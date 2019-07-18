Пойдет ли Воронеж по пути киберпанка: сценарии развития города к 2025 году

Левый берег так и останется пригородом? Появится ли в городе «замкадье»? Или ресурсы направят на улучшение существующего? На эти и другие вопросы ответила исследовательская группа НКО «Наш регион». 17 июля на заседании «круглого стола» в пресс-центре «Интерфакс» представитель организации Илья Бейлин озвучил несколько вариантов будущего Воронежа к 2025 году.

«Взрывной рост»

Это сценарий, предполагающий развитие города по инерции. Он основан на поглощении земель, например, Новоусманского и Рамонского районов.

Произойдет уверенное освоение участков, раньше имевших сельскохозяйственное предназначение, а также вырубка леса, расположенного между трассой М-4 и рекой Дон. Застройка за линией федеральной автодороги - это уже формирование воронежского «замкадья», что оставит нерешенными проблемы инфраструктурного развития. Поскольку появятся новые жилые объекты, увеличится количество населения в пределах черты города.

Движущей силой реализации сценария является промышленность, которая послужит стимулом активного инвестиционного процесса. Но изменения, связанные с выходом на планируемые объемы производства, будут видны не раньше 2025 года. Развитие идет по пути концентрации сил на крупных проектах.

Качество образования остается стабильным, но с отрицательной динамикой.

Безусловными минусом продолжает быть транспортная проблема.

Вероятность этого сценария - 70%.

«Разрыв городской ткани»

Этот сценарий представляет собой ответвление «Взрывного роста».

Его важная характеристика - увеличение плотности застройки из-за медленных темпов использования земель. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению качества городской среды, сокращению спроса на рабочую силу. Как результат - снижение миграционной привлекательности города.

Еще одно следствие - нехватка квалифицированных работников для растущих рынков в высокотехнологичных компаниях. Ведь образовательные учреждения не успеют готовить своих выпускников для работы в них, не имея четкого понимания того, какие нужны специалисты.

Из-за массовой потери левобережного леса будет дальше ухудшаться экологическая обстановка.

Такой способ развития оставляет торговые центры базовыми элементами для обслуживания населения, при этом они не позволяют пешеходам свободно передвигаться. Транспортные проблемы будут решаться только традиционным способом - увеличением ширины дорог.

Левобережье по-прежнему останется пригородом.

Вероятность этого прогноза - 70%.

«Альтернатива»

Согласно этому пути, городская политика будет сосредоточена на реновации природных ландшафтов, восстановлении бывших заводских территорий, внедрении новых стандартов качества.

Введение элементов smart city в сотрудничестве с японскими компаниями даст краткосрочные положительные эффекты. Возможно получение рабочих мест жителями левобережья.

Сформируются новые жилые районы на периферии города и вдоль транспортных магистралей. Развитие сервисов по доставке уменьшит зависимость горожан от поездок в магазины. Торговые центры трансформируются в торгово-развлекательные.

Появятся «капсулы» будущего: планируется строительство коттеджей с технологией smart city и города для IT-специалистов, который будет располагаться на трассе Воронеж-Москва, в районе сити-парка «Град».

Вероятность такого будущего - 30%.

«Киберпанк»

Это длящееся настоящее, где явно подчеркнуты изъяны «каменных джунглей», это уже начинающие происходить процессы. Они характеризуются, в основном, ухудшением структуры водоснабжения.

Износ коммунальных сетей составляет 70%. Увеличатся траты на ликвидацию аварий, и тогда некоторые дома проще будет признать ветхими и снести, построить на их месте новые. Водные ресурсы исчерпываются, а качество воды становится все хуже.

Произойдет трансформация отдельных территорий в особые зоны развития без четких географических границ, рост количества охранных предприятий.

Демографическая яма компенсируется миграцией населения из других мест.

Здесь вероятность - 25%.

«Линейный город»

Сценарий намечает концентрацию ресурсов на образовании и промышленности.

Развитие объектов вдоль железнодорожной линии меняет транспортную сетку и план передвижения. Это разгружает дороги по направлению в центр города. Есть незначительный шанс появления нового ЖД вокзала.

Сформируется новый деловой квартал на левом берегу.

Появление новых образовательных учреждений произойдет не раньше 2023 - 2025 годов, однако это поспособствует улучшению общественных пространств и качества стрит-фуда.

Вероятность такого исхода - 20%.

«Сжатие»

Эта стратегия развития предлагает отказаться от расширения границ городского округа и сконцентрировать усилия на внутренних факторах. Совершенствование пространства будет основываться на облагораживании города, повышении эффективности использования его территории, развитии функциональных зон (в первую очередь - исторической).

Плюсом в среднесрочной перспективе является экономия затрат на рост инженерной инфраструктуры.

Город постепенно будет выходить на нормативные показатели обеспеченности основными видами услуг, совершенствовать инфраструктуру.

Опора идет на технократов. Происходит полное игнорирование гуманитарной сферы, накапливаются издержки в социальной сфере.

Вероятность сценария минимальна - 5%.