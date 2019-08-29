2019-08-29T17:23:57+03:00
Происшествия

Очевидцы: «В Воронеже мужчина умер от укуса осы»

Люди, пытавшиеся ему помочь, заявляют, что скорая ехала 45 минут. По информации врачей, она добралась почти в три раза быстрее
Юрий КОЗЛОВ
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Скорая приехала, когда мужчина уже умер.Скорая приехала, когда мужчина уже умер.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из городских пабликов появилась информация о смерти мужчины от укуса осы. По данным автора поста, он вел здоровый образ жизни, увлекался бегом. Дома ему стало плохо, до этого мужчина пожаловался на сильный укус осы. Потом он сказал, что ему жарко, попросил ледяной воды, стал покрывать прыщиками. Те, кто в этом момент был рядом с ним, вызвали скорую. По словам автора поста, она ехала 45 минут. К моменту прибытия «неотложки» мужчина был уже мертв.

В департаменте здравоохранения по поводу этого несчастного случая дали следующий комментарий:

- 21 августа в 20.53 поступил вызов по адресу: улица Героев Стратосферы, к мужчине 65 лет, с поводом «аллергия» (укусила оса). Вызов был отдан бригаде реанимации подстанции Центрального района (проспект Революции, 14), прибывшей по указанному адресу в 21.11, то есть через 18 минут, что подтверждается данными ГЛОНАСС. За время ожидания на телефон 03 поступило несколько звонков. Спрашивали, выехали ли врачи. По прибытии реанимационной бригады была констатирована смерть. При осмотре видимых следов укуса осы не обнаружено. Со слов родственников, пациент перенес два инфаркта миокарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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