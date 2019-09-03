В Боровом построили новую школу

В 2014 году там открыли детский сад, таким образом частично закрыв потребность в дошкольных учреждениях.

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УВЕЛИЧИЛИ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА

А вот со школой № 64 пришлось потерпеть - в последние годы в старом здании на ул. Тютчева, 6, рассчитанном на 300 детей, учились более 700. Как учителям удавалось их всех вместить, большая загадка. Поэтому в понедельник на открытие новой школы, которую построили рядом со старой, собрался весь микрорайон - от бабушек и дедушек до молодых мам с колясками. Яркое четырехэтажное здание площадью более 20 тыс. кв. метров возвели с учетом всех современных требований к организации образовательного процесса - от турникетов на входе до просторных холлов и учебных классов площадью по 100 кв. метров. Всего школа может вместить в себя больше тысячи учеников. - В этом году к нам в школу пришли уже 980 детей, из них более 200 первоклассников (это семь классов). Проект, по которому построена школа, отвечает всем современным требованиям - здесь большие холлы, просторные рекреации.

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В школе есть все специализированные кабинеты - лаборатории по химии, физике, биологии. У нас прекрасный кабинет домоводства, слесарные, токарные мастерские, своя типография, спортивные залы, комнаты активных игр. Есть даже спальни для малышей, - рассказала директор обновленной СОШ № 64 Ирина Островская. По ее словам, старую школу закрывают примерно на год, в течение которого здание капитально отремонтируют - сделают не хуже, чем новое. В следующем году туда переведут первые и вторые классы. В ходе школьной линейки с праздником поздравил ребят, их родителей и педагогов председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

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От имени губернатора Воронежской области Александра Гусева он передал учебному заведению сертификат на 350 тыс. рублей. А от Воронежской городской Думы - сертификат на 200 тысяч рублей. Председатель горДумы пожелал всем ученикам удачи и отличной учебы в стенах новой школы: - Первоклашкам желаю найти новых друзей и каждый день открывать для себя что-то новое, а выпускникам - отлично сдать ЕГЭ и дальше достойно идти по этой жизни! Любите и берегите эту школу, чтобы передать ее последующим поколениям. Кроме того, Владимир Ходырев напомнил, что совсем скоро в микрорайоне откроется второй садик.

Таким образом, потребность как в детских дошкольных учреждениях, так и по среднему общему образованию в Боровом будет закрыта. - В этом году в Воронеже сдаются четыре школы, две пристройки и шесть детских садов. Во многом это стало возможным благодаря нацпроекту, в рамках которого идет возведение профильных социальных объектов. Участие в нацпроекте позволило нам построить такую замечательную школу для жителей Борового, - отметил председатель Гордумы.

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ДОРОГА В ШКОЛУ

Также Владимир Ходырев рассказал, что в следующем году рядом со школой сделают хорошую асфальтированную дорогу - с остановкой общественного транспорта, ограничивающими знаками, разметкой, тротуарами по обеим сторонам дороги. Общая протяженность участка составит 900 метров.