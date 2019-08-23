Учебное пособие: что нужно знать родителям воронежских школьников накануне 1 сентября

Все больше грустнеют лица воронежцев перед Днем знаний. И печалятся не только дети, у которых заканчивается беззаботный отдых, но и родители. И это совсем неудивительно. Ведь для взрослых начинается (а для кого-то уже повторяется) настоящий квест. Чего только стоит покупка канцтоваров и вещей: тетрадки, ручки, карандаши, рюкзак, форма, туфли… Еще не забыть футболки, кеды, чешки, спортивные штаны и т. д. Добавьте сюда регулярные собрания, паникующих мам в родительском чате и сборы денег на подарки, ремонт, охрану и заправку картриджей. И вот уже голова идет кругом. Какие ключевые моменты должны знать мамы и папы воронежских школьников, чтобы сберечь свои нервы, - в материале «КП».

О СБОРЕ ДЕНЕГ

Нужно ли покупать рабочие тетради?

Начнем с наболевшего. Эта тема поднимается раз за разом, из года в год. Очень часто родители жалуются на то, что школа заставляет покупать рабочие тетради или сдавать на них деньги. Городское управление образования в очередной раз повторяет: приобретение подобных материалов - дело добровольное.

- Рабочие тетради являются частью некоторых учебно-методических комплектов. Они содержат только упражнения на отработку того или иного навыка. Если школа включила тетради в приказ об обеспечении учебниками, то она должна выдать их всем ученикам. Неважно, что они будут одноразовыми, и после окончания учебного года их спишут. Если же учебное заведение не заявляло рабочие тетради в перечень, то решение - приобретать их или нет - дело родителей. Они не являются обязательными. Учитель может квалифицированно и грамотно строить урок без них. Тем более в младших классах: чем больше ребенок пишет своей рукой, тем лучше, - неоднократно поясняла руководитель городского управления образования Любовь Кулакова.

Что делать, если просят приобрести бумагу или краску?

Ситуация с расходными материалами точно такая же, как и с рабочими тетрадями.

Школа не может заставить родителей заправлять картриджи для принтера, покупать бумагу или краску для ремонта класса. Все это забота образовательного учреждения. О случаях, когда школа пытается настойчиво привлечь средства мам и пап, можно сообщать в городское управление образования по номерам: 228-32-45 и 228-31-01.

Деятельность родительского комитета - вымогательство?

Однако не все так просто со сбором денег на школьные нужды. Ведь зачастую с инициативой купить новые занавески в класс, переклеить обои или сделать подарок учителю выступает родительский комитет. Поэтому чиновники настоятельно просят чувствовать разницу между незаконной деятельностью учебного заведения и активностью самих мам и пап.

- Бывают родительские комитеты, которые собирают средства на подарки именинникам, на 23 Февраля или 8 Марта. Деньги мамы и папы сдают, чтобы порадовать своих же детей. Иногда это тоже называют вымогательством. Но нужно понимать: официально родительский комитет не имеет никакого отношения к школе, - пояснила Любовь Кулакова.

Таким образом, недовольные мамы и папы оказываются пред нелегким выбором: либо противостоять активности родительской «элиты», что, безусловно, может негативно сказаться на детях бунтовщиков, либо принимать правила игры. В любом случае, решить вопрос с привлечением управления образования или администрации школы не получится.

О БЕЗОПАСНОСТИ

Как защищают учеников?

Еще один важный момент, который волнует многих родителей, - обеспечение безопасности детей. В администрации города рассказывают, что все учебные заведения имеют паспорт антитеррористической защищенности. Он включает в себя наличие ограждения вокруг школы, «тревожной кнопки», видеонаблюдения и физической охраны: сотрудников ЧОПа или учебного заведения.

От чего зависит последнее? Дело в том, что в обычном режиме в школе должна быть организована контрольно-пропускная система. В стандартном виде это вахтер днем, а ночью - сторож. Если же мамы и папы хотят, чтобы за безопасность их чад отвечало частное охранное предприятие, то для этого понадобятся внебюджетные средства. То есть родителям придется делать пожертвования. Никаких тендеров в данном случае не проводится. Родительский совет школы сам выбирает из списка лицензированных предприятий подходящее и заключает с ним договор.

Должны ли полицейские охранять школы?

Правоохранители не обязаны обеспечивать безопасность школ, заявляют в пресс-службе регионального ГУ МВД. Полиция только помогает поддерживать общественный порядок по заявке учебного заведения во время массовых мероприятий. В штатном режиме инспекторы ПДН, на чьем участке расположена школа, проводят там профилактические работы. Если необходимы дополнительные беседы, классные часы или встречи, руководство школы может обратиться к своему инспектору по делам несовершеннолетних и договориться.

О БЕСПЛАТНЫХ КРУЖКАХ

Еще один вопрос, который часто волнует родителей: на какие кружки и секции можно отправить свое чадо бесплатно? По данным городской администрации, в Воронеже 17 учреждений дополнительного образования. Среди направлений их работы: вокальное, художественное, театральное, танцевальное, физкультурно-спортивное, краеведческое, туристическое, патриотическое. Полный список с адресами и номерами телефонов, по которым можно уточнить сроки приема детей и необходимые для этого документы, доступен по ссылке.

Отдельно функционируют муниципальные детско-юношеские спортивные школы. Таких организаций в городе 28. Ознакомиться с их перечнем можно здесь.

А 31 августа и 1 сентября Централизованная клубная система Воронежа (сеть учреждений культурно-досугового типа) проведет в своих филиалах день открытых дверей. В рамках мероприятия пройдет презентация кружков, состоится знакомство с преподавателями, будет возможность записаться на понравившиеся направление и посетить мастер-классы и пробные занятия.

ЦИФРЫ

- 2 сентября 2019 года торжественные линейки пройдут в 121 школе Воронежа

- четыре из них примут учеников впервые (в ЖК «Олимпийский», «Озерки», микрорайоне Боровое и на улице Артамонова), также введут в эксплуатацию две пристройки к действующим учреждениям в микрорайонах Тенистый и Подгорное;

- на ремонт учебных заведений из муниципального бюджета в этом году выделили 67 миллионов 664,4 тысячи рублей

общее количество школьников в городе составит 108 503 человека (на 5% больше, чем в прошлом году);

- 12 735 из этих детей пойдут в первый класс;

- рекордной по количеству первых классов станет новая школа в «Олимпийском»: там их будет девять из-за плотной заселенности микрорайона.

КСТАТИ

Как рассказала Любовь Кулакова, прием в первые классы по месту прописки закончился 30 июня. Однако до 5 сентября школы продолжат принимать детей на оставшиеся свободные места