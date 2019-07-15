Бабушке-долгожителю из Воронежа вернули пенсию

Несколько дней назад горожан потрясла ситуация, произошедшая с одной из жительниц Воронежа. Александре Матвеевне Киричевой, ветерану труда и Великой Отечественной войны, долгожительнице (бабушке 94 года), судебные приставы заблокировали пенсионный счет. Случилось это из-за накопившихся с декабря 2018-го долгов по коммунальным услугам. Их общая сумма к началу июля 2019 года достигла 35 324 рублей.

Управляющая компания, Фонд капремонта и «Квадра» обратились в суд с просьбой о взимании долга с женщины. Необходимая для этого сумма была списана с пенсионного счета. Однако средств, хранящихся на нем, не хватило, из-за чего Управление федеральной службы судебных приставов по Воронежской области заблокировали его. В итоге бабушка оказалась в очень сложной ситуации: ведь наличных денег у нее осталось немного, а попросить помощи она не могла - уж очень тяжело ей дается передвижение. Благо, неравнодушные люди все же нашлись.

Баба Саша, как называют ее знакомые и соседи, в войну работала в госпитале, помогала раненым, а после вместе со всеми отстраивала Воронеж. Она живет на пенсию в 20 тысяч, которую снимает с карты сама, с трудностями преодолевая путь до отделения банка. Иногда ей помогают знакомые и соседи.

Долг, как объяснила бабушка, образовался из-за неоплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт. Кроме того, как пояснил ее знакомый, часть средств пошла на покупку новых труб. Много денег уходит на лекарства. А один раз и вовсе забыла сумку с кошельком в магазине.

- Память у меня уже очень плохая, - говорит Александра Матвеевна. - Один раз пошла в магазин, с сумкой, в которой была пенсия. Поставила ее и ушла, забыла. Вернулась потом обратно - сумки нет, продавцы говорят, что не видели ее.

По закону, что изложен в ч. 2.1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ, пенсионеры старше 80 лет получают компенсацию в 100% личных взносов в фонд капитального ремонта. Для этого необходимо регулярно оплачивать квитанции, а затем, предоставив все необходимые документы, возвратить средства. Правда, только в том случае, если нет долгов по коммунальным услугам. А у пенсионерки они быль.

- У Александры Киричевой скопился долг в 5 461 рубль. В августе 2018 года мы обратились в мировой суд с заявлением о его взыскании. Он был погашен, но в дальнейшем оплаты со стороны пенсионерки не производилось, - сообщили представители фонда капремонта. - В настоящее время за ней числится еще один долг - 9 949 рублей. По поводу него в суд мы еще не обращались.

В квартире пенсионерка живет с внуком - инвалидом, который также плохо ходит. За которым бабушка ухаживала с 10 лет. Платила она за двоих, но, как оказалось, по документам в маленькой квартире проживают трое.

- Когда-то давно баба Саша прописала своего знакомого, - говорит один из соседей. - Потом вроде бы выписала его, но из-за болезни ног не смогла предоставить документы во все нужные инстанции. Поэтому квитанции за троих ей продолжали приходить.

Перед тем как заблокировали счет, Александре Матвеевне приходила повестка, в которой ее уведомляли о сумме долга и сроках его уплаты. Но получить ее пенсионерка не смогла, так как даже путь до магазина в 500 метров для нее растягивается на целый час, что уж говорить о почте.

- Бабушке пришло сообщение, в котором ее уведомили о наложенном аресте. Мы сразу же после этого обратились в прокуратуру Левобережного района, выложили видео в одно из сообществ города во «ВКонтакте» - говорит сосед. - Сразу поднялся общественный резонанс, после чего с нами связалась девушка, которая представилась пресс-секретарем Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. Она заверила, что постановление о снятии ареста со счета уже было направлено в банк электронным документооборотом.

Для того чтобы восстановить сроки уплаты долга, врачи городской поликлиники № 18 сделали заключение, что у Александры Матвеевны развивается артроз. Она частично нетранспортабельна, из-за чего не могла получить постановление от суда на почте. Это помогло женщине избежать штрафных санкций от суда - продления ареста и выплаты всей суммы долга сразу.

- Представители приставов утром 8 июля привезли письменное постановление о снятии ареста, - рассказывает сосед. - После пришли уведомления от банка о разблокировке пенсионного счета. Кроме того, судом было принято решение о выписке из квартиры третьего жильца.

Сейчас в планах у пенсионерки и ее помощников добиться сокращения долга и его частичного перераспределения. Женщина сможет отдавать не все деньги сразу, а по 10% (то есть примерно по две-три тысячи ежемесячно) и выплатить всю сумму за девять-десять месяцев. «Квадра» и управляющая компания, сообщили ей, что готовы пойти навстречу и разбить долг по частям.

Александра Матвеевна искренне благодарит всех, кто откликнулся на ее проблему. Сейчас много людей хочет помочь бабе Саше справится с тяжелой ситуацией. Кто-то предлагает деньги, от которых она отказывается, другие хотят принести продукты, сходить и оплатить счета, убраться в квартире, установить батареи.