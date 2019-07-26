В воронежском отеле людей приковывают цепями. А они и не против

Летним утром, как всегда, листаю новостную ленту. ДТП, неубранный мусор, потерявшиеся домашние животные - ничего интересного. Как вдруг взгляд падает на рекламное объявление. Казалось бы, что любопытного можно там найти?

Рекламировался отель. Номера сдаются с почасовой оплатой и возможностью остановиться на период с десяти вечера до десяти утра. Скорее всего, идет расчет на тех, кто бывает в Воронеже проездом, решил я. Для таких людей это неплохая возможность отдохнуть несколько часов в комфортном номере за пару тысяч рублей. «Здесь есть все для того, чтобы превратить серые будни в карнавал страстей и бурных чувств», - именно эта фраза насторожила меня и, судя по статистике, еще несколько тысяч людей, просмотревших это объявление. Многие оставили под ним гневные комментарии.

Как оказалось, это не обычная гостиница, а целая франшиза отелей. В Москве их насчитывается больше десяти. Подобные места рассчитаны на людей, которые хотят разнообразить свою сексуальную жизнь чем-то необычным. Ну, или для тех, кто не может заняться «этим» вследствие семейных обстоятельств, будь то дети или внезапно приехавшие родственники.

На сайте отеля фотографии были насыщенными. В отличие от рекламных, где все «игрушки» и «девайсы» скрыты предметами интерьера. Но даже так разглядеть все детали было сложно. Набравшись смелости, я решил позвонить в отель и договориться об экскурсии.

Мне ответила девушка. Она представилась, а я, в свою очередь, рассказал ей легенду.

- Мы с моей возлюбленной недавно приехали в Воронеж, увидели ваше объявление. Можно ли показать нам ваши номера?

Хостес с радостью согласилась, но предупредила, что в субботу и воскресенье занято много комнат. Поэтому, чтобы посмотреть большинство номеров, мы договорились встретиться до выходных.

Подругой я взял девушку, которая выглядела максимально молодо, но при этом была совершеннолетней. Так я планировал узнать, уточнят ли сотрудники отеля возраст посетителей. Ведь одно из правил франшизы этих отелей гласит, что людей младше 18 лет они не пускают.

«Главное - стерильность и приватность»

На следующий день в назначенное время мы с подругой были на месте. С первого взгляда и не поймешь, что рядом расположился отель: жилой восьмиэтажный дом, закрытая территория двора, к подъездам не попасть. Интересно, одобряют ли жильцы присутствие в своем доме секс-отеля?

Резоннее, правда, сначала спросить, знают ли они о нем, ведь открылось заведение чуть больше месяца назад. Значит, и изучить его «специализацию» они вряд ли успели. Вход мы нашли лишь спустя пару минут – простая вывеска с названием и логотипом отеля скрывалась за выступающим фасадом здания.

Дверь была заперта – нужно было звонить. Через секунду уже знакомый женский голос сказал заветное «заходите». Открыть дверь оказалось непросто – она была металлической, а потому тяжелой.

С порога сразу не скажешь, что ты попал в секс-отель. Все указывало на обычную бюджетную гостиницу: маленькое фойе с минимальным количеством света, невысокая стойка ресепшена, за которой сидела хостес. Она узнала мой голос и, улыбнувшись, поприветствовала нас.

- Нам бы все виды комнат посмотреть, - сказал я. - Видел, что у вас есть классы номеров – «люкс», «полулюкс» и «эконом».

- А на «премиум» хотите взглянуть? Это выше «люкса», - поинтересовалась девушка.

- Конечно, только «за», - согласились мы.

Встречавшая нас сотрудница отеля не нарушала заветы франшизы, прописанные на ее сайте. Она не спросила ни наших имен, ни причин прийти сюда. Даже возраст не уточнила. Ее заинтересовало лишь то, как мы узнали об их заведении.

- Просто листали новости, увидели рекламу. Захотелось посмотреть, что тут и как, - сказал я.

Удовлетворившись ответом, хостес вышла из-за стойки и повела нас в «премиум».

Номер назывался «Стриптиз». Логично, что основным атрибутом здесь был металлический шест от пола до потолка. Он располагался на невысокой платформе. Позади него было огромное зеркало во всю стену со светодиодной лентой по краям. На небольшом расстоянии от места для танца стоял красный диван.

- Этот номер стоит 2510 рублей за час, - заглядывая в прайс-лист, сказала девушка. - Но выгоднее, конечно, брать тариф «Ночь», с десяти вечера до десяти утра. Стоит это 5780 рублей.

Кроме того, в комнате стояла огромная двуспальная кровать с четырьмя цепями с фиксацией для рук и ног, джакузи с подсветкой, в которое могло влезть даже больше двух человек, матрас для «влажных игр». У входа висел кондиционер, а на стене напротив дивана - плазменный телевизор.

- А фильмы для взрослых у вас можно будет взять? - поинтересовался я.

- Сейчас у нас таких нет, - ответила девушка. - Но телевизор показывает больше трехсот каналов. И в их числе есть эротические.

В дверь отеля позвонили. Извинившись, хостес побежала встречать гостей. Это дало мне шанс подробнее изучить номер.

Так выглядит ванная комната.Фото: Максим ТРЕТЬЯКОВ

Начал с ванной комнаты. Но кроме поручней для фиксации в тесной душевой кабине там ничего не было. Все самое интересное располагалось вне санузла. Над кроватью висело еще одно большое зеркало. Кажется, это является одной из фишек отеля. Окно во всю стену было заклеено фотообоями, чтобы уединение не было запечатлено квадрокоптером или особо ловким фотографом. Под ним располагалась длинная мягкая полка. На ней лежали презервативы и «девайсы»: маска, похожая на карнавальную, две плетки с разными наконечниками, кляп и бережно упакованный в прозрачную ткань «предмет». Все это, а также джакузи, было проиллюстрировано наклейкой с надписью «Произведена дезинфекция». На кровати и шесте, правда, такой не было. Здесь же лежали пульты от телевизора и книжка с изображением поз для матраса, кровати, мягкого треугольника, использовавшегося для фиксации рук, и инструкции к «игрушкам».

Спустя десять минут изучения интерьера к нам вернулась девушка.

- Извините, а вот игрушки у вас лежат… Чем они дезинфицируются? - поинтересовался я.

- Специальными средствами, которые прошли санитарно-эпидемиологические проверки. Дезинфекцию проходит все: шест, джакузи, кровать, диван, «игрушки»… Сам номер дополнительно очищается озонатором перед следующими гостями. Для нас самое главное - стерильность и приватность, - улыбаясь, добавила хостес.

Набор игрушек в красной комнате.Фото: Максим ТРЕТЬЯКОВ

Здесь живет граф Дракула?

Из «Стриптиза» мы отправились в «Готику». Этот номер - класса «люкс». Название полностью оправдывало внешний вид: вокруг мрачно, серые стены, вставки из черного дерева. У стены напротив кровати стоял крест в виде буквы «Х». На нем были две цепи с фиксацией для рук. Рядом - целая витрина с плетками, масками и другими «игрушками». Всего их было около десяти. У креста - клетка, внутри которой лежал «знаменитый» непромокаемый матрас, ничем не отличающийся от того, который вы видели в школе на уроках физкультуры.

- Этот номер пользуется у нас большой популярностью, - сказала девушка. - Час стоит 1700, а ночь - 4630.

«Да уж. Наверно, оправдано в сравнении с другими номерами», - удивленно подумал я, разглядывая кровать с фиксацией для головы и рук.

Рядом с клеткой стоял столик с вином, двумя стаканами, парой конфет и блюдцем с драже.

- Вино у нас идет в подарок к номерам класса «премиум» и «люкс», - рассказывает хостес. - В зависимости от ваших предпочтений можно выбрать красное или белое.

- Еду в номер тоже можно заказать? - спросил я, указывая на буклет с изображениями пиццы, принадлежащий, видимо, близлежащему кафе.

- Да, пиццерия работает до часа ночи.

- А если, допустим, мы захотим заказать еду позже? Можно будет встретить курьера в номере?

- Да, конечно, - немного поразмыслив, ответила девушка.

Уже направляясь к выходу из номера, я заметил висящий на стене маленький телефон. Как объяснила хостес, он используется для связи с администрацией, а также в экстренных ситуациях. Интересно, часто ли возникают такие? Хотя говорить об этом рано: открылись-то они недавно.

Вино идет в подарок к некоторым номерам.Фото: Максим ТРЕТЬЯКОВ

Меня тут не было

Следующие номера, которые нам показывали, мало чем отличались друг от друга. Разве что дизайном и представленными «девайсами». Например, в премиальном «Острове» стояла так называемая «машина любви». Не думаю, что стоит описывать ее вид и главную «деталь». Такой же прибор стоял в другом «премиуме», «Свинге». Только там он был автоматическим и не требовал усилий постояльца.

- Что насчет звукоизоляции? - вдруг спросил я.

- Мы пока что не жаловались, - улыбнулась девушка. - И никто из постояльцев тоже. Не думаю, что вы услышите чьи-то крики. Или кто-то услышит ваши.

- А видеонаблюдение? - решилась поинтересоваться моя спутница. - Я на сайте читала, что у вас ведется видеозапись. В номерах такого нет?

- Нет, что вы! - поспешила успокоить хостес. - Камеры у нас стоят только в коридорах, чтобы здесь не ходили посторонние.

Проходя по этим темным коридорам, которые освещались одной-двумя лампами, мы заметили в одном из номеров мужчину и женщину. Это были уборщики, которые дезинфицировали комнату после посетителей. «Нелегкая у них работа», - подумал я.

В одной из комнат класса «полулюкс» с ярко выраженной восточной тематикой были веревки. С их помощью человека можно подвешивать к потолку. Надеюсь, только за руки и ноги. В «полулюксе» «Восток» не было ничего интересного, кроме причудливой округлой формы кровати.

- Если мы захотим взять этот номер, можно ли будет у вас попросить «игрушки»? - спросил я.

- Такая практика у нас не распространена, - сказала хостес. - Но, так как мы открылись недавно, навстречу посетителям стараемся идти. Думаю, и в вашем случае поможем.

Экскурсия завершилась у ресепшена, когда девушка рассказывала, как происходит бронирование отеля.

- Да, паспорта ваши будут нужны. Ни в какие электронные базы данных мы вас не заносим. Только на бумажные носители и лишь на время пребывания в отеле. Забронировав комнату, вы приезжаете, называете имя и проходите в свой номер. После выселения данные о вас уничтожаются с наших носителей.

К слову, хостес ни разу не усомнилась в серьезности наших намерений забронировать здесь номер. Она уверенно рассказывала о применении всех предметов отеля, о том, что можно делать и что нельзя. Даже несмотря на иронию, прорывавшуюся в некоторых наших вопросах.

КСТАТИ

А легально ли?

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, жалоб на это заведение пока не поступало. В целом же помещения, рассчитанные на оказание гостиничных услуг (наш отель зарегистрирован в качестве заведения, предоставляющего услуги гостиницы), могут находиться на первых этажах жилых домов в нежилых помещениях. У них должен быть отдельный вход, который расположен вне подъездной части дома. Также отелям необходимо иметь систему пожарной безопасности, а номера должны быть звукоизолированы.

Вопросы тут скорее к «специализации» гостиницы. Они вполне могут возникнуть у жильцов дома и народных активистов, которых не устроит присутствие секс-отеля у мест проживания. В этом случае можно обратиться в полицию с жалобой на непристойное «содержание» номеров. Но выявят ли органы правопорядка нарушения? Этот вопрос пока остается открытым. В полиции подробностей о новом отеле пока не знают. Но обещали выяснить, насколько он легален. В случае возникновения шума правоохранители советуют жаловаться в административную комиссию района. Там могут выписать штраф.

- Да, наличие у места нашего проживания подобных «заведений» нас не устраивает, - говорит один из жителей дома, в котором расположена гостиница. - Но сейчас это не главная наша проблема. У нас существуют разногласия с владельцем всего здания, который и сдает отелю первый этаж. На встречах с ним мы поднимали вопрос о закрытии этого места.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Если жильцы против - заведению не выжить

- В российском обществе такие заведения неприняты и считаются притонами. При любых обстоятельствах людям это неприятно, соответственно, будут поступать жалобы, - считает юрист Андрей Смирнов. - И здесь есть несколько вариантов. Первый: если постояльцы отеля шумят, то собственники жилья могут обратиться в полицию с заявлением о нарушении «закона о тишине». Второй - обращение в Государственную жилищную инспекцию. Даже если входная группа находится вне подъездной части дома, есть шанс обратить внимание правоохранителей на рекламу, вывеску. На то, что она оскорбляет чьи-либо чувства и достоинства, предрасполагает к растлению несовершеннолетних.

Еще одной мерой защиты граждан может быть претензия к самому входу в заведение. Необходимо узнать, есть ли разрешение на установку входной группы именно там, где она расположена. В случае ее нахождения на общедомовой территории также нужно выяснить, есть ли разрешение от собственников жилья. Если такового нет, необходимо обращаться с заявлением в суд. Тогда владельцу заведения необходимо будет снести вход, без которого отель не сможет существовать.

Как минимум, посредством обращений в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию заведению можно сделать негативную рекламу, и оно окажется невыгодным. Если сильно постараться, найти нарушения законодательства, привлечь внимание СМИ и общественности, то волей правоохранительных органов можно отель и вовсе закрыть.

Если же говорить в общем, то в многоквартирных жилых домах можно открывать все, что не запрещено нашим законодательством: заведения общественного питания, дошкольного, начального и дополнительного образования, офисы, торговые точки, клубы, кружки. Все это должно быть согласовано с собственниками жилья. Кроме того, заведения не должны нарушать условий комфортного проживания посредством шумов, неприятных запахов, временных факторов - таких, как режим работы и многие другие.