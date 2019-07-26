Что ждет палаточные лагеря Воронежской области после трагедии под Хабаровском

После трагедии в палаточный лагерь «Холдоми» под Хабаровском (напомним, случившийся там пожар унес жизни четырех маленьких детей) премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил всем профильным ведомствам провести проверки. Выяснить: сколько вообще в стране мест, где ребята живут во время отдыха в палатках, какие конкретно условия в каждом из лагерей и какие надзорные органы выдавали им разрешение на работу.

Как рассказали «КП» в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, на сегодняшний день на территории нашего региона работает 51 оздоровительное учреждение, из которых четыре палаточных лагеря, 25 загородных стационарных учреждений, десять лагерей с дневным пребыванием, шесть лагерей труда и отдыха и такое же количество санаториев. Ни о каких дополнительных проверках после трагедии под Хабаровском в ведомстве не сообщают.

- В соответствии с планом проверок стационарные оздоровительные учреждения проверяются ежемесячно, палаточные лагеря - каждый заезд, - уточнили в областном Роспотребнадзоре. - Из нарушений, которые чаще всего встречают санитарные врачи: несоблюдение режима проветривания в игровых комнатах, помещениях кружков и спальнях; отсутствие москитных сеток на окнах; отсутствие в туалетах бумаги и бумажных полотенец, использование столовой посуды со сколами.

В ГУ МЧС по Воронежской области также сообщили, что не планируют выезжать на внеплановые проверки. По все той же простой причине: все мероприятия и так проводились.

- Палаточные лагеря держались и держатся у нас на контроле. За каждым закреплен пожарный инспектор. Сейчас действует четыре таких лагеря, но до конца лета их будет порядка 25-ти. Одни ведь закрываются, а в других начинаются смены, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Но надо понимать, что положения по пожарной безопасности для палаточных лагерей нет. Это же не здание. Поэтому мы можем лишь указывать на какие-то элементарные вещи. Например, смотрим, чтобы не было открытого огня или соблюдались противопожарные разрывы.

Почувствовали какие-либо изменения в работе после хабаровской трагедии руководители палаточных лагерей «Комсомолка» поинтересовалась у директора Центра игровых технологий Дмитрия Казьмина.

- По хабаровской ситуации все очевидно. Лагерь работал с грубейшими нарушениями техники безопасности. Нельзя ставить палатки на таком близком расстоянии, нельзя заселять детей по 10 человек, нельзя использовать обогревательные приборы. Еще в 90-х в Лискинском районе был случай, когда дети включили обогреватель, и сгорел деревянный домик. Тут тоже самое, - комментирует собеседник. - Вообще есть положение о палаточных лагерях, где все прописано. Более того, у нас в Воронежской области уже третий год мы не готовим пищу на открытом огне. Плюс ко всему введен запрет на размещение в хвойных лесах, поэтому мы находимся в пойменном. У нас в принципе в лагерях нет электричества, используем только батарейки. Не пользуемся и газовыми горелками. Нас проверяют и пожарные, и даже лесники. Перед открытием, и раз в поток. А в Роспотребнадзор мы предоставляем документы по продуктам, персоналу и обработки территории.

По словам Дмитрия Казьмина, лагеря работают в штатном режиме, никаких внеплановых проверок не было, и дополнительных рекомендаций не поступало.

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