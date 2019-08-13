Ради капитального ремонта жильцам воронежской многоэтажки два года подряд будут ломать полы

Жильцы дома №10 на улице Героев Стратосферы оказались в неоднозначном положении. Долгие годы они ждали проведения капремонта, и когда дождались, образовалась новая проблема. Чтобы заменить коммуникации, придется разбирать полы в квартирах на первом этаже. Иначе добраться до труб не получится, потому что в здании нет подвала. Подобную манипуляцию нужно проделать, как минимум, три раза, ведь ремонт коммуникаций запланирован на разное время.

- Изначально, в 1957-м, наш дом был двухэтажным, через два года пристроили еще три этажа из подручных материалов: по фасаду - кирпич, внутренние стены - из шлакоблоков. Причем делали это не профессиональные строители, а работники авиационного завода (на тот момент он владел зданием), в свободное от работы время. Из-за такой конструкции в доме и отсутствует подвал, - рассказали жильцы. - За прошедшие с момента строительства 60 лет ремонт в здании не проводился. Сейчас полностью сгнила крыша, электрика горела многократно, канализацию каждый месяц прорывает, и все ее содержимое выливается в квартиры.

Чтобы отремонтировать коммуникации, жильцам придется вскрывать полы.Фото: Анастасия БИРЛЕВА

По словам местных жителей, первые работы: ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения и крыши, - были назначены на 2017-2019 годы. Здесь и возникла серьезная проблема: все основные коммуникации проходят под полом дома. Если крышу и электричество можно восстановить "безболезненно", то для остального придется ломать покрытие в квартирах на первом этаже. А поскольку в доме восемь подъездов, в каждом из которых на этаже по четыре квартиры, разбирать пол придется в 32 квартирах. И так каждый раз, пока пройдут все этапы ремонта.

- Еще надо обратить внимание: если отопление проходит под полом, то канализация закопана в землю. То есть для того, чтобы добраться до нее, рабочим придется уже копать под домом. Плюс ко всему, здание имеет Г-образную форму, это тоже затрудняет проведение работ, - добавляют жильцы.

На сайте Фонда капитального ремонта Воронежской области приведен следующий график восстановления коммуникаций по адресу: на улица Героев Стратосферы, д. 10:

2017-2019 - ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, крыши;

2020-2022 - ремонт системы ХВС, системы газоснабжения;

2023-2025 - ремонт фасада;

2029-2031 - ремонт системы водоотведения, ремонт фундамента;

2032-2034 - ремонт системы электроснабжения;

2044 - ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши.

Получается, что полы нужно будет вскрывать еще, как минимум, три раза (причем два года подряд). За их восстановление будут платить хозяева жилья.

- Я видел ужас в одной из квартир, когда пришлось снять все покрытие в коридоре и кухне - иначе было невозможно заменить батареи. Второй раз хозяева явно не будут гореть желанием повторить такое, - поделился один из собственников.

Так все же, можно ли обойтись без вскрытия полов? Реально ли восстановить все коммуникации за один этап ремонта? В каком случае дом могут признать аварийным? За разъяснениями мы обратились в региональный Фонд капитального ремонта.

Зданию уже более 60 лет.Фото: Анастасия БИРЛЕВА

Можно ли избежать вскрытия полов?

В бесподвальных домах реально отремонтировать коммуникации без вскрытия полов, если позволяют конструктивные особенности здания и жители дают согласие на работы. В таком случае, старые коммуникации (как правило, речь идет о трубопроводе холодного водоснабжения и канализации) отрезают, а вместо них прокладывают новые. В стене квартиры проделывают отверстия и из подъезда подводится труба. Но уже не под полом, а над ним, то есть ее видно. Конкретно в доме №10 на улице Героев Стратосферы так сделать невозможно. Здесь необходимо поднять полы, выкопать траншею и после этого менять трубы.

Как составляется график работ?

До проведения ремонта, проектировщики составляют проектно-сметную документацию с учетом конструкции дома и реального расположения коммуникаций. Специалисты вырабатывают оптимальный способ замены устаревшего оборудования на новое. Сама очередность работ выстраивается в зависимости от: 1) срока ввода в эксплуатацию, 2) продолжительности эксплуатации, 3) степени износа элементов. Эти параметры вносятся в систему, и она автоматически выстраивает порядок.

С крышей в этом доме тоже проблемы.Фото: Анастасия БИРЛЕВА

Не проще ли дом признать аварийным?

Постройка может выглядеть старой и ветхой, но официально такой не являться. Существует определенный регламент (установлен Правительством РФ) признания квартирного дома аварийным. Здание должно не только быть построено давно, но представлять опасность для людей при длительном проживании. Аварийность дома становится следствием повышенного износа материалов и конструкций. В данном случае, комиссия по капремонту осмотрела здание и решила, что его надо чинить, а не сносить.