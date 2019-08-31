Мама четырехлетнего велорекордсмена из Воронежа: «Сын ждал меня с работы в шлеме и перчатках»

Велоакробат, экстремал, рекордсмен и просто очаровательный голубоглазый блондин с заразительной улыбкой. Сложно представить, что речь идет о четырехлетнем малыше. Матвей Михалев заходит в редакцию уверенно, за ним следуют родители с наградами: двумя дипломами величиной с ребенка и стопкой медалей. Таким арсеналом может похвастаться далеко не каждый взрослый. В свои четыре года этот парень вовсю раздает интервью, потому что попал в Книгу рекордов России за трюк, который до него не смог сделать никто. Стоя одной ногой на седле, Матвей за десять секунд сумел объехать «змейкой» 10 фишек, расставленных на расстоянии трех метров друг от друга. Как же получилось, что четырехлетний малыш стал профессиональным спортсменом?

«ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЕМ, ГДЕ ОН УВИДЕЛ ТРЮКИ»

Когда Матвею исполнился год, бабушка подарила малышу беговел. Это беспедальный велосипед для маленьких детей. Не успел праздник закончиться, как непоседа уже сделал на нем успешные первые шаги. Обычно на освоение такого транспорта у деток уходят месяцы (причем в более взрослом возрасте - ближе к двум годам). Родители не рассчитывали, что их сыну он так скоро понадобится.

Матвей на беговеле.Фото: из архива героя публикации

- Тогда мы поняли, что это был самый лучший подарок. Через пару месяцев Матвей начал залезать на сидение беговела, поднимать ножки, спрыгивать, экспериментировать не только с транспортом, но и со своим телом. Мы до сих пор не знаем, где наш малыш это увидел. Изумленно смотрели и не понимали, что вообще он хочет сделать. Решили: мешать не будем, просто купили защиту и шлем, чтобы избежать последствий от падений, - рассказывает мама мальчика Олеся.

Родители застелили всю квартиру матами и стали наблюдать. К двум годам Матвей освоил беговел так, будто катался на нем непрерывно с рождения. Догнать юного спортсмена пешком было невозможно.

- Нам самим пришлось пересаживаться на транспорт. Сначала были самокаты, а потом, мне к своим 25 годам, пришлось научиться ездить на велосипеде, - смеется Олеся.

«КАТАЛСЯ, КАК КОСМОНАВТ»

Вскоре шустрый малыш углядел у старших товарищей настоящие велосипеды. И принял решение, однозначное и бесповоротное: «Буду тоже кататься на таком». А ведь ему еще не было и двух с половиной лет.

- Матвей - парень у нас серьезный, с характером. Спорить не стали, купили велосипед. Опять подумали, что он нам долго не понадобится. Но вновь ошиблись, вышло все иначе, - делится мама малыша.

На велосипеде Матвей всегда чувствует себя уверенно.Фото: из архива героя публикации

На первой же прогулке будущий рекордсмен сел на него и полетел. Погнал с такой скоростью, что маме и папе сына было не догнать. Стоит сказать, что для Матвея велосипед был довольно большим - шестнадцатидюймовым. В принципе ребенок на двухколесном велосипеде в таком возрасте - редкость. Но беговел все равно пошел в отставку с заявлением: «Отдайте его ляле!»

Экипировка, в связи с появлением нового транспорта, стала серьезней. Парню купили шлем с защитой лица, несколько комплектов наколенников и налокотников.

- Катался он у нас, как космонавт! Двухлетнего ребенка страшно наблюдать на двухколесном велосипеде. А отнять или договориться не получалось. Уж слишком взрослый транспорт полюбился ему, - вспоминает Олеся.

«НЕ СМУЩАЛ НИ СНЕГ, НИ ДОЖДЬ»

Однажды девушка вместе со своим любопытным мальчуганом просматривала сайты. Неожиданно поисковик выдал картинку с двухколесным транспортом еще крупнее. Тогда Матвей уверенно заявил: «Мама, купи мне велосипед побольше».

- Я усмехнулась. Говорю: «Куда тебе еще больше? Твои ровесники до этого еще не доросли?» - рассказывает Олеся.

Но на трехлетие Матвей получил свой велосипед с картинки: красный двадцатидюймовый скоростной профессиональный велосипед для детей от пяти до девяти лет.

Расставаться со своим красным другом Матвей не хочет даже ночью.Фото: из архива героя публикации

- В голове не укладывалось, как можно посадить на него ребенка. Купили и купили - на вырост, как говорится. Даже собирать не хотели. Но велосипед пришел в готовом виде, поэтому Матвей у нас уже не спрашивался. Он точно знал, что с ним делать. Сел и поехал, - делится мама. - Катались каждый день по несколько часов. Сын ждал меня после работы в шлеме и перчатках: «Ну что, мам, идем гулять?» Несмотря на усталость, отказать я ему просто не могла. Не смущал его ни снег, ни дождь.

ДАЖЕ НЕ УСПЕЛИ ИСПУГАТЬСЯ

Незаметно трюки, которые юный спортсмен делал еще в годик на беговеле, начали перебираться на велосипед. Матвей смотрел видео на «Ютубе» и пытался повторить некоторые элементы. Что-то он брал и от старших сверстников. Когда малыш выполнил первый такой трюк, родители были просто ошарашены. Они даже не успели испугаться. На следующий же день ему купили профессиональную мотозащиту, вес которой составляет около пяти килограммов. Такая форма выдержит падения не только с велосипеда, но и с гоночного мотоцикла. Понятное дело, что ее пришлось ушивать до крохотных размеров маленького шумахера, но главное - безопасность.

Матвей выполняет трюк «двойной обратный пистолет».Фото: из архива героя публикации

- Сначала Матвей освоил уже существующие трюки, но этого ему было мало. Тогда он стал придумывать некоторые элементы сам. Многие он переделывал под себя, усложнял. Например, ласточку с коленки на велосипеде никто из детей не выполнял вообще. Технически это крайне сложный трюк. Он импровизировал. Научить такого малыша достаточно сложно. Поэтому и тренера у нас нет и не было никогда. Мы лишь старались обезопасить его и передать какой-то свой опыт, подсказать, например, что не надо ножку в спицы засовывать и так далее, - рассказывает Олеся.

ДОКАТИЛСЯ ДО РЕКОРДОВ

Так и докатился Матвей до рекордов. На соревнованиях с цирковой направленностью один из руководителей, восхищенный талантом ребенка, посоветовал отправить видеозапись в Книгу рекордов России. Сначала все пропустили это мимо ушей, но потом мама все же решила написать редакторам. Ответили сразу. Юный спортсмен их очаровал.

В три года он поставил сразу три рекорда. Первый - выполнение трюков на велосипеде с диаметром в 20 дюймов в своей возрастной категории. Малыш попал в Реестр рекордов России. Для этого он выполнил порядка 20-25 трюков. Затем этот же рекорд признали международным в агентстве регистрации рекордов INTERRECORD, так как специалисты не нашли в мире трехлетнего ребенка, так катающегося на большом велосипеде. За этим последовала Книга рекордов России. Тогда малыш поставил свой самый известный рекорд - объехал на одной ноге десять конусов за десять секунд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/729223" frameborder="0"></iframe> Матвей. Рекорд России..из архива героя публикации

Матвей в радиостудии «Комсомолки» с дипломом международного образца.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- Выполнить трюк оказалось легче, чем соблюсти регламент. Нам нужно было снимать ребенка на видео, одновременно замеряя расстояние. Оформить все документально у нас получилось не с первого раза. Но организация нас поддержала и помогла все сделать правильно, - делится мама рекордсмена.

Трюк пытались повторить и взрослые спортсмены, но им не удалось сделать это с таким же результатом в силу его специфики.

Награды Матвея.Фото: Юлия ДИДЕНКО

«РОДИЛСЯ С КРАСНЫМ ВЕЛОСИПЕДОМ»

Родители малыша совсем не велосипедисты и не спортсмены. Мама работает в дирекции связи РЖД, а папа занимается ремонтом бензопил.

- Говорят, что каждый человек рождается для чего-то. Видимо, наш Матвей родился сразу с этим красным велосипедом, - шутит Олеся.

И действительно, свой яркий транспорт малыш любит больше всего на свете. Он ласково обращается к нему: «Мой хороший, мой любимый, моя золотушечка», при этом поглаживает велосипед. Матвей искренне считает транспорт своим другом и общается с двухколесным конем так, как с ним разговаривают родители.

- После того, как мы подарили ему этот красный велик, быстро похолодало. Кататься уже было нельзя, так еще и сам Матвей заболел. Поэтому ездить на нем мы не разрешали ему даже дома, чтобы сберечь здоровье. Тогда он, недолго думая, притащил транспорт к себе в комнату, уложил на кровать и укрыл одеялами. А сам устроился под кроватью в ящике для белья, свернувшись клубочком. После этого пришлось долго объяснять, что велосипед неживой, а потом пристегнуть его к большому, так как было еще несколько попыток уложить велик в кроватку, - смеется мама.

Теперь Матвей каждый вечер протирает сиденье и колесики, даже если не катался, ставит своего верного коня на парковку и отправляется спать. Без этого ритуала вечер не проходит. Юный спортсмен даже самостоятельно смазывает велосипед. Ведь такое ответственное дело никому доверить нельзя.

Очаровательный маленький парень любит внимание. Он общительный, улыбчивый и готов всем на свете показать свои трюки.

- Матвей может ехать по улице, остановить женщину и сказать: «Теть, смотри, че я умею». А если же по пути он встречает мальчика на таком же транспорте, то сразу спрашивает: «А ты так можешь?», - и начинает демонстрировать свои акробатические номера. Главная награда для него - аплодисменты, восхищенные взгляды и улыбки зрителей, - делится мама Олеся.

Без внимания оставить озорного мальчугана просто невозможно.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«ВЕЛОСИПЕД, НУ ХВАТИТ!»

Остановимся подробнее на травмах. Ведь то, что делает Матвей, очень опасно и рискованно. Родители малыша говорят, что их активный ребенок сильнее калечит себя вне велосипеда.

- Количество каких-то нелепых падений и ударов во время прогулок и дома в десятки раз превосходит число срывов с велосипеда. Во время тренировок он защищен с головы до пят. К тому же, мы сразу обозначили, что на занятиях дисциплина на первом месте. Никакого баловства, никакого хулиганства. Только полная сосредоточенность, - говорит мама ребёнка.

Если же падения все-таки случаются, Матвей встает, отчитывает свой транспорт, говоря ему: «Велосипед, ну хватит!». А затем едет дальше.

Без экипировки родители не позволяют Матвею выполнять трюки.Фото: из архива героя публикации

Экипировка у Матвея внушительная. Под специальный мотокостюм родители надевают несколько пар наколенников и налокотников. Если же экстремал отрабатывает или учит трюки, дополнительно идет еще и моточерепаха. Неизменным остается шлем, стоимость которого, кстати, сильно превышает цену его велотранспорта. Он обошелся семье в 17 тысяч. Далее идут перчатки. Не вся амуниция покупалась новой. Что-то дарили друзья, что-то брали в аренду или привозили из-за границы.

ЭКИПИРОВКУ КУПИЛИ, А ТРЕНИРОВАТЬСЯ НЕГДЕ

Родители Матвея считают, что Воронеж совсем не приспособлен для детского велоспорта.

- Это огромный тормоз в развитии, наша насущная беда. Тренироваться вблизи дорог - невозможно. Ребенок всегда ребенок, он имеет право на ошибку. А водитель порой может такого кроху даже не заметить. Нужно изолированное место с ровным покрытием. Кроме того, желательно, чтобы рядом не было людей, а уж тем более детей. У нас происходили случаи, когда родители, зазевавшись и засмотревшись на наши тренировки, упускали из виду своих чад. А малыши бросались чуть ли не под колеса. Хотя мы отчерчиваем небольшую территорию для тренировки мелком или огораживаем фишками, - рассказывает Олеся.

Поэтому семья рекордсмена выходит на тренировки ближе к ночи, чтобы избежать скопления людей. Местом занятий становятся пустые парковки торговых центров.

«ОРГАНИЗМ ТРЕБУЕТ ВЕЛОСИПЕДА»

С наступлением холодов юный экстремал не хочет расставаться с двухколесным другом. Наоборот, его желание кататься становится еще сильнее. Тогда родителям приходится снимать зал. Все бы ничего, да вот только аренда стоит около 1500-2000 тысяч за час. Обычная в финансовом плане семья иногда просто не имеет возможности обеспечить ребенку такие тренировки.

- Ждать с октября по апрель начала велосезона невозможно. Его организм требует велосипеда, - смеется Олеся. - Мы не выдержим такого психологического давления со стороны Матвея. Поэтому вся моя маленькая зарплата уходит на это. В чем-то отказываем себе, где-то экономим, но стараемся поддержать его интерес, в первую очередь, потому что немногие дети так чем-то в три года увлечены.

«ХОЧУ СТАТЬ ВРАЧОМ»

На самом деле, кроме велосипеда, Матвею интересно все. Во время прогулок малыш может долго наблюдать за уточками или разглядывать с невероятным любопытством одуванчик. Несколько месяцев назад парень покатался на пожарной машине и решил стать спасателем. Но сейчас передумал.

- Я хочу стать врачом, чтобы лечить вавы у тех, кто упал с велосипеда, - заявил он.

Посещения доктора для смелого парня - радость, а машина скорой помощи - полный восторг. А в нашей радиостудии его не оставил равнодушным микрофон. Уже дома он попросил маму рассказать, как он устроен. Может, следующая будущая профессия - журналист?

Девочки также в фокусе внимания Матвея. Правда, предпочтение он отдает подругам постарше. Например, юный покоритель сердец попросил номер телефона у нашего корреспондента.

Матвей в день своего четырехлетия.Фото: из архива героя публикации

Родители искренне радуются за своего сына. Они не добиваются от него каких-то рекордов, а просто поддерживают его увлечения.

- Мы не растим из него профессионального спортсмена, а хотим, чтобы Матвей был счастливым ребенком, - говорит мама Матвея.

Матвей с мамой и папой.Фото: из архива героя публикации