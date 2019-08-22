Почему в частном секторе Воронежа образуются свалки

Уже больше полугода в Воронеже реализуется мусорная реформа. Горожане худо ли бедно привыкли к новым квитанциям, новым суммам платежей в ней и к новому региональному оператору. За эти месяцы у горожан, чиновников и коммунальщиков появился определенный опыт. Оказалось, что прописанные в законе и нормативных документах правила, в реальных условиях реализовать непросто. Пришлось пересматривать тариф, а принцип начисления платы – дифференцировать для жителей квартир и частных домов.

Зима и весна прошли без особых трудностей. Казалось, что мусорная реформа в Воронеже прижилась. Но в разгар лета неожиданные проблемы со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов возникли в частном секторе. На отдельных улицах стали образовываться свалки, контейнерные площадки убрали, им на смену ввели поведерный сбор мусора. Все это, естественно вызвало недовольство жильцов. «Комсомолка» решила разобраться в проблеме. Помочь нам в этом согласились начальник отдела по взаимодействию с населением и органами ТОС управы Центрального района Игорь Галкин и председатель уличкома №49 (улица Рабочего Класса и Спортивный переулок) Вера Морозова.

В СВОЕМ ДОМЕ И НА УЧАСТКЕ МУСОРА ВСЕГДА МНОГО

- У нас на улице находится три контейнера на площадке, в которые собирают отходы жильцы 76 домов. Раньше было два контейнера. Но, я думаю, поставь сейчас даже четыре – не будет хватать и этого, - говорит Вера Морозова. – Спасает, что мусор вывозят ежедневно до семи часов, машина «Экотехнологий» забирает содержимое контейнеров. И, если оказывается, что на площадке скопился крупногабаритный мусор, то сборщики сообщают оператору компании и чуть позже приходит другая техника за КГО.

Крупногабаритный мусор в частном секторе – головная боль чиновников. В отличие от многоквартирных домов, где за оборудование площадок и вывоз мусора отвечает УК, в секторе индивидуальной застройки эта задача лежит на муниципалитете, как владельце земли, на которой расположены места сбора отходов. Если на какой-то улице образовалась свалка – решать проблему будет управа района.

- Мы ежедневно объезжаем контейнерные площадки, - рассказал Игорь Галкин. – Видим, собрался крупногабаритный мусор или порубочные остатки, звоним в районный Комбинат благоустройства, чтобы они прислали технику и собрали отходы. В осенний и весенний период, когда количество крупногабаритного мусора возрастает, привлекаем по договорам подрядные организации. В остальное время, если есть возможность, то КГО вывозят машины регионального оператора.

фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»

КАК БЫТЬ С ЛИСТВОЙ И КГО

В отличие от многоквартирных домов для жителей частного сектора учет объема отходов не ведется и начисляемая плата от него не зависит. Тем не менее, подразумевается, что в контейнеры дольны складывать только мелкие бытовые отходы. Для вывоза строительных материалов, ветвей деревьев, старых диванов, поломанной бытовой техники горожане должны нанимать машину за свой счет. В реальности этого, конечно, не происходит. Поэтому раз в неделю стабильно вокруг контейнеров в частном секторе вырастают горы крупного мусора.

- С точки зрения закона, это нарушение правил благоустройства и захламление территории, - говорит Галкин. - Если частник, вывозящий ГКО на контейнерную площадку, попадется на глаза нашему сотруднику или его сфотографируют соседи, то ему грозит штраф.

Ну, а уж, коль скоро никого не поймали за руку, то свалку приходится убирать за бюджетные средства.

Весной и осенью в частном секторе накапливается большое количество опавшей листвы. Как быть с ней? Сжигать нельзя. Закапывать? Тайком вывозить на пустырь или нести все к той же контейнерной площадке?

- Дважды в год (в апреле и октябре) в городе проводятся месячники благоустройства, - разъяснил Игорь Галкин. – В этот период мы организуем вывоз таких растительных отходов и даже бесплатно выдаем жителям мешки для их сбора. Предварительно указываем места сбора, куда жильцы могут сносить пакеты с листвой.

МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРА?

Контейнерная площадка в частном секторе, несмотря на все названные выше трудности, это залог хоть какого-то порядка. Гораздо хуже обстоит дело в тех кварталах, где установлен так называемый поведерный сбор отходов. В этом случае жители частных домов несколько дней (а то и всю неделю!) собирают отходы у себя во дворе и выносят их в пакетах в назначенный день, когда за ними приходит мусоровоз. В идеале все горожане должны поставить мешки рано утром непосредственно перед вывозом. Но кто-то сделает это накануне с вечера, а кто-то и вовсе за день – два. Бродячие собаки и птицы в считанные часы разрывают пакеты и растаскивают мусор по кварталу. Мы поинтересовались у чиновников, можно ли в этом случае установить контейнеры?

- Можно. Для этого жильцы улицы должны прийти к согласию и выбрать место для установки контейнерной площадки. Оно должно соответствовать санитарным требованиям и получить разрешение управления Роспотребнадзора. В реальности, учитывая плотную застройку в старых кварталах частного сектора, сделать это практически не реально. Такая площадка обязательно окажется под окнами у какого-нибудь из домов, хозяин которого такому соседству не обрадуется. Вот и приходится довольствоваться поведерным сбором мусора.

Но, если все-таки жильцы договорились и определили место, решение общего собрания передается в управу и та вносит новый адрес в реестр, устанавливает контейнеры и передает адрес региональному оператору для включения в маршрут сбора отходов.

…Как мы выяснили, проблемы со сбором и вывозом мусора существуют, но они при условии взаимодействия всех участников процесса они вполне разрешимы.

- Нужно налаживать контакт жильцов с уличкомом, сотрудников управы – с региональным оператором и комбинатом благоустройства. Не ждать, что все решится само собой. Тогда и свалок не будет, - подытожил Игорь Галкин.