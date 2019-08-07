«Зажил новой жизнью»

Здесь специалисты рассказали о позитивном опыте предоставления государственных услуг, реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и профилактике травматизма.

Задача – помочь быстро

Концепция «Нулевого травматизма», основанная на убежденности в том, что все несчастные случаи на производстве можно предотвратить, сегодня распространяется по всей России, и, в частности, в Воронежской области. В наше время основной приоритет в любой компании – предупреждение ЧП.

- Сегодня акценты смещаются от социальной защиты в сторону превентивных мер, предупреждения травматизма. С 2001 года Фонд социального страхования финансирует мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве. В прошлом году мы выделили 106 миллионов рублей. В этом – уже 160 миллионов. Речь идет о таких мероприятиях, как специальная оценка условий труда или, например, санаторно-курортное лечение для сотрудников предпенсионного возраста, - поделился информацией управляющий Воронежским отделением ФСС Юрий Остапенко, - Количество травм реально снижается, становится меньше смертельных случаев. Хотя понятно, что достичь нулевого травматизма очень сложно. Но, если возникает ЧП на производстве, мы, как скорая помощь, стараемся максимально быстро помочь человеку: и физически, и психологически, вернуть его в строй.

Надежная поддержка

И здесь очень важна внедренная Фондом система реабилитационного менеджмента.

- Сразу после травмы реабилитационный менеджер сопровождает пострадавшего до того момента, пока тот не вернется к труду, или пока не будет установлена степень утраты трудоспособности, - отметила консультант-руководитель группы по реабилитации отдела страхования профессиональных рисков Воронежского отделения Фонда Любовь Рыбальченко.

Результат своевременной реабилитации в статистике: в 2018 году из 67 воронежцев, которые прошли курс реабилитации, 60 вернулись к труду. При этом большинство вновь начали работать на прежних местах, хотя были и те, кто нашел новую работу.

Например, Сергей Нетесов работал слесарем, пока в 2015 году не получил тяжелую травму – он лишился ноги. Однако, ему помогли пройти реабилитацию: приобрели дорогой протез с внешним источником питания, который кардинально влияет на мобильность и функциональность и компенсировали расходы на приобретение нового автомобиля.

- Как только я впервые встал на протез, сразу же сказал, что костыли в руки больше не возьму. И на них я не хожу уже три года, - поделился Сергей Нетесов, – Сейчас я вообще не вижу преград ни в быту, ни на работе. А когда ходил на костылях, был в отчаянии, ведь у меня двое маленьких детей. А сейчас буквально зажил новой жизнью и жду новый протез от Фонда. Интересно, смогу ли я на нем бегать?

Главное - верить

На медицинскую реабилитацию в Воронежской области выделяется ежегодно 110-115 миллионов рублей. Нужны ли человеку ходунки, костыли, бандажи, корсеты или что-то иное – за всем этим следит реабилитационный менеджер. И что важно: все лечение и реабилитация остаются бесплатными!

Но как же происходит оплата лечения? И как работает система медицинского страхования в случаях, когда человек получает производственную травму?

- Большинство производственных травм сегодня оплачиваются по полису ОМС. Тяжелые случаи оплачиваются за счет средств ФСС, с которым мы активно взаимодействуем. Страховые представители отслеживают те случаи, которые требуют дальнейшего лечения и реабилитации. Возможности для полноценной реабилитации существуют в полном объеме, - рассказал директор воронежского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Кирсанов.

Светлана Семак работала оператором упаковочного цеха, однако в 2017 году получила травму руки. Травма была настолько тяжелой, что врачи даже боялись давать какие-либо прогнозы. Однако, с первого же дня и до окончания реабилитации менеджеры сопровождали Светлану Васильевну. Она буквально заново училась управлять рукой в реабилитационном центре Фонда «Волгоград».

- Мне удалось частично восстановиться. Хотя с ножом не справляюсь, фен тяжело держать. Но работаю – веду учет за компьютером. В заработке я не потеряла. Плюс, получаю ежемесячные выплаты от Фонда. Конечно, разрабатывать руку было тяжело и больно, но это того стоило. Главное - верить, - рассказала Светлана Васильевна.

Реабилитации: профессиональная и социальная

Большинство пострадавших на производстве, сегодня с помощью ФСС и коллег Фонда возвращаются к трудовой деятельности. Если нужна новая профессия – человеку оплачивают переобучение.

- Если человек утратил здоровье в результате производственной травмы и потерял профессиональную трудоспособность, то он получает единовременную и ежемесячные страховые выплаты с последующей индексацией. Объем ежемесячной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, устанавливаемой учреждением медико-социальной экспертизы, а также размера заработка на момент травмы, - рассказал Юрий Остапенко.

- Даже если человек продолжит трудиться, его заработная плата никак не повлияет на ежемесячные страховые выплаты.

К слову, у Фонда есть соглашение о взаимодействии с воронежским реабилитационным центром для молодых инвалидов.

- У нас два основных направления реабилитации: профессиональная и социальная. И, практически, нет ограничений для людей, с каким бы типом инвалидности к нам ни обращались. Профориентация помогает определить, чем человек хотел бы заниматься и на что он способен не только психологически, но и физически. Социальная реабилитация нужна для того, чтобы человек в бытовом плане восстановил свои умения или сформировал новые, - отметила заведующая отделением психологической реабилитации Ольга Протасова.

Кроме того, воронежцы, пострадавшие на производстве проходят санаторно-курортное лечение, прежде всего в центрах реабилитации Фонда социального страхования, а также в местных санаториях, например, в клиническом санатории имени Горького.

- Наша здравница имеет все возможности, чтобы встречать и помогать людям с травмами. Физиотерапевты, кардиологи, психологи, неврологи и многие другие специалисты сопровождают пострадавших во время всего процесса реабилитации, - уточнил генеральный директор санатория имени Горького Владимир Соболев.

Несчастных случаев становится меньше

Есть система охраны труда, и люди, которые следят за безопасностью на рабочем месте. А есть и специалисты, которые контролируют саму систему охраны труда.

- Мы проводим расследования несчастных случаев, плановые и внеплановые проверки по обращениям граждан. При выявлении нарушений мы применяем санкции. Как показывает статистика, с 2012 года по 2018-ый наметилась тенденция снижения уровня травматизма на производстве. Если в 2012 году было 150 несчастных случаем, то в прошлом - 82, - сообщил заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Государственной инспекции труда в Воронежской области Юрий Черных.

Владимир Байков, начальник отдела государственной политики регионального департамента труда и занятости населения, подчеркнул, что сегодня проводится активная работа со всеми работодателями.

Несомненно, уменьшение числа ЧП связано с тем, что воронежские работодатели устраивают мероприятия по улучшению охраны труда, в том числе, с использованием средств Фонда социального страхования РФ. Начальники отделов охраны труда таких современных предприятий как «Россети Центр Воронежэнерго», «Воронежстальмост» и «РВК-Воронеж» отметили, что активно сотрудничают с региональным отделением Фонда социального страхования, начиная от консультаций, заканчивая оформлением санаторного отдыха для своих сотрудников. И, как показывает практика, «аварийность» действительно сокращается.