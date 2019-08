Выходные в Воронеже: "Раменье-опера", Ночь летучих мышей, Ночь кино, авиашоу

ПРОГУЛКА ПО СТАРОМОСКОВСКОЙ

23 августа воронежцев приглашают на очередную бесплатную экскурсию. Прогулка «По-старомосковски о старом Воронеже» - об одной из старейших улиц города - Карла Маркса. Улица, ведущая в свое время из крепости Воронеж в Москву, хранит в себе множество интересных фактов и историй. Во время экскурсии участники познакомятся с удивительными сооружениями прежних веков: каменным мостом, пожарной каланчей, «спрятанным» храмом, зданием старейшего драматического театра страны, знаменитым «утюжком» и домом-гармошкой, а также с современными памятниками знаменитым поэтам и известному предпринимателю.

Экскурсия начнется от библиотеки №2 имени Кольцова (ул. Карла Маркса, 61 - пересечение с улицей Никитинской) в 18.00. Записаться на экскурсию можно по телефону 89601271992.

РАМЕНЬЕ-ОПЕРА

Специальным гостем летнего театрального фестиваля «Раменье-Опера», который пройдет 24-25 августа у стен замка Ольденбургских в Рамони, станет ведущий солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов Федор Осипов. 25 августа тенор исполнит партию Баринкая в оперетте «Цыганский барон». Приглашение это не случайно: блистательный артист петербургской оперетты, звезда мюзикла Стейнмана «Бал вампиров», востребованный драматический актер Фёдор Осипов свою успешную карьеру начинал на воронежских подмостках. С 2005 по 2009 годы он служил в оперной труппе нашего театра. Воронежские любители театрального искусства запомнили его в партиях Ленского («Евгений Онегин» Чайковского), Вакулы и Лыкова («Ночь перед Рождеством» и «Царская невеста» Римского-Корсакова), Баринкая из «Цыганского барона», Аверина из «Севастопольского вальса» Листова.

Оба фестивальных дня на площадке будут работать яркие ансамбли звезд и ведущих солистов воронежской оперы.

24 августа главную партию в опере Моцарта «Дон Жуан» исполнит ведущий солист театра Роман Дюдин. Партию Лепорелло поет заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев, получивший за эту роль Национальную оперную премию «Онегин». Исполнительница партии Церлины, лауреат Всероссийских конкурсов Дарья Филиппова также была отмечена за работу в шедевре гениального композитора премией Воронежского отделения СТД РФ. В спектакле заняты две ведущие солистки труппы, лауреаты международных конкурсов Анастасия Черноволос (донна Анна) и Светлана Дюдина (донна Эльвира), а также лауреат международных конкурсов Алексей Тюхин (Мазетто), Антон Оршанский (Командор), Максим Шабанов (дон Оттавио).

В оперетте Штрауса «Цыганский барон» с участием Фёдора Осипова 25 августа выступят Евгений Белов (Стефан), Сергей Мещерский (Зупан), Оксана Шапошникова (Арсена), Галина Кунаковская (Мирабелла), Марина Безбородова (Саффи), Татьяна Кибалова (Чипра), заслуженный артист России Александр Аникин (граф Омонай), Игорь Ходяков (Карнеро).

Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством Юрия Анисичкина. Начало в 16.00.

БЕЙБИ-БУМ В ВОРОНЕЖСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ

Воронежский океанариум приглашает всех на познавательно-развлекательную программу «Летняя кругосветка». В программе экскурсионные маршруты на выбор - по джунглям, пустыням, морям, океанам. Вы побываете на кормлениях животных, узнаете про их особенности и повадки, понаблюдаете за ними на расстоянии вытянутой руки.

25 августа Воронежский океанариум подготовил для посетителей самую милую и увлекательную программу Baby Boom, на которой вы познакомитесь с животными-малышами и узнаете много интересного. В 11.00 начнется развлекательная программа с енотами «Большая стирка», в 11.30 - программа с кормлением детенышей лемуров, обезьян «Ням-ням шоу», в 12.00 - экскурсия для всей семьи «Пират и его друзья», в 13.00 - мастер-класс по изготовлению морских сувениров, в 14.00 - интерактивная игра-викторина «По следам Робинзона», в 15.00 - премьера шоу морских котиков «Артисты-акробаты». А в 18.00 начнется завораживающее шоу «Акула - друг человека».

Чтобы успеть посмотреть все программы и шоу в один день и не устать, можно воспользоваться услугой неограниченного входа-выхода на экспозицию. Очень удобно для тех, кто хочет провести в океанариуме целый день. Посещение программ не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум). Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

Фото Воронежского океанариума.

МУЗЕЙ В КИНО: «Канова»

24 августа в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм о Канове - скульпторе, который посвятил всю жизнь поиску гармонии и идеального начала в искусстве. Но в то же время он воспевал мир навсегда утраченный: будучи выходцем из Венеции, Антонио Канова в 40 лет пережил падение Венецианской республики и стал последним крупным венецианским мастером. Своим искусством он пытался остановить время, и главной идеей его произведений стала идея красоты, не имеющей начала и конца. Канова сумел объединить восхищение греческой античностью и современность, остроту переломной эпохи конца XVIII - начала XIX века. Режиссёр Франческо Инверницци и съёмочная группа фильма «Канова» отправляются вслед за мастером из его родного городка Поссаньо в Венецию и затем в Рим, где скульптору предстоит встретиться с самим Наполеоном.

.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АЭРОПОРТУ

24 августа, с 10 до 17 часов в аэропорту пройдет День открытых дверей.

На площади перед аэропортом развернется ярмарка петровских времен. Там свои умения покажут кузнецы, плотники, скорняки и швеи. В «государевых шатрах» разместятся импровизированные иностранные и российские «посольства», роль которых будут играть представители авиакомпаний, туроператоров и других партнеров аэропорта. Торговля в сувенирных и товарных лавках продлится весь день, а летние трактиры будут радовать разнообразными угощениями.

Для детворы пройдет показ авиамоделей. А потом захватывающие дух пируэты в небе проделают пилотажные группы «Первый полет», «Колибри» и летчики воздушно-космических сил. В перерывах шоу будут взлетать и садиться рейсовые самолеты. А специальные машины для их обслуживания пройдут парадом и выстроятся на перроне, Дети смогли почувствовать себя водителями и механиками, порулить, посигналить и сфотографироваться. Также зрителей порадуют полеты в аэротрубе и трюки байкеров.

Вход на территорию аэропорта будет свободным для всех, но перед летным полем гостям придется пройти процедуру досмотра. Перевозить гостей праздника будут на специальных автобусах. Водители смогут оставить машины на бесплатных стоянках.

Более подробную программу мероприятий смотрите здесь

ЧЕСМЕНСКАЯ ЗДРАВНИЦА

24 августа в Бобровском районе пройдет оздоровительная акция «Чесменская здравница. Быть здоровым, радоваться жизни!».

На шести площадках в парке Чесменки (ул. Конезавод, 20) можно послушать лекции о здоровом образе жизни и правильном питании, поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой помощи, потренироваться в скандинавской ходьбе. На празднике здоровья будут консультировать онкологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи и детские врачи. Можно пройти скрининги на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Будет работать и передвижной флюорограф.

Акция продлится 24 августа с 11.00 до 15.00, вход свободный.

КНИЖНЫЙ ФРИМАРКЕТ

В Воронеже пройдет очередная свободная книжная ярмарка. Это прекрасный способ получить новые книги для тех, кто любит читать, но кого останавливают высокие цены в книжных магазинах.

- У нас происходит бескорыстный процесс дарения книг друг другу. Любой желающий может принести на ярмарку свои книги, которые уже прочел, и бесплатно взять понравившиеся из тех, что принесут другие, - сообщили организаторы фримаркета.

Книгами можно обменяться в Центре социальных инициатив (ост. "Манежная", ул. Цюрупы, 34, этаж 3) 24 августа с 16.00 до 18.00. Вход свободный.

НОЧЬ КИНО

«Ночь кино» в Воронеже пройдет в Зеленом театре Центрального парка, кинотеатре «Люксор» и парке ТРК «Арена». Всероссийская акция, которая в России состоится в четвертый раз, покажет киноманам 24 августа три российских фильма, выбранных он-лайн-голосованием.

Воронежцы вместе со всей страной увидят семейную кинокомеди. «Домовой» режиссера Евгения Бедарева, военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж» и комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» режиссера Ильи Куликова. Вход свободный. Начало в 20.00.

НОЧЬ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

Оригинальная бесплатная акция ждет гостей «Дивногорья» 24 августа. Это будет первая в Воронежской области «Ночь летучих мышей». Посетители музея-заповедника поближе познакомятся с этими загадочными существами, узнают, заслужена ли дурная слава летучих мышей и кем они являются для человека - друзьями или врагами? В этом помогут лекция ученого-зоолога, вечерняя экскурсия в природу, игры и творческие занятия. Начало в 18.00.

ТЕАТР В КИНО: «Аллилуйя!»

25 августа в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из лондонского театра "Бридж". «Аллилуйя!» - новая очаровательная трагикомическая пьеса Аллана Беннета, мастодонта британской драмы (и британского же остроумия!) Отделение для пожилых людей в больнице с говорящим названием «Вифлеем» излишне деятельный менеджер Колин планирует закрыть. Ему противостоит бодрый отряд старичков, которые не собираются сдаваться без боя. Безупречная режиссура Хайтнера отдает должное всем тонкостям и нюансам драматургического стиля Беннетта, полного полемического пыла и остроумных диалогов. Чёрного юмора и своеобразного ностальгического настроения добавляют музыкальные дивертисменты. У пациентов есть свой хор, они распевают британские поп-песенки, да ещё и танцуют. Начало в 18.00.

.

ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) открылась новая выставка. Экспозицию «Воронежская театральная мозаика» посвятили Году театра в России.

Проект представил материалы по истории пяти профессиональных воронежских театров - Кольцовского, театра оперы и балета, театра юного зрителя, театра кукол и Камерного театра. Посетители увидят архивные снимки ведущих театральных актеров столицы Черноземья, рассмотрят их личные вещи, дипломы, театральные костюмы и реквизит. Выставка собрала программки спектаклей, афиши, буклеты, эскизы декораций к спектаклям.

В СТИЛЕ НЮ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского известный воронежский фотограф Михаил Квасов показывает красавиц в жанре ню.

- Изогнутые и изысканные линии представительниц прекрасного пола, перед которыми невозможно устоять, как магнит притягивают взгляды, мысли и эмоции мужчин. На выставке «Девичьи пейзажи» автор представил около 50 фотографий, позволяющих насладиться красотой линий женского тела, - рассказали в музее.

Михаил Квасов - член Союза фотохудожников России, в 1991-1999 годах преподавал фотографию в Воронежском художественном училище. Лауреат многочисленных профессиональных конкурсов. Автор персональных выставок, участник коллективных выставок Елабуге, Казани, в посольстве Индии в Москве.

Выставка продлится до 25 августа.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА О ДИЗАЙНЕ

В выставочном зале художественного музея имени Крамского открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017». Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного промышленного дизайна от авангарда до современности.

- Это уникальный проект, охватывающий все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920-1930-х годов, советский дизайн 1960-1980-х, современный российский дизайн, - отмечает директор по развитию Московского музея дизайна и куратор выставки Ольга Дружинина. - Выставка будет сопровождаться образовательной программой. Жители Воронежа смогут бесплатно посетить лекции и узнать о промышленном дизайне, графическом дизайне и архитектуре XX века.

На выставке можно увидеть архивные материалы, видео-интервью дизайнеров, также будут доступны аудио-гиды.

Вход на экспозицию и лекции бесплатный. Выставка будет открыта до 29 августа.

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.