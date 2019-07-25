Воронежские власти в Масловской промзоне создадут суперусловия для бизнеса

24 июля губернатор Александр Гусев провел совещание на тему строительства зоны для малого и среднего предпринимательства в индустриальном парке «Масловский».

Для этих целей выделены два земельных участка: площадью 10 га — в северной части парка и около 14 га — в южной. На второй территории предполагается также возведение производственного корпуса для размещения малых и средних предприятий. Проектирование объекта завершится в сентябре, после чего будут заключены контракты на строительно-монтажные работы. Сдать корпус в эксплуатацию планируется в июле следующего года. Участники совещания отметили, что никаких технических сложностей в осуществлении проекта нет, для предпринимателей будут созданы все необходимые условия.

Параллельно правительство Воронежской области к сентябрю этого года детализирует условия для инвесторов. Приоритетом является доступная цена аренды для малого и среднего бизнеса, а также приемлемая стоимость энергоресурсов. Власти региона не будут «зашивать» капитальные затраты в арендную плату, что усилит привлекательность предложения. Помимо этого, резиденты смогут рассчитывать на действующие экономические преференции в ИП «Масловский». Это им позволит оптимизировать вложения в создание, запуск и эксплуатацию производств.

Губернатор поставил задачу в ближайшее время провести необходимые расчеты, включая величину арендной платы.

— Эту работу в течение августа нужно сделать, чтобы к моменту окончания проектирования мы с полным пакетом документов для резидентов могли начинать с ними работать, — резюмировал глава региона.

Стоит отметить, что для отбора и размещения потенциальных резидентов при департаменте экономического развития области сформирована специальная комиссия, которая рассматривает заявки предпринимателей. В случае положительного решения заключается соответствующий договор о субаренде, а также соглашение между инвестором и департаментом предпринимательства и торговли области. Уже есть решения по трем резидентам, которым выделены земельные участки в южной части «Масловского». Это ООО «Карбофер Метсервис», ООО «Химагрегат» и ОАО «Автоген».

Автор: Мария САННИКОВА