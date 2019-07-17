2019-07-17T17:55:13+03:00
Общество

На Воронежском шинном заводе в 1,5 раза увеличат количество рабочих мест

17 июля губернатор Александр Гусев провел встречу с генеральным директором предприятия Юрием Грибановым
Мария САННИКОВА
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Он рассказал главе региона, что сегодня завод работает с полной загрузкой, ситуация на производстве стабильная.

Сейчас на Воронежском шинном заводе (ВШЗ) трудится почти тысяча человек. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более двух млн шин в год. К 2021 году проектная мощность ВШЗ вырастет вдвое – объем производства составит четыре млн покрышек в год. Также планируется почти в полтора раза увеличить количество рабочих мест (их будет около 1,5 тыс.) и довести размер средней заработной платы до 50 тыс. рублей в месяц. Сегодня инвестиционный проект проходит фазу доработки в офисе Pirelli в Милане.

Кроме того, Юрий Грибанов сообщил губернатору, что продолжается совместное с управой Левобережного района благоустройство сквера «Бульвар Ростовский». За счет средств завода там обустроили спортивную и детскую площадки, до конца лета оборудуют пешеходные дорожки, скамейки и установят освещение. В 2020 году благоустройство сквера продолжится.

Также на встрече обсуждался вопрос о передаче ордена Ленина, присвоенного заводу в 1966 году, одному из городских музеев. Александр Гусев согласился, что высокая государственная награда, которой удостоено предприятие, может быть интересна воронежцам.

В завершение встречи губернатор подчеркнул, что правительство области заинтересовано в стабильной и продуктивной работе ВШЗ. Александр Гусев пообещал оказать все существующие меры господдержки реализуемому на территории региона инвестпроекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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