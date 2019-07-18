Как воронежцам получить отсрочку от армии
Для многих парней лето – это пора волнений. Как быть, если осенью ты хочешь пойти учиться, а у военкомата на тебя другие планы? «КП-Воронеж» призывает получать отсрочку только законными способами. О них нам рассказали сотрудники отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Воронежской области и начальник второго отдела ВГУ Сергей Борисов.
Выпускнику школы
Выпускникам школы стоит волноваться о результатах экзаменов, но не о грядущей обязанности отдать долг родине. Государство гарантирует им возможность поступить в вуз до начала осеннего призыва.
- Из школы обычно выпускают в конце июня. Совершеннолетний молодой человек должен в двухнедельный срок принести аттестат в военкомат. И по закону «О воинской обязанности и военной службе» ему дадут отсрочку до 1 октября - до начала призыва. Позже, если он успешно поступит в вуз, ему дадут отсрочку для получения высшего образования, - объясняет Сергей Борисов.
Бакалавру
Срок обучения на бакалавриате - четыре года. Все это время действует отсрочка, и парня точно не заберут в армию. Но как только он получает диплом бакалавра и его отчисляют из вуза, отсрочка прекращает действовать, даже если молодой человек хочет продолжить учиться.
- Как такового времени для поступления в магистратуру закон не предусматривает, - объясняют сотрудники отдела подготовки и призыва граждан военного комиссариата Воронежской области. - Человек заканчивает бакалавриат, и может быть сразу же призван на военную службу. Желание поступить в магистратуру не является основанием для предоставления отсрочки. Она дается только обучающемуся, а не желающему учиться.
И все же шанс стать магистром, не теряя год в казарме, у парней есть. И называется он «последипломный отпуск».
- Если человек хочет продолжить обучение по программе магистратуры, он может подать в деканат заявление на получение последипломного отпуска. Тогда ректор отчислит его только 31 августа. На факультете дадут соответствующую справку, которую нужно отнести в военкомат. И все время до конца лета выпускник-бакалавр спокойно заниматься поступлением. Иногда в военкомате не хотят принимать такие справки, мол, не положена отсрочка в этом случае. Но это не так, здесь все по закону, - объясняет Сергей Борисов.
Не имеет значения, учится парень на «бюджете» или на платной основе. Но помните: поступать в магистратуру нужно в тот же год, когда окончили бакалавриат, иначе отсрочки не будет.
Магистру
Если парень поступает в магистратуру на очное отделение, ему дают отсрочку на время учебы - на два года. Если после этого он захочет идти в аспирантуру, должен действовать по той же схеме - просить последипломный отпуск и отчисляться 31 августа.
Заочникам и вечерникам
Самое большое волнение обычно испытывают парни, которые поступают на заочное или очно-заочное (вечернее) отделение магистратуры.
В отделе подготовки и призыва граждан военного комиссариата региона на эту тему говорят следующее:
- Закон определяет, что отсрочка предоставляется только обучающимся на очном отделении. Если человек поступает на заочное, его могут забрать в армию.
Почти то же самое рассказал Сергей Борисов:
- Если человек поступил на «заочку» или на вечернее отделение, то по закону отсрочка не положена.
В законе «О воинской обязанности и военной службе», п. 2 ст. 24, говорится о том, что «право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения». Вроде бы понятно: «заочников» точно призовут. А что будет со студентами очно-заочного отделения? Об этом мы спросили студента ВГУ Михаила, который учится в магистратуре на «вечерке»:
- В законе ничего про очно-заочное отделение не говорится. Я поступил на него и принес соответствующую справку в военкомат. Мне сказали: «Если в справке есть слово «очное», то все в порядке» - и дали отсрочку.
Вот такая брешь в законе. Можно попробовать воспользоваться ею, но гарантий, что вам повезет так же, как Михаилу, никто не дает.
Специалистам
Человек с дипломом специалиста может продолжить обучение в магистратуре, но отсрочка ему не положена.
Вот что об этом говорится в законе «О воинской обязанности и военной службе», все тот же п. 2 ст. 24: «Право на отсрочку… имеют граждане, обучающиеся по очной форме… по программам магистратуры, если обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра…»
Иными словами, если у студента магистратуры уже есть диплом специалиста – это основание не давать ему отсрочку. И даже «фокус» с последипломным отпуском тут не поможет: его могут призвать во время учебы.
Зато если специалист захочет сразу пойти в аспирантуру, в этом ему никто мешать не будет. Алгоритм действий уже известен: получаем последипломный отпуск и спокойно занимаемся поступлением.
Аспирантам
Отсрочка действует на протяжении всего обучения в аспирантуре - три года (по некоторым специальностям четыре). При необходимости можно получить еще полгода дополнительно, чтобы успешно завершить обучение.
- Если кандидатская диссертация находится в стадии разработки, то человек должен взять об этом справку у начальника отдела аспирантуры. Отнести ее в военкомат, и тогда ему дадут отсрочку - на шесть месяцев максимум, - объясняют во втором отделе ВГУ.
После успешного окончания аспирантуры армии можно не бояться: кандидат наук освобождается от воинской обязанности.
Военная кафедра
Если до конца отсрочки целых три года, а служить не хочется уже сейчас, можно поступить на военную кафедру. Обучающиеся там должны раз в неделю посещать занятия в Учебном военном центре, а в конце съездить на сборы, которые длятся 30 дней. После этого студенту дадут военный билет, и в армию его призывать точно не будут.
- Поступить на военную кафедру могут юноши со второго курса. Сначала нужно пройти медицинское освидетельствование в военкомате, чтобы узнать, годен ли претендент к обучению, - рассказывает Сергей Борисов. - Обычно желающих больше, чем предусмотрено планом от Министерства обороны. Поэтому, чтобы поступить, нужно пройти жесткий отбор. Прежде всего, берут тех, у кого средний балл за прошедшие сессии «4» и «5». Кроме того, претенденты должны хорошо сдать нормативы по физподготовке.
В ВГУ можно пройти обучение по двум программам военной подготовки: офицеры запаса и сержанты запаса. Первые учатся два с половиной года, вторые - полтора. На офицера учиться дольше, зато, если потом человек захочет служить по контракту, у него будет более высокое звание - лейтенант.
Сейчас в ВГУ военные кафедры действуют на десяти факультетах: математическом, экономическом, геологическом, медико-биологическом, химическом, физическом, МО, ГГЭиТ, ФКН, ПММ.
Студенты ВГТУ тоже могут поступить на военную кафедру. После успешного освоения программы воинской подготовки им также присваивается звание лейтенанта с зачислением в запас.
Военные кафедры в ВГТУ.
Желающим взять академический отпуск
Если возникла необходимость на время прекратить учебу в вузе, а отчисляться не хочется, можно взять академический отпуск.
- Чтобы отсрочка сохранилась, он должен быть не больше одного года, - объясняют в отделе подготовки и призыва граждан военного комиссариата Воронежской области.
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«Внеучебные» основания для получения отсрочки
В законе «О воинской обязанности и военной службе» прописаны все причины, по которым молодой человек может получить отсрочку от армии.
По состоянию здоровья:
- человек временно не годен по состоянию здоровья.
По семейным обстоятельствам:
- человек постоянно ухаживает за больным близким родственником;
- является опекуном или попечителем несовершеннолетних брата или сестры;
- воспитывает ребенка без матери;
- имеет двух или более детей;
- имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
- имеет ребенка и беременную жену на сроке не менее 26 недель.
По роду деятельности:
- человек поступил на службу в органы внутренних дел, противопожарную службу, органы уголовно-исполнительной системы, таможенные органы;
- поступил в войска росгвардии;
- является депутатом Государственной Думы, законодательного органа субъекта РФ, представительного органа муниципального образования;
- является главой муниципального образования;
- зарегистрирован в качестве кандидата на замещаемые должности или на членство в органах госвласти или органах местного самоуправления.
По другим причинам:
- гражданин жил на территории другого государства, но вернулся в Россию и обратился с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем;
- человек являлся беженцем и приобрел гражданство РФ.
Все эти причины - основания для получения временной отсрочки, но не для окончательного освобождения от военной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU