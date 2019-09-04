Мэр Вадим Кстенин назвал воронежский сквер хорошим примером взаимодействия власти и бизнеса

В Воронеже на улице Краснознаменной, 33 сегодня открылся новый сквер имени Челюскинцев. Чуть больше года назад на этом месте располагалась вечерняя школа дореволюционной постройки. Здание уже много лет было в аварийном состоянии, поэтому городская администрация приняла решение его снести. А жители Ленинского района выступили с инициативой на месте старой постройки создать сквер.

В итоге администрация города подготовила проект, а все работы по его воплощению в жизнь взяла на себя финансовая компания «Аксиома», дома которой расположены в непосредственной близости.

Президент компании Сергей Журавлёв рассказал, что участие в инвестиционном проекте обусловлено необходимостью сделать зоны отдыха доступнее и комфортнее для горожан.

- Воронежцы должны быть максимально обеспечены социальной инфраструктурой – это касается не только вновь возводимых жилкомплексов, и не только детских садов и школ, но и рекреационных территорий, общественно-деловых зон. И очень радует, что с каждым днем таких объектов в городе появляется все больше, - подчеркнул Сергей Журавлёв.

Предоставлено пресс-службой мэрии.

Часть территории уложили в плитку, в «островках» которой высадили газон с 12 липами. Рядом с деревьями установили долговечные скамейки и урны российского производства. Другую зону сквера обустроили под детскую площадку. Здесь уже не плитка, а травмобезопасное амортизирующее покрытие, детские спортивные площадки российского производства имеют международный сертификат качества. А главное: они нравятся ребятишкам. Дети с удовольствием качаются на качелях, забираются на сферы, полусферы, балансировочные столбики. Все они выполнены из резиновой крошки, и для детей безопасны. Кроме того, психологи утверждают, что такие предметы помогают развивать воображение. По всему скверу смонтировали отечественные ударопрочные светильники со светоотражающим покрытием. При необходимости они могут поворачиваться на 360 градусов.

Предоставлено пресс-службой мэрии.

Место отдыха оказалось очень востребованным – в районе идет активное строительство жилья, много детей, а общественных пространств для семейного отдыха катастрофически не хватает.

- Это очень хорошо, когда в городе появляются новые благоустроенные общественные пространства. Большие парки и скверы не всегда находятся в пешей доступности для наших горожан и не всегда у них есть время туда специально приезжать, – отметил глава города Вадим Кстенин.

Мэр добавил, что за прошедшие два года создано почти 40 таких небольших комфортных территорий, некоторые из них, в том числе, сквер имени Челюскинцев – с участием социально ориентированных бизнес-компаний.

– Сквер имени Челюскинцев – это действительно очень хороший пример взаимодействия между властью и социально ориентированным бизнесом. У нас очень большие планы и на будущий год. Еще ряд финансовых компаний, бизнес-структур готовы поучаствовать в развитии наших инициатив. Я думаю, что мы продолжим создавать по несколько небольших общественных пространств каждый год, в том числе, в рамках муниципально-частного партнерства, - заявил градоначальник.