Дельфин: К концу осени выйдет очередной альбом – с новыми текстами и новой музыкальной подачей

5 сентября воронежцев ждет путешествие в мир интеллектуальной музыки, полное романтики, психоделии и экспериментов - в клубе Palazzo выступит Дельфин.

Артист прошел поразительный эволюционный путь через хип-хоп, альтернативный рок и инди-сцену. Каждая его новая работа - эксперимент и вызов всему предыдущему творчеству. Что будет в последующем лайве, невозможно предугадать… Воронежцам музыкант привезет новую программу, в которую войдут хиты прошлых лет, композиции с десятого студийного альбома «442», возглавившего топ-чарт русского iTunes и Google Play сразу в день премьеры, а также новые песни. О них, а также об отношении к рэпу и школе артист рассказал «Комсомолке» накануне концерта.

- Андрей, с момента выхода вашей последней пластинки «442» прошло уже полтора года. Когда ждать следующий альбом?

- Новый материал почти готов, выйдет он приблизительно к концу осени, а первые синглы можно будет услышать уже в ближайшее время. Это будет некое продолжение предыдущей пластинки, но это будут новые тексты и новая музыкальная подача. Сейчас мне пока сложно дать оценку этому материалу, я думаю, что пойму окончательно, что эта работа для меня значит лишь тогда, когда мы будем играть новые песни на концертах.

- Многие считают ваше творчество мрачным и меланхоличным. Не было ли мыслей сделать что-то более позитивное?

- У каждого человека разные взгляды на то, что для него кажется мрачным и пессимистичным, а что для него не такое уж серое и грустное. Люди разные, и в этом есть своя прелесть. Иногда, знакомясь с новым человеком, достаточно лишь узнать его взгляды на определенные фильмы, книги, картины, чтобы понять, с кем ты имеешь дело. И если в целом ваши взгляды совпадают, то детали всегда можно будет потом согласовать. Свое же творчество я не считаю меланхоличным.

- А вы вообще по жизни пессимист или оптимист?

- Вообще я человек более пессимистично настроенный, учитывая, что происходит вокруг. Мне кажется, что все это вряд ли сможет закончиться хорошо, потому что люди уже не смогут удержать то, что сейчас невероятно быстро катится в тартарары. Но это видение позволяет мне наслаждаться и радоваться всему тому хорошему, что у меня есть - моя семья, друзья, возможность самовыражаться.

- Недавно в ваших соцсетях была публикация про столичный фестиваль, посвященный олдскулу. На фотовыставке в рамках которого висела фотография начала 90-х, где вы танцуете брейкданс на Арбате. Не хотелось ли вернуться в те времена?

- Если говорить о моем увлечении брейк-дансом, то мне хотелось бы посмотреть на все это дело со стороны. Прийти как зритель на Арбат и посмотреть, что вытворяют те молодые парни.

- Считается, что вы были одним из основателей российского рэпа. Он так или иначе прошел через все ваше творчество. Сейчас, спустя время, рэп очень изменился, однако многие уверены, что он до сих пор остается передовым жанром в российской музыке. Другие же считают, что рэп пошел по тропе коммерции и потерял свою ценность. Что вы думаете на этот счет?

- Я считаю, что всегда будут люди, которые делают что-то, потому что на этом можно заработать, и в то же время, всегда будут люди, которые делают то же самое для того, чтобы таким образом суметь выразить себя. С рэпом та же история. Это не хорошо и не плохо, это просто есть.

фото предоставлено пресс-службой артиста.

- Ваши дети как относятся к вашему творчеству? Им нравятся ваши композиции, или, может быть, нечто совершенно иное?

- Им сейчас совершенно не до этого, и я думаю, что это даже хорошо. Вообще, на мой взгляд, странно, когда дети становятся фанатами своего папы. Такие истории, наверное, есть, но это не про нашу семью. Может быть, в будущем появятся музыканты, которые будут по смыслу близки к тому, что я делаю, но стилистически и музыкально более интересны моим детям и молодежи в целом.

- На днях начался новый учебный год, по всей стране прошли первые звонки и линейки. Как вы участвуете в школьной жизни младшего сына? С уроками помогаете? На собрания ходите?

- Несмотря на мои частые разъезды, дома мне все-таки удается наблюдать за процессом обучения детей. Много сил и времени этому посвящает моя жена Лика, но и мне порой приходится вставить свои «пять копеек». Иногда конструктивно, иногда не очень.

- А чем для вас самого запомнилась школа? Сможете вспомнить самые смешные, необычные случаи из своей школьной жизни? Вы были хулиганом или пай-мальчиком?

- Такие случаи наверняка были, но я сейчас не припомню. Есть люди, которые говорят, что с удовольствием вернулись бы в школьные годы. Я же с удовольствием бы туда не вернулся. Я был эксцентричным учеником, позволял себе вступать в спор с учителями и часто приходилось отстаивать свою точку зрения на те или иные вещи.