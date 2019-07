Выходные в Воронеже: израильское кино, день трезвости

ФЕСТИВАЛЬ ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО

В Воронеже проходит фестиваль израильского кино. В программе форума, идет в кинотеатре «Спартак», лучшие фильмы.

26 июля в 19:00 приключения «Абулеле». Старший брат 10-летнего Адама погиб в автокатастрофе год назад. Он, как и его родители, изо всех сил старается справиться со своим горем, но чувствует себя очень одиноким. Всё меняется, когда мальчик встречает древнего монстра Абулеле. Местные легенды рассказывают, что Абулеле чрезвычайно опасны, но на самом деле, они, оказывается, весьма дружелюбные и игривые существа. Чтобы спасти своего нового друга, мальчику придется оставить прошлое позади и понять, что когда действительно кого-то любишь, ты не одинок. Фильм демонстрируется на языке оригинала с закадровым переводом из кинозала.

27 июля в 19:00 драма «Спасти Нетту», получивший на «Иерусалимском кинофестивале» «Приз зрительских симпатий». Фильм выдающегося израильского режиссёра Нира Бергмана рассказывает о четырёх женщинах, жизнь которых кардинальным образом изменилась после знакомства с мужчиной по имени Нетта. Юмор, драма, любовь и надежда – всё это рисует портрет семейных отношений и родительских чувств в современной жизни. Фильм демонстрируется на языке оригинала с закадровым переводом из кинозала.

28 июля в 19:00 драма «Отец наш» - 3 награды и 11 номинаций «Израильской киноакадемии» и «Иерусалимского кинофестиваля». Овадия, охранник ночного клуба в Тель-Авиве, принимает предложение главаря местной мафии заняться рэкетом, рассчитывая заработанными деньгами оплатить лечение бесплодия жены. После удачного лечения и наступления беременности Овадия хочет выйти из преступного бизнеса. Но это оказывается невозможно, и он сам становится жертвой шантажа...

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

26 июля в Воронеже пройдет бесплатная пешая экскурсия «Литературное былое».

Экскурсоводы расскажут, как история Воронежа отражена в творчестве наших земляков – поэтов Кольцова и Никитина, а также писателей Платонова и Бунина. Обещают и сообщить интересные факты о роли в судьбе столицы Черноземья таких литературных корифеев как Толстой, Чехов и Островский.

Экскурсия начнется в 18.00. Место сбора - памятник Платонову (пр. Революции, 24). Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-960-127-19-92. Количество мест ограничено.

ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ

Два дня, 26 и 27 июля, в Центральном парке пройдет «Праздник трезвости и здоровья».

На площадке около мемориала развернется выставка о трезвом и здоровом образе жизни, пройдут мастер-класс «Как бросить курить легко и быстро» и консультации на тему избавления от алкогольной зависимости, Никитинская библиотека привезет книжки про ЗОЖ. Воронежцев ждут конкурсы, разгадывание викторин, кроссвордов и ребусов, настольные и интеллектуальные игры, конкурс детских рисунков на тему «Трезвость и ЗОЖ», мастер-класс от художника-оформителя и арт-педагога по рукоделию и народному творчеству Елены Абросимовой, мастер-класс по созданию оригинальных открыток.

Запланированы флешмоб в стиле русской вечерки, выступление ансамбля казачьей песни «Станичники», активные спортивные игры в русском народном стиле, показательное выступление мастера спорта России по гиревому спорту, многократного чемпиона и рекордсмена области Александра Лунева.

Начало в 16.30, вход свободный.

МУЗЕЙ В КИНО «Каналетто и искусство Венеции»

27 июля в 15.00 покажут очередной фильм из цикла про художников. Экскурс в жизнь и творчество одного из ведущих живописцев Венеции Джованни Антонио Каналя, известного также как Каналетто. Никакой другой художник в мире не сумел настолько точно передать саму суть и притягательность этого города. В ленте представлено впечатляющее собрание его картин, рисунков и репродукций. Также зрителей ждёт увлекательное путешествие по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатлённых на полотнах Каналетто. В качестве гидов и по выставке, и по Венеции выступят кураторы фонда Королевской коллекции и ведущие эксперты по истории великого европейского города.

.

ТЕАТР В КИНО «Кармен-сюита/Петрушка»

28 июля в 18.00 Волей афиши в один вечер объединяются два спектакля, когда-то изменившие ход балетной истории. «Петрушка» Стравинского, впервые увидевший сцену в начале ХХ века, открыл западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию; а «Кармен», свободная и откровенная, стала настоящим вызовом для советской сцены. «Кармен» поставил кубинец Альберто Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой. Там, где ждали исключительно любовных страстей, получилась мощнейшая история о том, что свобода - важнее всего. Этот спектакль пережил смену власти и продолжает оставаться в числе самых любимых зрителями балетов. «Кармен» зрители увидят в той же редакции, что была поставлена для Майи Михайловны, а вот «Петрушка» - премьера сезона Большого театра. Новую трактовку трагической истории представил словенский хореограф Эдвард Клюг. Его постановка стилистически совсем не похожа на знаменитый балет Фокина: здесь нарочитая стилизация и движений, и костюмов «а ля рус» подчеркивает абстрактность истории. Но главное в «Петрушке» остаётся неизменным: вера в бессмертие души, отчаянный поиск свободы и любви, борьба маленького Петрушки с всесильным кукловодом…

.

КРАСОТЫ РОССИИ

В самом центре Воронежа открылась бесплатная уличная выставка. На площадке перед кинотеатром «Спартак» можно увидеть экспозицию «Моя Планета. Сокровища России». Она собрана из лучших фотографий уголков России, присланных на конкурс. Воронежцы увидят 42 снимка, сделанных путешественниками и фотолюбителями на просторах нашей огромной страны.

Тема выставки - национальные и культурные символы России, богатая культура народов страны во всем ее многообразии и самобытности. На снимках запечатлены природные памятники, уникальные ландшафты, территории, связанные с важными историческими событиями, паломничеством и многим другим.

Фотограф_Евгений Суетинов

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ШЕДЕВРЫ ИЗ ЛИПЕЦКА

В выставочном зале музея имени Крамского открылась новая экспозиция. «XX век – ты сердца частица» - выставка из фондов картинной галереи имени Сысоева (филиала Липецкого художественного музея).

Выставка объединяет работы 15 авторов, в том числе основателей галереи, и представляет 40 произведений живописи и графики в жанре портрета, пейзажа, натюрморта.

- Экспозиция охватывает все многогранные стороны истории нашей страны: революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну, труд и быт советского колхозного крестьянства, повседневной жизни советских граждан и дает возможность по-новому взглянуть на ушедшую эпоху СССР, - отметили в музее.

Выставка продлится до 31 июля.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ

В Воронежском центре современного искусства можно посмотреть экспозицию Евгении Ножкиной "Скользкий путь".

Очередная выставка художницы собрала в одном проекте не свойственные ей работы: не показанные публике эксперименты с материалами, формами, с новыми темами, а также работы, выставлявшиеся в других городах, но не экспонировавшиеся в родном Воронеже. Объединяет их временной период - с 2015 года по сегодняшний день - и место создания - мастерские ВЦСИ.

Вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ