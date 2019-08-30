В Воронежском дворе ко Дню Победы появится огромное граффити с летчиками

Их встреча произошла в ходе инспекционного объезда градоначальника по дворам, в которых сейчас полным ходом идет ремонт.

Жители дома по ул. Карла Либкнехта, 53 предложили сделать основой для граффити кадры из фильма «В бой идут одни старики» и фотографии летчиков-героев из личных альбомов горожан. Много лет назад в этом многоквартирном доме поселились боевые лётчики – участники Великой Отечественной войны. Сегодня здесь живут их дети и внуки. Именно они, опираясь на мнение большинства жильцов и инициативную группу молодежи, выступили с таким предложением. На стене здания установлена мемориальная табличка в память об одном из летчиков – Герое Советского Союза пилоте штурмовой авиации Валерии Рыжкове.

– Ко двору дома примыкает бетонный забор школы №14. Через двор проложен тротуар, по которому дети ходят в школу. Мы хотим, чтобы граффити стало напоминанием ребятишкам о подвиге героев, – предложила одна из жительниц.

– Думаю, что это прекрасная инициатива, поскольку она направлена на патриотическое воспитание молодёжи. Я однозначно ее поддерживаю, и мы должны успеть ее реализовать к 75-летию великой Победы, – ответил Вадим Кстенин. – Нужно определиться с эскизами, а у нас есть опыт такой работы, поэтому мы совместными усилиям сделаем граффити, которое вы бы хотели здесь увидеть.

Мэр подчеркнул, что для граффити можно задействовать не только забор, но и трансформаторную подстанцию – для масштабных элементов. А забор необходимо перед этим отремонтировать:

– Мы возьмём на себя решение технических вопросов и порадуем вас не только завершенным благоустройством во дворе, но и реализацией такого проекта. Управа Советского района, которую со следующей недели возглавит новый руководитель, обеспечит по моему поручению финансирование всех работ из внебюджетных источников, а управа Центрального района, у которой налажены хорошие связи с художниками, поможет организационно. Подготовку коллеги начнут уже сейчас, чтобы в апреле следующего создать этот арт-объект.

Сейчас во дворе работы по благоустройству выполнены более чем наполовину. По поручению главы города подрядчик должен завершить укладку асфальтового покрытия в ближайшие дни, после этого останется установить малые архитектурные формы, завезти чернозем. Общая стоимость работ по контракту составила 1,2 млн рублей.

– В период осенней высадки деревьев и кустарников необходимо помочь горожанам с озеленением территории двора, – распорядился мэр. – Главное, чтобы потом обслуживающая организация дома и сами собственники не забывали ухаживать за посадками.

Также в ходе совещания глава Воронежа обсудил с горожанами текущие проблемы – по обрезке деревьев, корректировке сроков капитального ремонта дома и т.д. По всем заданным вопросам мэр дал поручения руководителям профильных структурных подразделений администрации.