Зеленое будущее городов обсуждают на конференции в Воронеже

Современные градостроители поняли: деревья и кустарники – не просто элемент уличного декора. Когда населенный пункт превращается в один большой парк, формируется совершенно иной уровень комфорта. Люди хотят здесь находиться, хотят жить и работать. Преобразования в этой сфере обсуждают в Воронеже. Здесь стартовала международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития». Мероприятие, в котором принимают участие более 300 слушателей и 46 спикеров из восьми стран мира, началось 4 сентября и будет проходить на протяжении двух дней.

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«Формируем передовые взгляды»

Основной целью конференции, как и прежде, остается создание уникальной дискуссионной площадки, где эксперты смогут обмениваться опытом по вопросам грамотного развития городской «зеленой» инфраструктуры.

Свои приветственные слова участникам конференции направил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Искренне надеюсь, что представленные участниками интересные идеи, высказанные предложения и рекомендации найдут своё применение на практике. Правительство области и в дальнейшем продолжит поддерживать значимые и эффективные «зеленые» инициативы научного сообщества и общественности», — отметил глава региона.

«В этом году темой конференции стала «Зеленая политика», которая объединяет инновационные технологии в формировании зеленой инфраструктуры, новые тенденции в ландшафтном дизайне общественных пространств. Конференция позволит не только консолидировать усилия разных специалистов, но и создать новые подходы к развитию этой области. В этом году для нас ценно не только то, что мы принимаем гостей из восьми стран, но и тот факт, что среди участников руководители профессиональных ассоциаций ландшафтных архитекторов, питомников, парков. Так мы создаем площадку для обмена опытом и практической реализации конкретных проектов в нашей стране», — подчеркнул на конференции руководитель департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Карякин.

Алексей Карякин уверен: Воронежу есть, что показать, чем удивить гостей.

В рамках торжественной части конференции также прозвучали приветственные слова от президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), профессора Международной академии архитектуры Таисии Вольфтруб, председателя правления Ассоциации производителей посадочного материала России Антонины Орловой, директора НКО «Ассоциация парков», члена Совета Ассоциации парков Цуканова Дениса Сергеевича.

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«Воронеж - столица озеленения»

Что думают о конференции сами иностранцы? Яго Кин, глава международной организации по зеленой инфраструктуре Keen Consultants, в беседе с журналистами отметил:

- Для меня важно не только поделиться своим опытом, но и понять культуру России в этой сфере. В Воронеже люди наполнены особенной энергией, направленной на озеленение города. За несколько лет город серьезно изменился. Отмечу посадки новых пород деревьев. Это делается для того, чтобы понять, какие породы будут расти лучше в конкретном месте. Это смелый шаг, который прямо влияет на будущее зеленых насаждений в городе.

Мауирицио Лаппони, уполномоченный делегат Европейской ассоциации питомников и Европейской Ассоциации Ландшафтных Предприятия в Брюсселе, выступал с докладом о том, как правильно сажать деревья в городской среде и как за ними ухаживать.

- С каждым годом, когда я приезжаю на данное мероприятие, замечаю все более высокий уровень, все большее число участников. Воронеж превращается в столицу озеленения России. Сейчас как никогда важно высаживать как можно больше зеленых насаждений. Естественно, с научным подходом, изучив, какие сорта лучше подойдут для решения той или иной задачи. Все мы с детства знаем, что деревья поглощают углекислый газ и спасают от пыли. Это правда, и этот фактор нужно активно использовать. Кроме того, деревья помогают удерживать воду в таких почвах, как, например, песчаные.

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«Центральный парк может стать одним из лучших в России»

А вот взгляд из столицы - мнение Дениса Цуканова, директора НКО «Ассоциация парков».

- Мы в восторге от того, что такие мероприятия проходят у вас в регионе. Мы с коллегами были командой, которые начали преобразование парков Москвы: парка Горького, Сокольников, Измайловского парка. Прежде чем добиться успехов, пришлось преодолеть множество противоречий. В том числе сформировать некую культуру посещения парков, когда посетители понимают, что все сделано не для галочки, а для их же комфорта. У воронежских властей есть понимание, что в данном направлении нужно развиваться. Если бы хотя бы часть тех проектов, что я вижу, будет реализована, в Воронеже появятся одни из лучших парков России. И примеры этому уже в Воронеже есть.

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Таисия Вольфтруб, президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), предложила использовать площадку конференции для создания меморандума о правильном уходе за зелеными насаждениями.

- Мы много говорим об общественных пространствах. Но комфорт, созданный с помощью зеленых насаждений, может разрушиться за год. Важно создавать возможности для профессионального ухода за растениями. Мне кажется, что этот меморандум может быть принят и на нашем мероприятии.

Напомним, организаторами конференции выступает департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области при поддержке правительства Воронежской области