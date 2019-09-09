«С открытием комбикормового завода мы выходим на полный цикл производства»

В минувший четверг, 5 сентября, в селе Николаевка Аннинского района с участием губернатора открылся новый комбикормовый завод.

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Его построили рядом с существующим, на территории хозяйства «ЭкоКорм», мощности которого уже не хватало, чтобы прокормить всех коров компании «Молвест». Их на территории Воронежской области на сегодняшний день больше 28 тыс. голов.

Производительность нового завода составляет 20 тонн в час (120 тыс. тонн в год). В переработку идет собственное сырье зерновой группы, выращенное на собственных угодьях, шрот подсолнечный, соевый рапсовый и макро и микроэлементы. Стоит отметить, что в Аннинском районе в этом году «Молвест» обработал более 22,5 тыс. га земель. Урожай зерновых и масличных культур составит около 20 тыс. тонн.

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Таким образом, на площадке «Экокорма» теперь целый комплекс по приемке, хранению и переработки продукции растениеводства. В него входит склады для хранения зерновых и масличных культур, комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час, завод по сушке и гранулированию люцерны со складами хранения, комплекс по приемке, сушке и хранению зерна, производственно-техническая лаборатория, а также новый комбикормовый завод.

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По словам генерального директора компании Анатолия Лосева, половина произведенных кормов пойдет собственному молочному поголовью, другую - будут продавать сторонним комплексам, в том числе на прокорм свиньям, птице, овцам, лошадям и кроликам.

- Потребность в строительстве комбикормового завода возникла в прошлом году в связи с ростом поголовья крупного рогатого скота. Введение новых мощностей позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно на рынке, своим сырьем мы сможем закрывать большую часть потребностей. Для коров необходимы качественные корма, и оборудование, которые мы установили на заводе, нам позволяет это делать: вводить в корма повышающие надои добавки, витамины минералы, - рассказал Анатолий Лосев.

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В этом процессе человек практически не участвует – все делают умные машины под управление компьютера. Операторам приходится вовремя задавать необходимые команды и отслеживать производственные этапы. Таким образом, с открытием комбикормового завода компания «Молвест» вышла практически на полный производственный цикл: от выращивания растениеводческой продукции, из которой готовится комбикорм, до переработки молока от собственных коров на территории Воронежской области.

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- Мы осуществили здесь комплексный подход к решению как государственной, так и бизнес-задачи. Первая состоит в развитии животноводства на территории региона. Фактически у нас круг замкнулся – мы производим собственные корма, выращиваем скот, продаем его, получаем молоко, производим из него продукцию. Единственное – нам осталось получить эмбрионы и выйти на более высокий уровень селекции и генетики. Но мы это тоже запланировали. Кроме того, мы сейчас активно работаем над экспортом нашей продукции – витаминно-травяной муки – в Китай, страны Азии и на Аравийский полуостров, - отметил депутат государственной Думы РФ Аркадий Пономарев.