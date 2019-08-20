Александр Гусев:«Сборы резервистов должны стать более масштабными»

С 12 по 16 августа в Воронежской области проходили комплексные мобилизационные учения, которыми руководил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Начало учений объявил своим указом Президент РФ. Их особенностью в этот раз стала масштабность. На военные сборы призвали более 600 человек, отслуживших в разное время в рядах российской армии и сегодня числящихся в запасе.

На территории региона были введены в действие план перевода области на условия военного времени, а также план гражданской обороны и защиты населения. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие военных с органами исполнительной власти по выполнению мобилизационных мероприятий.

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ ДО 150 ЧЕЛОВЕК

15 августа губернатор Александр Гусев и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев посетили областной мобильный пункт временного проживания и питания граждан, который расположился на территории Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Воронежской области. Пункт рассчитан на размещение до полутора сотен пострадавших граждан и до 51 человека из обслуживающего персонала. Здесь есть все необходимое для жизнеобеспечения граждан: места для проживания, оказания медицинской и психологической помощи, питания, хранения продовольственных запасов, информирования и оповещения населения, технического и коммунально-бытового обеспечения и многое другое. Кстати, использование элементов мобильного пункта для обогрева и питания хорошо зарекомендовало себя в зимний период во время заторов на федеральных и региональных автодорогах. Ежегодно помощь в них получают более 600 человек.

РОТА ИЗ 125 БОЙЦОВ ПРЕДОТВРАТИЛА «ВРАЖЕСКУЮ ДИВЕРСИЮ»

Затем глава региона и командующий войсками ЗВО прибыли на территорию военного аэродрома «Балтимор», где на базе ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина» проводились военные сборы, тренировки и учения. Здесь из резервистов было сформировано подразделение - мотострелковая рота общей численностью 125 человек. Это гражданские люди из Воронежа и области, числящиеся в запасе и призванные на учения.

Почетным гостям представили доклад о боевом слаживании и задачах мотострелковой роты территориальных войск по охране объектов аэродрома, а также продемонстрировали современную технику радиоэлектронной борьбы и показали практический эпизод по отражению нападения на аэродром условной диверсионно-разведывательной группы. Рота с успехом выполнила поставленную перед ней задачу по ликвидации незаконной вооруженной группировки.

Александр Гусев и Александр Журавлев остались довольны военной подготовкой.

- Рота резервистов, как мы могли убедиться, получилась довольно слаженной, - прокомментировал Александр Гусев итоги тренировочного боя. - Они не только браво маршируют, но и эффективно действуют в бою. Важно, что люди проявляют гражданскую позицию, приходят на сборные пункты в условиях мобилизации. Мы будем продолжать работу с собственниками предприятий, чтобы такие сборы становились не только регулярными, но и более масштабными. Наша задача - в случае необходимости оперативно организовать такие учения.

ЭКИПИРОВКА БОЙЦА ВЕСИТ 10 КГ

Гранатометчик первой роты Алексей Опрышко на гражданке - водитель коммунальной техники.

- В мое время защищать Родину было почетной обязанностью каждого гражданина. Я служил с 1994-го по 1996 год в пограничных войсках в Калининграде, - рассказал Алексей журналистам.

Несмотря на большой гражданский «стаж», гранатометчик Опрышко трудностей на учениях не испытал и считает такие сборы полезными: они воспитывают в гражданах патриотический дух и улучшают физическую форму. Ведь только обмундирование солдата весит около 10 килограммов, и в нем проходят ежедневные тренировки, пробежки под палящим солнцем, перемещение ползком под «вражеским огнем» и выслеживание противника из засады.

Затем Александр Гусев и Александр Журавлев приняли участие в митинге, посвященном подведению итогов мобилизационных учений. Глава региона поблагодарил военных и штатских участников сборов, а затем наградил грамотами наиболее активных резервистов, отличившихся в ходе учений.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА