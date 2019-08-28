СОГАЗ-Мед о симптомах и первой помощи при инсультах

Инсульт – острое нарушение кровоснабжения головного мозга, заболевание, которое входят в тройку самых распространенных причин смертности в мире. Инсульт может настигнуть человека практически в любом возрасте, в любой момент. Как распознать инсульт, что делать при появлении первых симптомов, как снизить риск развития этого опасного заболевания – рассказывают эксперты СОГАЗ-Мед

2 вида инсультов:

Ишемический инсульт. При нем происходит спазм или закупорка артерии мозга, в результате чего возникает острое нарушение мозгового кровообращения. Чаще всего болезнь проявляется ночью и под утро. У людей, пострадавших от ишемического инсульта, больше шансов на выживание, чем у тех, кто имеет геморрагический. Хотя недооценивать его опасность нельзя, так как он может нарастать и закончиться разрывом сосуда мозга.

Геморрагический инсульт. Возникает при разрыве сосуда, при нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев этот вид инсульта является осложнением гипертонической болезни на фоне атеросклероза сосудов.

Факторы риска возникновения инсультов:

Повышенное артериальное давление

Сахарный диабет

Различные заболевания сердца

Курение

Ожирение

Повышенное содержание холестерина в крови

Злоупотребление алкоголем

Стресс

Низкая физическая активность

Первые симптомы инсульта:

Внезапная слабость в руке и/или ноге.

Внезапное онемение в руке и/или ноге.

Внезапное нарушение речи и/или ее понимания.

Внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение.

Внезапная потеря сознания.

Острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.

Внезапное онемение губы или половины лица, часто с «перекосом» лица.

Низкое или, наоборот, повышенное артериальное давление.

Что делать при появлении симптомов инсульта?

Дорога каждая минута! При появлении первых симптомов инсульта срочно вызывайте скорую помощь! Наиболее эффективное лечение возможно в первые три часа с момента нарушения мозгового кровообращения. Точно опишите диспетчеру все, что произошло, чтобы приехала специализированная бригада врачей.

Что делать после вызова скорой помощи?

После того, как вы вызвали скорую, до приезда врача сделайте следующее:

Уложите больного на спину, немного приподняв его голову. Освободите больного от стягивающей его одежды (ремень, манжеты, воротнички). Лишних движений больному делать не рекомендуется, так как это может усилить кровоизлияние. Есть и пить в таком состоянии запрещается. При возникновении рвоты, голову больного нужно повернуть набок, чтобы он не захлебнулся.

Положите на затылок больного холодный предмет и согрейте его нижние конечности. Это позволит немного отсрочить приближающийся инсульт.

Если начался паралич, разотрите конечности больного согревающей смесью из двух частей растительного масла и одной части спирта. Продолжать такие действия нужно до того момента, как приедут врачи.

При возможности держите на контроле показатели пульса и давления больного, чтобы сообщить эту информацию врачам. Потеря сознания, вызванная инсультом, говорит о значительном кровоизлиянии. Именно поэтому тело больного нужно поднять на тридцать градусов.

При остановке дыхания начните искусственную вентиляцию легких.

Когда приедет бригада скорой помощи, сообщите врачам, как начались проблемы, насколько хуже стал чувствовать себя и выглядеть больной, а также какие таблетки он принимал.

Профилактика инсульта

У людей после 50 лет происходят нормальные возрастные изменения кровеносных сосудов – снижение эластичности сосудистой стенки, которая может не выдержать резкого повышения давления, например, на фоне стресса или сильных эмоций и физического перенапряжения. Здоровый образ жизни, систематический контроль за состоянием своего здоровье и четкое следование рекомендациям лечащего врача - необходимые условия для предотвращения заболеваний и сохранения здоровья.

Контроль состояния своего здоровья

СОГАЗ-Мед напоминает: своевременное прохождение профилактических мероприятий в несколько раз уменьшает риск возникновения опасных заболеваний.

Раз в год россияне могут проходить профилактический медосмотр. В возрасте 18-39 лет раз в три года можно проходить диспансеризацию, а после 40 лет можно проходить диспансеризацию ежегодно. С подробностями проведения профилактических мероприятий каждый может ознакомиться на сайте СОГАЗ-Мед hwww.sogaz-med.ru или у страховых представителей по телефону 8-800-100-07-02.

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