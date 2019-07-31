Художница с воронежскими корнями Юлия Латте пишет кофейные картины

Оказывается, кофе - не только вкуснейший напиток, но и отличный аналог краски. Это открытие художница с воронежскими корнями Юлия Латте (фамилия - творческий псевдоним, - ред.) сделала в довольно зрелом возрасте. Сегодня в ее активе персональные и совместные выставки в России и зарубежье. Необычные кофейные картины хранятся в музеях и частных коллекциях РФ, Испании, Италии, Болгарии, Германии, США, Нидерландов, Швейцарии и других стран.

Картина Юлии Латте.Фото: личный архив.

Кофе как акварель

Ее детство было вполне типичным для дочери военного. Первые годы жизни провела в Германии, посещала немецкий детский сад. И в саду, и дома с ней много занимались. Но больше всего ей нравилось рисовать.

- Когда мы вернулись на родину, занятия продолжились в изостудии, с педагогами из художественной школы и на частных занятиях. Родители покупали литературу по живописи, альбомы с репродукциями, - вспоминает художница.

Юлия росла, созерцая Гравюры Доре, изучая живопись Васильева, Нестерова, Корина, Поленова, постигая сюрреализм Магритта и замысловатую графику Эшера. Все это оказало влияние, сформировало предпочтения в творчестве. Затем была учеба в Московском госуниверситете дизайна и технологии и Российском новом университете. В 2012 году вступила в Профессиональный союз художников РФ.

Картина Юлии Латте.Фото: личный архив.

Кофейная живопись появилась в ее жизни с началом материнства. Врачи запретили пить любимый напиток, когда она ждала ребенка. Тогда Юлия стала шить игрушки и тонировать их кофейным раствором.

- Однажды я пробовала тон краски на бумаге, и меня озарило: а что, если использовать кофе как акварель? Теперь я вспоминаю этот момент с улыбкой. Я изобрела велосипед! Ведь к тому времени в разных странах художники уже рисовали кофейные картины и проводили выставки в Бразилии, Тайланде, на Филиппинах, - улыбается художница.

Она стала экспериментировать с рецептом кофейного раствора, с сюжетами. Сначала использовала молотый кофе, но его выразительных свойств оказалось недостаточно. Так Юлия пришла к рисованию растворимым кофе. Чтобы почувствовать особенности такой краски, нужно самостоятельно попробовать, как она ведет себя на бумаге, холсте, бересте, пряничной глазури. Кофейная краска более плотная, вязкая и укрывистая, чем акварель. Хотя при сильном разбавлении может быть похожа на нее по легкости и прозрачности рисунка.

Художница Юлия //Фото: Юлии Соболевой.Фото: личный архив.

А чтобы разнообразить аромат, можно добавить ваниль, корицу или другие специи. Так что Юлины уникальные картины если и несъедобны, то точно притягательны необычным ароматом!

"Сирия. Мин нет!"

С тех пор прошло больше 10 лет. Сегодня из-под Юлиной кисти выходят жизнеутверждающие сюжеты, в пейзажах и анималистике отражена уникальная красота русской природы. Как куратор проекта "Родовик. Любовь, семья, верность" в Национальной ассоциации деятелей образования, науки, культуры и искусства "НИКА", Юля раскрывает в своих кофейных работах тему традиционных семейных ценностей.

Ее картины излучают свет. Сама художница признается, что больше всего ценит в людях доброту, искренность, надежность, бережное отношение друг к другу, умение радоваться и благодарить.

Дочь военного, сестра сапера, награжденного медалью "За отвагу", внучка и правнучка участников Великой Отечественной войны, Юлия Латте уделяет особое внимание военной тематике. Для нее важно рассказывать на своем языке кофейной гризайли (вид живописи, выполняемой тоновыми градациями одного цвета, - ред.) о героизме русских воинов разных эпох.

Самая первая выставка художницы состоялась по приглашению заведующей одной из московских библиотек. С тех пор она приняла участие больше чем в 20 выставках. Как-то ее картину с кофейным лисом расположили неправильно, с поворотом 90 градусов.

- Я сначала удивилась, хотела поправить, а потом взглянула на свою работу по-новому и оценила именно в таком варианте, - улыбается Юлия. - Еще мне нравится момент, когда кто-то впервые видит кофейные картины и говорит: "Я думал, кофейное рисование - это картинки на пенке или панно из зерен, а это прямо как акварель".

Особенно дорога ей выставка "Сирия. Мин нет!", которая проводилась в музеях Тамбова и Тамбовской области, в Арсенале Космических войск. Эту экспозицию посетили студенты из Сирии, для которых война на их родине - горькая реальность.

Международный музей кофейных картин

Дочери художницы сейчас 10 лет, она отлично рисует и хорошо фотографирует. Восьмилетний сын увлекается творчеством меньше, но очень трогательно поддерживает маму с сестрой, все время хвалит и подбадривает. Это и есть те самые семейные ценности, которые каждому из нас дают силы жить.

Юлия Латте, будучи жительницей Подмосковья, ощущает и поддерживает тесную связь с селом в нашей области - Листопадовкой Грибановского района, в котором была еще ребенком. Здесь жили ее предки. С Листопадовкой связаны теплые воспоминания детства: рыбалка, пресные пышки из русской печи, бескрайние поля подсолнухов, живописные закаты, высокие мальвы в палисадниках.

Картина Юлии Латте.Фото: личный архив.

Имя ее прадеда осталось на мемориальной доске у памятника воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Он пропал без вести в 1943-м.

В этом селе художница приобрела домик.

- Я люблю наш дом в Листопадовке, сюда мы приезжаем с детьми, за несколько лет здесь написано немало новых картин и первая книга "Кофеграфия. Кофе как искусство", - говорит художница.

Сейчас Юлия заканчивает вторую книгу. Она называется "Большое кофейное путешествие" и рассказывает о кофейном творчестве художников из двадцати разных стран. Хотя книга еще не издана, Юля уже получила важный результат - знакомство и общение с коллегами по кофеграфии. В книгу войдет не просто информация, собранная на просторах интернета, а эксклюзивные данные, полученные в личной переписке от каждого художника из Болгарии, Ирака, Японии, Малайзии, Германии, Кипра, Молдовы, Испания, Филиппин, США, Нигерии и других стран.

В ближайшие пять лет Юлия планирует завершить серии картин военной тематики. Список работ расписан на пару лет вперед. Она довольно разборчиво относится к сюжетам, все ярче чувствуя с каждым годом: время летит, жаль потратить его впустую.

julia_latte Юлия использует кофе в качестве краски

Есть у нее и совсем уже смелая мечта: создать музей кофейных картин художников из разных стран. Дерзко? Возможно. Но коллекция уже начинает формироваться. А ее личная мечта-максимум - чтобы итог жизни не разочаровал, когда придет время оглянуться назад.

Любит ли кофе кофейная художница Юлия Латте?

Очень. Особенно с молочной пенкой, его чудесный аромат.

- Могу с уверенностью сказать: кофе изменил всю мою жизнь, - улыбается на прощание художница.