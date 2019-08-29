2019-08-29T20:07:49+03:00
Происшествия

Сотрудник воронежского аэропорта скончался после укуса осы

По предварительной версии, у мужчины случилась острая аллергическая реакция
Олег ИВАНОВ
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В 9:46 поступил вызов от дежурного аэропорта «Воронеж» (Чертовицы)В 9:46 поступил вызов от дежурного аэропорта «Воронеж» (Чертовицы)Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Утром 28 августа в воронежском аэропорту обнаружили тело 53-летнего мужчины – он работал водителем. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте. Уже сообщалось, что по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

29 августа стали известны подробности гибели работника: по данным источника «КП-Воронеж», он мог скончаться после укуса осы. Вероятно, у него случился анафилактический шок – то есть немедленная аллергическая реакция. Сотрудник начал задыхаться, потерял сознание и «посинел». Правда, официально, версию с укусом осы пока не подтверждают.

- В 9:46 поступил вызов от дежурного аэропорта «Воронеж» (Чертовицы). Бригада реанимации Центра медицины катастроф выехала в аэропорт в 9:55. Дежурный реаниматолог в 10:07 констатировал биологическую смерть гражданина. В связи с указанным обстоятельством реанимационные мероприятия бригадой не проводились. Причина смерти в подобных случаях устанавливается судмедэкспертизой, проводимой в установленном законом порядке, - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Тело уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и покажет, что же случилось с сотрудником воронежского аэропорта.

Отметим, что это может быть уже второй подобный случай в Воронеже за последние дни: за неделю до этого «скорую» вызвали в дом на улицу Героев Стратосферы, где у 65-летнего мужчины, по словам его родственников, также случилась аллергическая реакция после укуса осы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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