Выходные в Воронеже: День пап, литературная экскурсия, выставки

БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ

В пятницу по традиции в столице Черноземья пройдет бесплатная познавательная экскурсия. 30 августа воронежцев ждет прогулка «Литературное былое». горожане узнают историю Воронежа в творчестве наших земляков Кольцова и Никитина, Платонова и Бунина, а также его роль в судьбе Островского, Чехова, Толстого, Успенского.

Сбор у памятника Платонову (пр.Революции, 24 в 18.00. Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону 89601271992.

МУЗЕЙ В КИНО: «Ренуар – неизвестный художник»

31 августа в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи, однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс. Фильм посвящен именно позднему творчеству живописца. В нем показывается удивительная коллекция работ Ренуара, собранная фондом Барнса в Филадельфии, рассказывается биография великого живописца, а также исследуется его роль в качестве связующего звена между старым и новым временем. Начало в 15.00.

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ПАПСКИЙ ДЕНЬ

31 августа в Воронеже пройдет II фестиваль-пикник для отцов и детей Papa’s day.

В сквере ДК железнодорожников (ул.Никитинская, 1) горожан ждет много активностей. В программе настоящие мужские развлечения и мастер-классы, квесты и настольные игры, зоны спорта и здоровья, кулинарные уроки для пап и детей. На фестивале также можно обменяться книгами сказок в рамках буккроссинга.

Чтобы мамы не скучали в «папский» день, для них тоже обещают интересные мероприятия.

Начало в 12.00, вход свободный.

ТЕАТР В КИНО: «Ромео и Джульетта»

1 сентября в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера. Версию знаменитой оперы Шарля Гуно по мотивам бессмертной истории Шекспира "Ромео и Джульетта" поставил американский режиссёр Бартлет Шер, многократно номинированный на премию «Тони» (и выигравший её в 2008-м за бродвейский мюзикл «Юг Тихого океана»). Его опера отличается поистине бродвейским задором. «Действие, действие и ещё раз действие» - девиз, которым Шер руководствовался, берясь за постановку, чтобы сделать её максимально кинематографичной.

Шарль Гуно подарил своим героям четыре проникновеннейших любовных дуэта, последний из которых представляет собой, по сути, весь заключительный акт оперы. Любовь и смерть в «Ромео и Джульетте» представлены с чувственностью и с французской изысканностью, не допускающей мрачных бездн и отчаяния. Начало в 18.00.

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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ВОРОНЕЖСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ

31 августа, 1 и 2 сентября Воронежский океанариум подготовил большую праздничную программу для школьников "Ура! Снова в школу", которая будет интересна детям и взрослым. В 13.00 состоится мастер-класс по изготовлению морского сувенира и открытый урок «Самые-самые», на котором можно будет познакомится в игровой форме с особенностями различных животных, «потрогать» зубы акулы, перышки пингвина, иглы дикобраза. В 14.00 начнется экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» по четырем тематическим экспозициям: «Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли» и «Моря и океаны». В 15.00 отличным подарком для всех, кто идет в школу, станет шоу-программа «Учат в школе» с участием ластоногих артистов - морских котиков и завораживающее подводное шоу в 18.00 «Акула-друг человека».

Чтобы успеть посмотреть все программы и шоу в один день и не устать, можно воспользоваться услугой неограниченного входа-выхода на экспозицию. Очень удобно для тех, кто хочет провести в океанариуме целый день. Посещение программ не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум). Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

фото Воронежского океанариума

ВЫСТАВКА ФОТО ПРИРОДЫ

В выставочном зале на Кирова, 8 открылась экспозиция лучших снимков III Международного конкурса фотографий «В объятиях природы». Их сделали 53 юных фотографа из России, Белоруссии и Венгрии. Их фотоработы заняли первые и вторые места. До конца 2019 года выставка будет путешествовать по городам, где есть АЭС. Вход на выставку свободный.

ВЫСТАВКА "МЕТАМОРФОЗЫ ВИДИМОГО"

В музее имени Крамского открылась выставка работ известного воронежского фотографа Владимира Голуба.

Проект «Метаморфозы видимого» представил около 40 фоторабот, выполненных в направлении Fine-Art Photography, основной задачей которого является передача зрителю определенного эмоционального настроя.

- Такой прием с применением методов компьютерной обработки позволяет перейти от обычного реалистического фотоснимка к более обобщенному, зачастую почти абстрактному изображению реальных объектов, к изображению, восприятие которого основывается на гармонии цветовых пятен, линий, фактурности графических элементов, - отметили в музее.

ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) открылась новая выставка. Экспозицию «Воронежская театральная мозаика» посвятили Году театра в России.

Проект представил материалы по истории пяти профессиональных воронежских театров - Кольцовского, театра оперы и балета, театра юного зрителя, театра кукол и Камерного театра. Посетители увидят архивные снимки ведущих театральных актеров столицы Черноземья, рассмотрят их личные вещи, дипломы, театральные костюмы и реквизит. Выставка собрала программки спектаклей, афиши, буклеты, эскизы декораций к спектаклям.