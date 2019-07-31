Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Люди должны перестать сливать воду и ждать, пока она потеплеет»

Заместитель руководителя управления ЖКХ Игорь Черенков доложил о подготовке теплоэнергетического хозяйства к зиме.

– Работы по промывке и опрессовке тепловых узлов и систем отопления жилых домов были начаты шестого мая и в начале августа не менее 70% систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы будут полностью готовы, – отметил чиновник.

Также он рассказал, что в прошлом году МКП «Воронежтеплосеть», филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» и МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» восстановили циркуляционные трубопроводы горячего водоснабжения к 165 многоквартирным домам. Эту работу они продолжат и в текущем году, но основной ее объем запланирован на будущие периоды.

Мэр напомнил, что ремонтные работы на циркуляционных трубопроводах являются очень значимым условием концессионного соглашения с ПАО «Квадра».

– Это одна из важнейших задач: восстановление линий рециркуляции напрямую влияет на качество горячего водоснабжения и на платежи потребителей. Люди должны перестать сливать воду и ждать, пока она потеплеет, так что эта работа должна находиться на особом контроле и выполняться в первоочередном порядке, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Далее речь шла о необходимости своевременной подачи горячей воды в детские образовательные учреждения.

– Котельные на всех вводимых соцобъектах должны быть лицензированы и переданы на обслуживание в «Воронежтеплосеть», а к 1 сентября – «зажечься» и подавать горячую воду. Прошу проконтролировать лично, – поручил градоначальник своему первому заместителю по городскому хозяйству Сергею Петрину.

Вадим Кстенин также заострил внимание на скорейшем завершении реконструкции котельной на ул. Еремеева, 25к. В минувшем году рухнувшая кирпичная труба разрушила часть помещения и вывела из строя оборудование. Сергей Петрин доложил, что уже готова проектно-сметная документация, в ближайшее время стартуют работы, а к началу отопительного сезона котельная будет полностью готова к работе.

Отдельной темой стало состояние бывших общежитий, с которых снят соответствующий статус. Теперь у всех домов должны появиться управляющие компании.

– Смотрите, чтобы ни один дом не вошел в отопительный период «брошенным». Живущие в этих домах горожане должны получать качественные коммунальные услуги, а если произойдет аварийная ситуация – она должны устраняться немедленно, – констатировал глава города.

Кроме того, Вадим Кстенин напомнил руководителям управляющих компаний о необходимости повышать качество уборки внутридворовых территорий и проездов.

– Прошлой зимой город успешно справился с уборкой дорог, а больше всего жалоб поступало по дворам, которые от снега очищались плохо или не очищались вовсе. Если с сосульками вы с нашей помощью более-менее справились, то с дворами ситуация была гораздо хуже. Мы значительно усиливаемся в этом году, чтобы обеспечить более эффективную очистку тротуаров, вам ничего не мешает делать то же самое – закупать мини-технику, увеличивать количество дворников. Будущей зимой качество уборки дворов должно быть выше. Напомню, что мы отладили четкое и эффективное взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией Воронежской области, жалобы горожан повлекут штрафы для управляющих компаний, – подчеркнул мэр.