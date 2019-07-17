Воронежский губернатор и профсоюзы ищут варианты реконструкции стадиона «Труд»

Они обсудили развитие и использование спортивной инфраструктуры Воронежа, находящейся на балансе организации. Прежде всего, речь шла о Центральном стадионе профсоюзов. Александр Гусев и Евгений Проняев отметили, что спорткомплекс нуждается в модернизации, в том числе необходимо создать современные комфортные условия для болельщиков. В ходе беседы стороны рассмотрели возможные варианты и механизмы решения этого вопроса.

Еще одной темой встречи стало развитие системы социального партнерства, то есть взаимоотношений работодателей, работников и органов государственной власти и местного самоуправления. В Воронежской области накоплен положительный опыт работы в сфере регулирования социально-трудовых отношений. В настоящее время идет подготовка областного трехстороннего соглашения о социальном партнерстве на предстоящий трехлетний период. По словам Евгения Проняева, в новом документе особое внимание необходимо будет уделить категории людей предпенсионного возраста.

Также Евгений Проняев проинформировал главу региона о функционировании оздоровительной санаторно-курортной системы области.