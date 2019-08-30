Воронежским общественникам помогает бывший коп, разоблачивший полицейский произвол в Америке

Сын израненного ветерана Вьетнамской войны, ставшего наркоторговцем. Американский морпех. Самоучка, основавший несколько успешных бизнесов. Коп, восставший против коллег-расистов и создавший сайт для анонимных сообщений о полицейском беспределе. Гениальный хакер, собравший и опубликовавший данные о 14 000 сотрудников полиции, ФБР и ЦРУ. Удачливый беглец, скрывшийся от преследователей на самолете через канадскую границу и осевший в России. Человек, потерявший в борьбе за всеобщие идеалы семью. Истинный патриот, который ради благополучия собственный страны решил раскрыть ее тайны всему миру.

Таким предстает перед аудиторией 45-летний Джон Дуган. Герой множества журналистских материалов и роликов. И ведь не удивительно: жизнь американца (если опираться на его рассказы) превосходит любой приключенческий фильм. Да и сам мужчина заявляет, что уже осенью к нему приедут сценаристы из Голливуда. Будут снимать сериал. Ни много, ни мало - сразу пять сезонов!

Чтобы понять: какая часть из этой истории - правда, а что дорисовано фантазией неординарного человека, ярко олицетворяющего собой противоречия в отношениях двух держав, «КП-Воронеж» встретилась с самим Джоном.

Американец говорит, что Россия стала ему вторым домом.Фото: личный архив.

КОНЬ, ТРАКТОР И «ФЕРРАРИ»

Человек с такой судьбой не мог родиться в обычной семье. Как оказалось, отец Джона был морским пехотинцем. Во время Вьетнамской войны получил три ранения. (Например, однажды рядом с ними взорвалась граната). Но после окончания боевых действий ветераны оказались никому не нужны. И чтобы прокормить семью, Дуган-старший занялся контрабандой.

- На маленьком самолете отец возил наркотики из Колумбии в Северную Америку, - рассказывает Джон. - После трех лет такой деятельности на него вышли полицейские. Тогда нам пришлось переехать из родного города Веллингтон, штат Флорида, в Колорадо.

Мама нашего героя тоже была интересной женщиной. Три высших образования, причем в абсолютно разных сферах: пианистка, экономист и авиационный инженер.

- Брак моих родителей - это не история про плохого мальчика и хорошую девочку. Моя мать была немного сумасшедшей, - смеется американец. - Когда она увидела, что отец умеет летать на самолете, захотела сама научиться. И сделала это!

В этой необычной семье родилось шестеро детей. Джон был старшим. И именно его отец взял с собой, когда бежал от полицейского преследования. Мать с остальными детьми присоединилась позже.

- На новом месте у папы появилось ранчо. Но он не был фермером, не занимался сельским хозяйством, а разводил элитных лошадей, - добавляет наш собеседник. - У меня тоже был свой любимый конь. Его звали Сидни. В семь лет я уже мог ускакать на целый день в горы. В это же время научился водить трактор, а в восемь - управлял отцовским «Феррари». Деньги у нас были. Остались еще со времен нелегального заработка.

Любовь к лошадям сохранилась на всю жизнь.Фото: личный архив.

В 15 ЛЕТ СБЕЖАЛ ИЗ ДОМА

Через шесть лет - когда, как говорит Джон, уже прошел срок давности, - семья вернулась во Флориду, где у них был дом. Отношения между родственниками к тому моменту разладились, и вскоре родители развелись. Все дети, кроме нашего героя, остались с мамой. И тут Джона поджидали очередные суровые испытания. Подружка папы оказалась злой мачехой из сказки (вообще, история американца изобилует архетипами). Порвала и выбросила фотографии его детей, а еще саботировала школьные проекты пасынка. Тогда 15-летний парень собрал свои небогатые пожитки и ушел в лес. Разбил там палатку.

- Помог случай на дороге. Мы ехали с моей 16-летней девушкой и врезались в какую-то взрослую леди на авто. Ей было около 50-ти. Я начал извиняться и говорить, что все починю. Так завязалась беседа, и когда женщина узнала мою историю, то решила взять к себе домой. Это была такая благотворительность. Дом у нее большой, дети ее были не против.

Отношения со школой у Джона тоже сложились не очень удачно. Учился парень плохо: занятия казались ему не очень интересными, но юный Дуган по природе был смышленым мальчиком и занимался самообразованием. Поэтому знания имелись. Чтобы не терять зря времени, из школы он ушел после 10 классов, а не 12, и поступил в Университет Флорида Атлантик на специальность, связанную с IT-технологиями. Во время учебы с деньгами было не густо, приходилось подрабатывать и официантом, и поваром.

СТАЛ КОПОМ ОТ СКУКИ

Следующее приключение случилось в 18-летнем возрасте. Джон превысил скорость на мотоцикле и начал сматываться от полиции. Уйти не удалось, и его лишили прав. Кроме того, за такое нарушение полагался тюремный срок, правда, всего 10 дней. Студент долгое время пытался обжаловать решение, разбирательство тянулось три года. В конце концов, парень нашел способ избежать наказания - попросил судью разрешить ему пойти в армию: с судимостью его бы туда не взяли.

Четыре года Джон служил в морской пехоте.Фото: личный архив.

- Пошел, как и отец, в морскую пехоту. Обычно мы базировались на берегу, но иногда выходили и в море. Отслужил четыре года, а потом вернулся к привычной жизни.

После армии Джон сменил несколько занятий. Работал в отцовской лизинговой компании продававшей грузовики, доставлял элитных лошадей к местам соревнований (иногда зарабатывал по 10 тысяч долларов за поездку, но от слишком долгих путешествий и вредных клиентов вскоре устал), для страховой фирмы подбирал сотрудников, параллельно выполнял задание для ювелирной компании - создал компьютерную программу учета драгоценностей. Но все эти занятия казались американцу скучными. Поэтому на предложение друзей стать полицейским, чтобы разнообразить свою жизнь, Джон отреагировал положительно. Полгода отучился на курсах и пошел работать. Начинал рядовым сотрудником. И по стечению обстоятельств имел дело с наркоторговцами.

На вопрос: был ли он лоялен к своим подопечным? (вспомним, чем занимался папа Джона), мужчина говорит: только к тем, кто торговал марихуаной. Кокаин, гашиш, героин - никогда.

РАБОТАЛ НЕ НА ЛЮДЕЙ, А НА ШЕРИФА

- Семь лет я проработал в полиции. В рамках одного отдела перемещался на разные направления: грабежи, кражи и т. д. Проблемы начались на последнем году службы. На соседнем участке работали копы, которые беспредельничали. Они избивали черных и мексиканцев. Например, могли подойти к просто стоящему на углу человеку и дать по лицу. Раньше я слышал о таком, но не пересекался с ними по работе. Однажды меня вызвали на подмогу - нужно было отвезти задержанного в участок. Приехал. Вижу: у парня лицо все в крови, руки в наручниках. Когда этот латинос начал говорить, что ничего не сделал, копы повалили его и ударили лицом о землю. В участке от меня требовалось заполнить рапорт: вписать преступление, которое тот не совершал. Я не стал этого делать. Упомянул лишь неподчинение полиции, и что он уже был в крови, когда я прибыл, - вспоминает Джон.

Проблемы на работе начались на последнем году службы.Фото: личный архив.

После этого Дуган попытался пожаловаться вышестоящему руководству, но шериф все заявления подчиненного игнорировал. Тем временем ненависть коллег нарастала с каждым днем. Коп утверждает, что за ним и его домом начали следить. К этому моменту у Джона уже были жена и двое детей. Но честный американский полицейский смело противостоял превратностям судьбы. Когда он окончательно понял, что его не ценят и все его усилия пусты, со словами «Fuck the police» он уволился.

- Я пошел в полицию, чтобы защищать людей, помогать им в сложных ситуациях. А у меня сложилось впечатление, что я работаю на шерифа. Более того, я должен был угнетать народ. В таком случае, зачем мне значок? - негодует добропорядочный, но уже бывший коп.

Кстати, на момент ухода из полиции у Джона было два бизнеса: устанавливал навигационное оборудование для яхт и поддерживал в порядке берега водных каналов на территории агрофирмы. Мужчина говорит, что в Америке полицейским не запрещено иметь собственное дело.

СЛИЛ ДАННЫЕ 14 ТЫСЯЧ СОТРУДНИКОВ И АГЕНТОВ

Так вот, сразу после увольнения Джон создал сайт, где пользователи могли анонимно жаловаться на произвол копов. Информация, по его словам, потекла рекой. Из-за чего бывшие коллеги продолжали следить за ним. Через три года существования ресурса американец смоделировал еще одну интересную штуку. Время вспомнить, что Джон практически гений программирования. Он решил связаться с одним из детективов своего бывшего полицейского отдела. Специальная система перенаправила звонок из города адресата в другой город Америки, потом в Россию, оттуда - в Нью-Йорк и изменяла мужской голос на женский. В итоге получилось, что действующему копу, у которого была своя фирма по ремонту недвижимости, позвонила дочь финансиста с Уолл-стрит. Она вместе со своим парнем собиралась приехать во Флориду. Эта девушка попросила детектива отремонтировать дом. Но уже на следующий день Джон в женском обличии сообщил заказчику, что его (ее) бойфренд… как это по-русски?... Козел. Переезд отменяется. Зато расстроенная барышня начинает отвечать на попытки флирта со стороны полицейского-ремонтника. (Которому, к слову, уже за пятьдесят).

- Практически завязался роман по телефону. Он даже присылал фотки, правда, совсем откровенных не было. Через два месяца я сказал ему от лица девушки: «Видела про тебя информацию на сайте (моем собственном) – говорят, ты нехороший полицейский». Тогда тот и выдал всю правду. Сказал, что они давно следят за каждым моим шагом и даже хотят убить.

"Я хотел защищать людей, а сложилось впечатление, что работаю на шерифа", - вспоминает американец.Фото: личный архив.

По словам Джона, у него сохранилось 25 часов разговоров с этим копом. Записи он выложил на сайт и отнес в ФБР, но там, по его словам, делу хода не дали. После чего Дуган решил:

- Если моя частная жизнь ничего не значит для них, то почему я должен заботиться о сохранении их тайн? Я создал программу, которая позволила обобщить данные из открытых источников о разных силовых структурах: адреса, телефоны, имена и фамилии, сведения об имуществе сотрудников полиции, ЦРУ, ФБР и других ведомств. Там же были сведения о квартирах и домах, где могли отсиживаться агенты или свидетели, находящиеся под их защитой. В базе оказались 14 тысяч человек. После того, как я это опубликовал, долго ждать реакции не пришлось. Через неделю начались обыски в моем доме. Забрали компьютеры, но не арестовали.

БЕЖАЛ ЧЕРЕЗ ЛЕС В МОСКВУ

Джон понимал, что на свободе ему оставаться недолго, и решил действовать. Тем более что на тот момент он находился в разводе. Обременяться было нечем. В течение двух недель он покинул страну. Здесь снова крутой поворот истории. Бывший коп доехал до канадской границы и нанял частный самолет. Пилоту представился автором книги по геологии и ландшафту. Сказал, что для работы ему нужны снимки как раз этой местности. Так вот, когда воздушное судно пересекло границу (что делать не запрещено, но при этом нельзя садиться), Джон сымитировал сердечный приступ.

- Мы сели на какой-то сельский аэродром. Там я сказал пилоту: тебе же не нужны проблемы? Вот обещанные 600 долларов (половина от того, что у меня было) - улетай. А сам побежал через лес, - рассказывает мужчина, демонстрируя на затылке шрам. - Это след от удара о ветку во время того побега. Я весь был в крови.

Джон добрался до аэропорта и через Стамбул прилетел в Россию. Надо сказать, что в Москве наш герой был уже пять раз, потому что здесь жила его подруга по переписке. Благодаря чему имелась и действующая виза с 2012 года. Но к моменту бегства из Америки роман закончился, поэтому в столице он встретился уже с другой девушкой, подругой бывшей приятельницы. Видимо, у барышень от такой лихо закрученной истории голова тоже кружилась не на шутку. У новой знакомой Джон прожил две недели. А ее бывший муж - журналист одного из московских изданий - увековечил рассказ Дугана в своей публикации. Так о нем узнали в России.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ «ОЛИГАРХИНИ»

С собой у него было только 600 долларов, потому что власти арестовали его счета. Эти деньги быстро закончились. Тогда предприимчивый американец нашел новый источник дохода. Используя компьютерные навыки, стал писать диссертации на английском для выпускников MBA. Признается, что результаты исследований подделывал с помощью специальной программы:

- Я знал, чего от меня хотят, и представлял обобщенные данные так, чтобы они выглядели правдоподобными, - рассказывает Джон. - Первую диссертацию написал за шесть дней и получил 150 тысяч рублей, еще две - за 50 каждая. Так на первое время себя обеспечил.

Идею для дальнейшего заработка Дугану предложил его маленький сын.

- Я сидел за маленьким компьютером и разговаривал с ним. Точнее, обучал его дизайну. (Раньше мы уже смоделировали кораблик для школьного проекта в 3Д.) Во время общения я пожаловался сыну на неудобства, и тогда он мне сказал: «Папа, если у тебя нет места на столе для ноутбука, почему бы тебе не собрать нормальный компьютер и не вмонтировать его в сам стол?»

В Америке у Джона осталось двое детей.Фото: личный архив.

В итоге Джон разработал макет такого компьютерного стола, затем нашел фирму, которая сделала первый образец. Его быстро купили. Такие компьютерные гиганты, как Intel или AMD, сразу же заинтересовались конструкцией. Американец начал продавать столы для различных выставок. По словам нашего героя, для одной русской «олигархини» он изготовил такую мебель, стилизованную под Rolls-Royce: дерево, стекло, кристаллы.

Такой бизнес поднял новую волну сюжетов о бывшем копе из Америки. Но вскоре дело пришлось свернуть: большинство клиентов жили за границей, и стоимость пересылки доходила практически до половины цены за сам стол (2 тысячи долларов – конструкция, и 800 долларов - за пересылку). Но Джон такой парень, что нигде не пропадет, он решил вновь уйти в IT-сферу.

«ХОЧУ ПРОЕХАТЬ ВСЮ РОССИЮ»

Параллельно деловым событиям развивались и коммуникативные. С помощью популярного приложения для знакомств Джон завел себе еще одну подругу. А она, в свою очередь, познакомила американца со своим приятелем из Липецка Игорем Долгополовым, который владеет парком «Олений». Он помог американцу, когда у того начались проблемы со здоровьем. Со слов копа, однажды он увидел аварию и кинулся доставать из поврежденной машины женщину. Спасая ее, споткнулся и повредил себе спину. И вот добродушные липчане отправили Джона на МРТ в диагностический центр в Воронеже. А кроме обследования там организовали еще и пресс-конференцию. Пригласили журналистов и общественников. Так про Дугана узнало воронежское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. Они предложили гостю как бывшему морскому пехотинцу прийти на их занятия по парадайвингу. Зародилась настоящая дружба.

В России бывший коп решил заняться волонтерством.Фото: личный архив.

Теперь американец помогает людям с ограниченными возможностями здоровья обустраивать пляж, жарит для них стейки. К слову, уже осенью Джон собирается устроить аукцион в одном из воронежских заведений. Продавать будет все то же мясо, которое предварительно замачивал целый месяц в виски.

- Я уже посетил 40 городов России, хочу проехать всю страну. Размышляю, где какую акцию провести. Что в вашей стране мне бросилось в глаза? В центре всегда семья и дети. В любом общественном пространстве обязательно есть зона для маленьких. Ну, еще русские все время хотят тебя накормить, - смеется американский гость.

На этом белом Land Rover Джон колесит по России.Фото: личный архив.

Шуточным вопросом: «Джон, твоя история настолько удивительна - а не шпион ли ты часом?» - американец оскорбляется. Негодует, мол, зачем же тогда ему лишаться своего паспорта, искать пристанища на чужбине и стараться получить российское гражданство? (Сейчас из всех документов у него на руках только синяя книжица - свидетельство о предоставлении временного убежища).

Продемонстрировать любовь к новой родине Джон готов всегда. Хотя за три года нахождения в нашей стране изъясняться по-русски так и не научился. Зато в своем Land Rover он возит флаг России. И при случае прикрепляет его к машине. Сюжеты с такой картинкой тоже можно найти в интернете.