Как воронежцам получить отсрочку от армии

Для многих парней лето – это пора волнений. Как быть, если осенью ты хочешь пойти учиться, а у военкомата на тебя другие планы? «КП-Воронеж» призывает получать отсрочку только законными способами. О них нам рассказали сотрудники отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Воронежской области и начальник второго отдела ВГУ Сергей Борисов.

Выпускнику школы

Выпускникам школы стоит волноваться о результатах экзаменов, но не о грядущей обязанности отдать долг родине. Государство гарантирует им возможность поступить в вуз до начала осеннего призыва.

- Из школы обычно выпускают в конце июня. Совершеннолетний молодой человек должен в двухнедельный срок принести аттестат в военкомат. И по закону «О воинской обязанности и военной службе» ему дадут отсрочку до 1 октября - до начала призыва. Позже, если он успешно поступит в вуз, ему дадут отсрочку для получения высшего образования, - объясняет Сергей Борисов.

Бакалавру

Срок обучения на бакалавриате - четыре года. Все это время действует отсрочка, и парня точно не заберут в армию. Но как только он получает диплом бакалавра и его отчисляют из вуза, отсрочка прекращает действовать, даже если молодой человек хочет продолжить учиться.

- Как такового времени для поступления в магистратуру закон не предусматривает, - объясняют сотрудники отдела подготовки и призыва граждан военного комиссариата Воронежской области. - Человек заканчивает бакалавриат, и может быть сразу же призван на военную службу. Желание поступить в магистратуру не является основанием для предоставления отсрочки. Она дается только обучающемуся, а не желающему учиться.

И все же шанс стать магистром, не теряя год в казарме, у парней есть. И называется он «последипломный отпуск».

- Если человек хочет продолжить обучение по программе магистратуры, он может подать в деканат заявление на получение последипломного отпуска. Тогда ректор отчислит его только 31 августа. На факультете дадут соответствующую справку, которую нужно отнести в военкомат. И все время до конца лета выпускник-бакалавр спокойно заниматься поступлением. Иногда в военкомате не хотят принимать такие справки, мол, не положена отсрочка в этом случае. Но это не так, здесь все по закону, - объясняет Сергей Борисов.

Не имеет значения, учится парень на «бюджете» или на платной основе. Но помните: поступать в магистратуру нужно в тот же год, когда окончили бакалавриат, иначе отсрочки не будет.

Магистру

Если парень поступает в магистратуру на очное отделение, ему дают отсрочку на время учебы - на два года. Если после этого он захочет идти в аспирантуру, должен действовать по той же схеме - просить последипломный отпуск и отчисляться 31 августа.

Заочникам и вечерникам

Самое большое волнение обычно испытывают парни, которые поступают на заочное или очно-заочное (вечернее) отделение магистратуры.

В отделе подготовки и призыва граждан военного комиссариата региона на эту тему говорят следующее:

- Закон определяет, что отсрочка предоставляется только обучающимся на очном отделении. Если человек поступает на заочное, его могут забрать в армию.

Почти то же самое рассказал Сергей Борисов:

- Если человек поступил на «заочку» или на вечернее отделение, то по закону отсрочка не положена.

В законе «О воинской обязанности и военной службе», п. 2 ст. 24, говорится о том, что «право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения». Вроде бы понятно: «заочников» точно призовут. А что будет со студентами очно-заочного отделения? Об этом мы спросили студента ВГУ Михаила, который учится в магистратуре на «вечерке»:

- В законе ничего про очно-заочное отделение не говорится. Я поступил на него и принес соответствующую справку в военкомат. Мне сказали: «Если в справке есть слово «очное», то все в порядке» - и дали отсрочку.

Вот такая брешь в законе. Можно попробовать воспользоваться ею, но гарантий, что вам повезет так же, как Михаилу, никто не дает.

Специалистам

Человек с дипломом специалиста может продолжить обучение в магистратуре, но отсрочка ему не положена.

Вот что об этом говорится в законе «О воинской обязанности и военной службе», все тот же п. 2 ст. 24: «Право на отсрочку… имеют граждане, обучающиеся по очной форме… по программам магистратуры, если обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра…»

Иными словами, если у студента магистратуры уже есть диплом специалиста – это основание не давать ему отсрочку. И даже «фокус» с последипломным отпуском тут не поможет: его могут призвать во время учебы.

Зато если специалист захочет сразу пойти в аспирантуру, в этом ему никто мешать не будет. Алгоритм действий уже известен: получаем последипломный отпуск и спокойно занимаемся поступлением.

Аспирантам

Отсрочка действует на протяжении всего обучения в аспирантуре - три года (по некоторым специальностям четыре). При необходимости можно получить еще полгода дополнительно, чтобы успешно завершить обучение.

- Если кандидатская диссертация находится в стадии разработки, то человек должен взять об этом справку у начальника отдела аспирантуры. Отнести ее в военкомат, и тогда ему дадут отсрочку - на шесть месяцев максимум, - объясняют во втором отделе ВГУ.

После успешного окончания аспирантуры армии можно не бояться: кандидат наук освобождается от воинской обязанности.

Военная кафедра

Если до конца отсрочки целых три года, а служить не хочется уже сейчас, можно поступить на военную кафедру. Обучающиеся там должны раз в неделю посещать занятия в Учебном военном центре, а в конце съездить на сборы, которые длятся 30 дней. После этого студенту дадут военный билет, и в армию его призывать точно не будут.

- Поступить на военную кафедру могут юноши со второго курса. Сначала нужно пройти медицинское освидетельствование в военкомате, чтобы узнать, годен ли претендент к обучению, - рассказывает Сергей Борисов. - Обычно желающих больше, чем предусмотрено планом от Министерства обороны. Поэтому, чтобы поступить, нужно пройти жесткий отбор. Прежде всего, берут тех, у кого средний балл за прошедшие сессии «4» и «5». Кроме того, претенденты должны хорошо сдать нормативы по физподготовке.

В ВГУ можно пройти обучение по двум программам военной подготовки: офицеры запаса и сержанты запаса. Первые учатся два с половиной года, вторые - полтора. На офицера учиться дольше, зато, если потом человек захочет служить по контракту, у него будет более высокое звание - лейтенант.

Сейчас в ВГУ военные кафедры действуют на десяти факультетах: математическом, экономическом, геологическом, медико-биологическом, химическом, физическом, МО, ГГЭиТ, ФКН, ПММ.

Студенты ВГТУ тоже могут поступить на военную кафедру. После успешного освоения программы воинской подготовки им также присваивается звание лейтенанта с зачислением в запас.

Военные кафедры в ВГТУ.

Желающим взять академический отпуск

Если возникла необходимость на время прекратить учебу в вузе, а отчисляться не хочется, можно взять академический отпуск.

- Чтобы отсрочка сохранилась, он должен быть не больше одного года, - объясняют в отделе подготовки и призыва граждан военного комиссариата Воронежской области.

В ТЕМУ

«Внеучебные» основания для получения отсрочки

В законе «О воинской обязанности и военной службе» прописаны все причины, по которым молодой человек может получить отсрочку от армии.

По состоянию здоровья:

- человек временно не годен по состоянию здоровья.

По семейным обстоятельствам:

- человек постоянно ухаживает за больным близким родственником;

- является опекуном или попечителем несовершеннолетних брата или сестры;

- воспитывает ребенка без матери;

- имеет двух или более детей;

- имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

- имеет ребенка и беременную жену на сроке не менее 26 недель.

По роду деятельности:

- человек поступил на службу в органы внутренних дел, противопожарную службу, органы уголовно-исполнительной системы, таможенные органы;

- поступил в войска росгвардии;

- является депутатом Государственной Думы, законодательного органа субъекта РФ, представительного органа муниципального образования;

- является главой муниципального образования;

- зарегистрирован в качестве кандидата на замещаемые должности или на членство в органах госвласти или органах местного самоуправления.

По другим причинам:

- гражданин жил на территории другого государства, но вернулся в Россию и обратился с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем;

- человек являлся беженцем и приобрел гражданство РФ.

Все эти причины - основания для получения временной отсрочки, но не для окончательного освобождения от военной службы.