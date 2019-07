Выходные в Воронеже: фестиваль спорта, красоты России на фото

ГАРДЕНИНСКИЙ КОМПЛЕКС

19 июля воронежцев приглашают на бесплатную пешую экскурсию «Гарденинский комплекс».

- Участники смогут посетить Воронежский дворец, построенный в стиле «петровского барокко». В программе рассказ о судьбе памятника первому русскому императору в годы Великой Отечественной войны. Маршрут пройдет через Тихвинскую церковь, здание «Ноева ковчега» и музей «Арсенал», - сообщили в туристско-информационном центре.

Участников ждут в 18.00 в Петровском сквере. Записаться на экскурсию можно по телефону 7 (960) 127-19-92.

КРАСОТЫ РОССИИ

В самом центре Воронежа открылась бесплатная уличная выставка. На площадке перед кинотеатром «Спартак» можно увидеть экспозицию «Моя Планета. Сокровища России». Она собрана из лучших фотографий уголков России, присланных на конкурс. Воронежцы увидят 42 снимка, сделанных путешественниками и фотолюбителями на просторах нашей огромной страны.

Тема выставки - национальные и культурные символы России, богатая культура народов страны во всем ее многообразии и самобытности. На снимках запечатлены природные памятники, уникальные ландшафты, территории, связанные с важными историческими событиями, паломничеством и многим другим.

Фотограф_Евгений Суетинов

В ДИВНОГОРЬЕ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

20 июля из столицы Черноземья снова отправится электричка в Дивногорье. На ней можно съездить на две обзорные экскурсии на выбор. Посмотреть Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, познакомиться с обителью, пещерным храмом, увидеть нерукотворные Дивы, помолиться у чудотворной иконы Сицилийской Божией Матери, узнать о жизни монахов. Или сходить на экскурсию «Летопись Дивногорья» - побродить по меловым склонам, посмотреть Маяцкое городище, пещерный комплекс с храмом Сицилийской Иконы Божией Матери.

Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 9.10 (идет через станции Березовая роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски). На станцию Дивногорская (где расположен мужской монастырь) электропоезд прибудет в 11.30, на площадку «143 км» (где находится музей-заповедник «Дивногорье») электричка придет в 11.35. В конечном пункте, Копанище, состав окажется в 11.41.

Обратно электричка выйдет из Копанища в 15.55, заберет пассажиров из Дивногорья в 16.01, из Дивногорского монастыря - в 16.05. В Воронеж поезд прибудет в 18.18.

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

Международный день бокса в столице Черноземья отметят фестивалем спорта. 20 июля в Центральном парке пройдет большой спортивный праздник, где будут представлены разные виды спортивных состязаний. Спортсмены не только покажут свои навыки, но и дадут советы начинающим на мастер-классах. Запланировано общение с действующими чемпионами Воронежской области и титулованными ветеранами спорта.

Начало фестиваля спорта в 11.00, вход свободный.

МУЗЕЙ В КИНО: «Рембрандт»

20 июля в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. Любую выставку, посвященную творчеству Рембрандта, ждут с нетерпением, но новый совместный проект лондонской Национальной галереи и амстердамского Государственного музея - это не просто выставка, а беспрецедентное собрание работ великого голландца. У зрителей есть возможность не только узнать историю художника, но и понаблюдать за процессом подготовки экспозиции столь серьезного масштаба, организацией которой занимались два крупнейших мировых музея. Выставка фокусируется на поздних годах жизни Рембрандта, его самом плодотворном периоде - созданные им в это время шедевры справедливо считаются его определяющими работами, именно они сформировали наше представление об этом художнике и его творчестве.

.

МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ

21 июля в музее имени Крамского завершается серия мастер-классов по графическим техникам от художника Виктории Афанасьевой. Она окончила художественно-графический факультет Воронежского педуниверситета, автор иллюстраций к книге «Воронежский край - история зверей и птиц».

На заключительном мастер-классе Виктория Афанасьева познакомит с таким старейшим инструментом рисования, как сангина, и принципами изображения с помощью нее человеческой руки. Участники овладеют приемами изображения объемной формы, правильных пропорций элементов и структур, а также положений руки в ракурсе.

Сангина - это палочка из каолина и оксидов железа, ее еще называют красный мел.

Занятие «Рисование руки сангиной» начнется в 12.00 и продлится полтора часа.

ТЕАТР В КИНО «Все о Еве»

21 июля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" театральная трансляция из Лондона - "Все о Еве". Стареющая театральная дива, столкнувшаяся с юной амбициозной звездочкой, двуличность, интриги, жестокость, царящие за кулисами роскошных подмостков и в тени сияющих софитов… Знакомый сюжет о предательстве, старении и одиночестве, который, в постановке ван Хове приобретает трагический надрыв, достойный пера Шекспира. Особенно в исполнении таких мощных актрис, как давно доказавшая свою состоятельность в любом амплуа Джиллиан Андерсон, и молодая, но уже умеющая удивлять Лили Джеймс. Однако, этот сюжет - не просто о стареющей актрисе. Это театральный триллер, производственная драма и сатира на нравы мирка жестокой индустрии. Постановка Иво ван Хове - это эффектный, современный, умно выстроенный механизм, в котором каждый из превосходного ансамбля актеров идеально выполняет свою задачу.

.

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.

ШЕДЕВРЫ ИЗ ЛИПЕЦКА

В выставочном зале музея имени Крамского открылась новая экспозиция. «XX век – ты сердца частица» - выставка из фондов картинной галереи имени Сысоева (филиала Липецкого художественного музея).

Выставка объединяет работы 15 авторов, в том числе основателей галереи, и представляет 40 произведений живописи и графики в жанре портрета, пейзажа, натюрморта.

- Экспозиция охватывает все многогранные стороны истории нашей страны: революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну, труд и быт советского колхозного крестьянства, повседневной жизни советских граждан и дает возможность по-новому взглянуть на ушедшую эпоху СССР, - отметили в музее.

Выставка продлится до 31 июля.

СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ

В Воронежском центре современного искусства можно посмотреть экспозицию Евгении Ножкиной "Скользкий путь".

Очередная выставка художницы собрала в одном проекте не свойственные ей работы: не показанные публике эксперименты с материалами, формами, с новыми темами, а также работы, выставлявшиеся в других городах, но не экспонировавшиеся в родном Воронеже. Объединяет их временной период - с 2015 года по сегодняшний день - и место создания - мастерские ВЦСИ.

Вход свободный.