный театр «Кот» представляет свою постановку под названием «Двое голых мужчин». По сюжету успешный адвокат, верный муж и любящий отец Ален Крамер проснулся у себя дома в одной кровати со своим помощником Николя Приу. Мужчины ничего не помнят и полностью лишены одежды. Что же произошло? Ответ узнаете 8 сентября в 18.00. 18+

Куда идти: Театр «Кот», ул. Дзержинского, 5

Когда идти: 8 сентября, 18.00

С кем идти: С теми, кто любит французские комедии

«Оно-2»

Продолжение легендарной экранизации книги Стивена Кинга. Действия разворачиваются спустя 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе. 18+

Куда идти: Твой любимый кинотеатр в городе

Когда идти: Лучше всего ночью

С кем идти: Со своей девушкой или парнем

«Я иду искать»

Ещё один ужастик, который получил отличные отзывы от критиков и зрителей. По сюжету, юная невеста - теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть. 18+

Куда идти: Твой любимый кинотеатр в городе

Когда идти: Лучше всего ночью

С кем идти: Со своей девушкой или парнем