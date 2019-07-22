Лучшие добровольные пожарные Нововоронежской АЭС работают в УПТК и ЦЦР

В этом году на площадке ПСЧ-14 встретились 18 команд различных подразделений атомной станции: 14 мужских и 4 женских. В составе каждой команды четыре бойца.

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Соревнования проходили в два этапа. Первый – теоретический. Капитаны команд должны были за пять минут ответить на 10 вопросов теста. Однако первый заполненный бланк был сдан через 1 минуту 15 секунд. Последний – через 3 минуты 30 секунд.

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Второй этап соревнований – практический – эстафета. Количество заданий и их сложность для мужских и женских команд отличалась. Женщины выполняли четыре задания, мужчины – пять. Доложить о пожаре и потушить горящую бочку; преодолеть препятствие и потушить двигатель; попасть в мишень из пожарного рукава и наполнить водой ёмкость; правильно одеться, пробежать по лабиринту и потушить горящий поддон с маслом – вот задания для женских сборных. Мужчины в дополнение к этому списку должны были всей командой потушить разлив машинного масла площадью более 2м2. Судьи на каждом этапе следили за скоростью и правильностью выполнения задания. За ошибки начислялись штрафные секунды.

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По сумме результатов лучшей женской сборной стала команда Цеха централизованного ремонта (ЦЦР), на втором месте Отдел радиационной безопасности (ОРБ), на третьем – Цех обеспечивающих систем (ЦОС).

Среди мужских команд призовые места распределились так: на первом месте Управление производственно-технологической комплектации (УПТК), на втором – Цех обеспечивающих систем (ЦОС), на третьем – Реакторный цех энергоблока № 5 (РЦ-5).

«Эти соревнования позволяют развивать различные навыки, умения и компетенции сотрудников Нововоронежской АЭС. Движение добровольных пожарных дружин зародилось именно на нашей атомной станции. Это и спорт, и безопасность, и объединяющая идея. А ещё это тёплая дружеская атмосфера, которая с каждым разом делает наш коллектив ещё крепче», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, соревнования добровольных пожарных дружин проводятся на НВАЭС с начала 80-х годов. В 2017 и 2018 годах учебный полигон ПСЧ-14 принимал дивизиональные чемпионаты Концерна «Росэнергоатом». Оба года сборная Нововоронежской АЭС становилась лучшей. В 2019 году такие соревнования пройдут на Балаковской АЭС.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС