Полгода мусорной реформе в Воронеже: как сэкономить на оплате и избежать свалок

Полгода за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в Воронеже и пригороде отвечает региональный оператор. Горожане уже привыкли к новым квитанциям за эту услугу. Но как работает новая система? Где дает сбои, и с какими проблемами столкнулись воронежцы, перейдя на новые правила?

Мусорная реформа в Воронеже прошла без серьезных коллапсов, с которыми столкнулись другие города. Сообщения о свалках периодически, конечно, появлялись, но не чаще, чем в дороферменную эпоху.

КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЗА СОСЕДА

По новым правилам за содержание контейнерной площадки отвечает ее собственник. В этой роли может выступать муниципалитет или управляющая организация (УК, ТСЖ), тот, на чьей территории расположены контейнеры. Именно в их задачи входит вовремя вызывать спецтранспорт для вывоза отходов, не допускать перенакопления мусора, согласовывать график вывоза и ежемесячно подсчитывать объем образованных отходов. От последнего, кстати, зависит сумма в квитанции. Поскольку объем отходов на контейнерной площадке по итогам месяца может меняться, то меняется и сумма платежа. Чем меньше отходов произвели жители дома, тем меньше будет платеж. Тут может возникнуть закономерный вопрос: а если контейнеры используют жильцы соседних домов или магазины, не относящиеся к этой контейнерной площадке и, соответственно, не оплачивающие вывоз мусора с нее? Как не платить за чужой мусор? В этом случае закон разрешает ограничить доступ посторонних лиц к местам сбора мусора, если участок под площадкой оформлен в общедолевую собственность. Принять такое решение вправе жильцы на общем собрании.

Сэкономить на оплате услуги по вывозу мусора можно и при помощи раздельного сбора отходов. Можно сдавать отдельно пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Для их сбора на многих площадках установили сетки. Пока эта услуга для горожан бесплатна, и объем пластика вычитается из общего количества мусора.

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЮТСЯ СВАЛКИ?

Зачастую в местах сбора отходов образуются свалки. По оценкам специалистов регионального оператора по обращению с ТКО это происходит по нескольким причинам. Например, если контейнерная площадка расположена неудобно для жильцов, или находится по соседству с частным сектором, где процесс сбора отходов не налажен. Или в контейнеры несут тару из соседней торговой точки .

- Бывает, что погрузке отходов мешает припаркованный у контейнерной площадки автотранспорт жильцов, - рассказали в пресс-службе ОАО «Экотехнологии». – Тогда водитель мусоровоза отправляется по другим адресам, а позже возвращается, чтобы забрать мусор, если доступ к площадке открыт.

Еще одной распространенной причиной перенакопления отходов становится некорректный подсчет объема собранных отходов и вытекающий из этого несвоевременный заказ техники для их вывоза.

Задача определения схемы размещения контейнерных площадок лежит на администрации города или поселения. Они же отвечают за оборудование площадок и ведение их реестра. Место расположения могут выбрать и сами жильцы по обязательному согласованию с УК и управой района.

А ЕСЛИ В КВИТАНЦИИ ОШИБКА

Бывает, что в квитанции указываются ошибочные данные, например, о количестве жильцов в частном доме. В этом случае собственнику нужно обратиться в офис ОАО «Экотехнологии». Адреса и контакты территориальных офисов компании можно найти на сайте: http://www.ecotech-vrn.ru/contacts/. Для подтверждения данных нужно предоставить выписку из домовой книги. Региональный оператор внесет изменения в базу данных и сделает перерасчет платы за услугу.