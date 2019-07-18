Закрепить, но не пережать: нюансы установки детского кресла

В ГИБДД отмечают, что родителей, которые возят детей без специальных устройств, в последнее время стало куда меньше. То ли повлиял внушительный штраф, соизмеримый со стоимостью недорогого кресла, то ли изменилось сознание автомобилистов. Однако перед родителями встают проблемы, связанные с выбором устройства и правильным его использованием. Основные детали этих вопросов по нашей просьбе раскрыл Тарас Шатов, тренер экспертного центра «Движение без опасности», пилот Российской Дрифт Серии.

Тимур Шатов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Выбираем автокресло

Кресла делятся на группы в соответствии с возрастом ребенка. Можно разграничить их примерно так: 0+ - от рождения до года, 1 – от девяти месяцев до четырех лет, 2 – от трех до семи лет, 3 – от шести до двенадцати лет. В детском кресле 0+ ребенок полулежит, в автолюльке находится в горизонтальном положении.

Марок и моделей кресел много, запутаться легко. Сверяемся с рейтингами безопасности таких устройств (например, на немецком сайте www.adac.de). Выясняем, какая репутация у производителя. Обращаем внимание, есть ли у конкретного кресла сертификат.

Смотрим на материалы, из которых сделано устройство. Например, на сиденье из клеенчатого материала ребенок будет потеть.В местах, где ремень касается кожи, должны быть мягкие вставки, иначе при торможении малыш может получить травму.

Выбирать кресло лучше с ребенком – можно прикинуть, насколько ему в нем комфортно.Дети постарше уже подают сигналы, нравится ли устройство или нет. Для них часто важен цвет. В кресле одной и той же модели, но разной расцветки ребенок может или сидеть с удовольствием – или капризничать.

Правильная установка

Если в вашей машине есть система ISOFIX, кресло фиксируется на направляющих. (О ее наличии свидетельствуют надписи на задних сиденьях.) Если системы нет, устройство можно закрепить обычным ремнем безопасности. Степень защиты в таком случае снижается, но не очень сильно. Кресло, которое запечатлено на фото, при работе с ISOFIX получило 5 из 5 баллов за безопасность, без нее – 4,6 из 5. Плюс системы – удобство размещения и снятия, а также отсутствие боковой качки при движении (устройство как бы стоит на рельсах).

Существует миф, что место за водителем – самое безопасное. Статистика показывает, что ударов в левый и в правый бок – одинаковое число, примерно по 20 процентов. Поэтому на заднем сиденье сажаем ребенка либо по центру, либо за пассажирским креслом. Так он будет лучше виден водителю. Кроме того, при снятии устройстване придется выходить прямо на дорогу.

Если решили поместить кресло на переднем сиденье, отключите пассажирскую подушку безопасности. Обычно это делается с помощью кнопки, расположенной в перчаточном ящике или на боковой грани торпеды. Нередко в нее нужно вставить ключ и повернуть. Кстати, если ставим детское кресло с помощью системы ISOFIX сзади, боковые подушки обычно отключаются сами.

Автолюлька на переднем сиденье должна быть расположена против хода движения (ребенок едет спиной вперед). Это сохранит его здоровье при возможном ударе. Люльку от обычной коляски на переднем сиденье размещать нельзя.

Ошибки родителей

Когда малыш спит или, наоборот, кричит, родители из-за спешки не застегивают ремень безопасности до конца. При ДТП он раскрывается. А иногда малыши кидают внутрь замка ремня безопасности монетки. Застегнуть его легко, а вот расстегнуть…

Не все обращают внимание на маркеры, расположенные на подставке ISOFIX. Услышав какой-то щелчок, многие решают, что кресло пристегнутополноценно. Однако нужно добиться, чтобы все маркеры были зелеными – лишь тогда устройство закреплено правильно.

Если кресло крепко стоит на подставке, все маркеры должны быть зелеными.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В заключение отметим, что штраф за перевозку ребенка без специальных устройств, если ему нет семи лет, составляет 3000 руб. С семи лет можно ездить на заднем сиденье, пристегнувшись обычным ремнем, с одиннадцати – на переднем. Но лучше использовать кресло до того момента, пока ребенок в него помещается. Помните: это нужно не для инспектора, а для вас и ваших детей. По статистике, детские удерживающие устройства снижают риск смерти при ДТП на 75%.С автолюлькой есть опасность перетянуть ремни. Мы привыкли, что сами пристегнуты плотно. Но с ребенком и его нежной кожей так нельзя. Есть простое правило правильного пристегивания: между телом ребенка и ремнем должна помещаться рука взрослого.